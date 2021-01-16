Племянница Садыра Жапарова представит Кыргызстан на конкурсе "Мисс Вселенная"

15:43 25.01.2021

Племянница Садыра Жапарова Лазат Нуркожоева представит Кыргызстан на конкурсе красоты "Мисс Вселенная - 2021".



Об этом она написала в социальной сети Instagram.



Девушка отметила, что сегодня ее главная цель - поднять кыргызский флаг на международной арене.



"Моя родина Кыргызстан. Эта страна богата высокими горами, водопадами, упоительной природой и красивыми озерами", - написала Лазат Нуркожоева.



Напомним, что в конце декабря в Бишкеке прошел конкурс "Мисс Кыргызстана - 2020".



Титул достался племяннице Садыра Жапарова. Лазат Нуркожоева выиграла приз - автомобиль BMW.



Руслан ХАРИЗОВ