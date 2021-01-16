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|Племянница Садыра Жапарова представит Кыргызстан на конкурсе "Мисс Вселенная"
15:43 25.01.2021
Племянница Садыра Жапарова Лазат Нуркожоева представит Кыргызстан на конкурсе красоты "Мисс Вселенная - 2021".
Об этом она написала в социальной сети Instagram.
Девушка отметила, что сегодня ее главная цель - поднять кыргызский флаг на международной арене.
"Моя родина Кыргызстан. Эта страна богата высокими горами, водопадами, упоительной природой и красивыми озерами", - написала Лазат Нуркожоева.
Напомним, что в конце декабря в Бишкеке прошел конкурс "Мисс Кыргызстана - 2020".
Титул достался племяннице Садыра Жапарова. Лазат Нуркожоева выиграла приз - автомобиль BMW.
Руслан ХАРИЗОВ