Кыргызы. "Белокурая раса Азии"

15:45 25.01.2021

"Белокурая раса Азии"



Важность знания истории рода и шежере подчеркивали башкирские просветители Мухаммад-Али Чукури и Мухаметсалим Уметбаев, Ризаитдин Фахретдин. В одной из статей нашего канала мы приводили пример из юридической практики правоприменения шежере в восстановлении вотчинных прав. О корнях вотчинного права башкир и их связи с шежере - можно прочитать также на нашем канале.



Сейчас мы рассмотрим подробнее историю башкирских родов.



О роде Кыргыз можно узнать подробно на сайте "Башкирика.ру - Узнай свой род, найди своих предков!"



Башкиры древнего рода Кыргыз чресполосно с другими башкирскими подразделениями проживают ныне в Краснокамском, Илишевском, Бакалинском, Шаранском, Туймазинском районах РБ.



Многотомник "История башкирских родов" https://bashkirica.com/



При слове "кыргыз" у большинства возникает ассоциация с современными кыргызами и республикой Кыргызстан. Насколько обоснованно такое сопоставление и какова история башкирских кыргызов?



В III тысячелетии до н.э. у стен древнего Китая появились странные для китайского глаза племена. Они были рослыми блондинами с голубыми глазами.



На протяжении многих столетий между жителями Поднебесной и "рыжеволосыми дьяволами", как окрестила пришельцев легендарная традиция, шла ожесточенная война. Не случайно, в европейские ученые прозвали их "белокурой расой Азии". В китайских источниках они именовалось по-разному: то жунами, то ди, то динлинами. Китайское упорство, хитрость и коварство взяли верх над доблестью и простодушием северных кочевников. "Рыжеволосые дьяволы" были оттеснены далеко на север, в Южную Сибирь. Именно они стали предками енисейских кыргызов.



Многократный чемпион мира по спортивной ходьбе, Агля Кучумов и Министр иностранных дел Белоруссии за 2001-2004 года, Урал Латыпов принадлежат к роду бакалынских кыргызов. Народный артист Идрис Калимуллин, директор института языка, искусства и литературы НАН Татарстана, Ким Миннуллин, поэты Роберт Миннуллин, Ринат Хайри, народный писатель Суфиян Поварисов – вышли из илишевских кыргызов. Кроме того звезда российской эстрады Алсу родилась в городе Бугульма в Татарстане. Ее отец Ралиф Сафин, вице-президент компании "Лукойл", является илишевскими кыргызами.



Государство Кыргыз



Впервые енисейских кыргызов упоминает "отец китайской истории" Сыма Цянь (II в. до н.э.). Описывая походы основателя гуннской державы Модэ (Багатура), совершенные им в начале III века до н.э., историк пишет, что на севере он покорил племена кыргызов и динлинов. Таким образом, последние вошли в состав первой кочевой империи – державы Хунну на правах федератов. Кыргызы составляли ее западное крыло, участвовали в походах и плавили отличную сталь для вооружения и доспехов гуннских воинов. Пример киргизов ярко иллюстрирует относительность физиометрических признаков человека перед фактором времени. Современные кыргызы являются преимущественно монголоидами, тогда как древние были ярко выраженными европеоидами. Вот как описывает их хроника эпохи династии Тан: Владение Кыргыз "некогда составляло западные пределы хуннов… Народонаселение простиралось до нескольких сот тысяч; строевого войска 80000…Жители вообще рослы, с рыжими волосами, с румяным лицом и голубыми глазами. Черные волосы считались нехорошим признаком…Мужчины носили кольца в ушах. Они горды и стойки. Храбрые из них татуируют руки себе, а женщины, - по выходе замуж, татуируют себе шею…"



Потомки барсов



В VI веке на территории Евразии возникает Тюркский каганат, просуществовавший до середины VIII века, в состав которого входили кыргызы и древние башкиры, представлявшие собой в то время разные, хотя и родственные народы. Если о башкирах той поры имеется лишь отрывочное упоминание в хронике Суй-шу, то о древних кыргызах сообщают десятки источников – китайских, тюркских, арабо-персидских и даже собственно киргизских. Древние кыргызы были письменным народом, о чем свидетельствуют многочисленные надписи в честь героев в долинах Енисея и его притоков. Себя они считали потомками барсов:



Потомок "Барсов", на земле людей

Я доблестью своей не насладился.

Когда стрелял, то был героем я.

Когда приобретал, был сильным я.

Кырзызское великодержавие



В середине VIII века на территории Центральной Азии возникает новое государство восточных тюрков – Уйгурский каганат, который наряду с другими народами покорил и кыргызов. Однако, владычество уйгуров было недолгим: уже в начале следующего IX века кыргызы подняли восстание.



И вот уже кыргызский каган писал уйгурскому: "Твоя судьба закончилась. Я скоро возьму Золотую твою орду, поставлю перед ней моего коня, водружу мое знамя. Если можешь со мной состязаться со мною, - приходи; если не можешь, то скорее уходи".



Война между уйгурским и кыргызским каганами продолжалась 20 лет. Наконец, в 840 году кыргызы внезапной атакой захватили столицу Уйгурского каганата город Каракорум и разгромили остатки уйгурских войск. Начался период кыргызского великодержавия. Именно в это время границы Кыргызского каганата достигают границы Башкирии, о чем писал персидский историк XI века Гардизи.



Скорее всего, в это же время группа енисейских кыргызов входит в состав башкирского народа. По крайней мере, упомянутый автор пишет о союзе, который заключили между собой кыргызский каган и башкирский правитель.



Кстати, Гардизи даже в XI веке отмечал особенность их внешнего вида: "Признаки славянского происхождения (еще) заметны в наружности киргизов, а именно красные волосы и белая кожа..." Кыргызы были одним из самых развитых народов Центральной Азии. Знаменитый географ XII века аль-Идриси писал: "Все города кыргызов расположены на территории, пространство которой измеряется 3 днями пути. Их четыре: большие окруженные стенами и фортификационными сооружениями и обитаемые трудолюбивыми, храбрыми и мужественными племенами..."



На карте аль-Идриси эти города обозначены под названиями Нашран, Хирхиз, Хакан Хирхиз, Даранд Хирхиз. "Город, в котором живет царь кыргызов, - продолжает аль-Идриси, - очень укреплен, окружен стенами, рвами и траншеями..." В период кыргызского великодержавия часть енисейских кыргызов проникает и на Тяньшань (территория Киргизии), почему их имя также закрепляется за тамошним населением.



Башкиры рода Кыргыз



К селениям башкирского рода Кыргыз относятся Мушта, Уртаул, Ново-Татышево, Новый Чуганак Краснокамского района.



В Илишевском районе это – Старо-Киргизово, Старо- и Ново-Медведево, Илишево, Исанбаево, Иштеряково, Старо- и Ново-Куктау, Карабашево, Старо-Татышево, Урметово, Тупеево, Юлдашево, Шамметово и Ябалаково.



В Бакалинском районе башкиры-кыргызцы живут в селениях Тактагулово, Старо- и Ново-Катаево, Старо- и Ново-Куручево, Куруч-Каран, Старо-Куяново, Устюмово, Камаево, Камышлытамак, Сакат.



В Шаранском районе к Кыргызской волости относились села и деревни Нижнезаитово, Кугарчи-Буляк, Барсуково, Чекан-Тамак, Нижние Ташлы.



В Туймазинском районе потомки башкир-кыргызцев населяют деревни Аблаево, Тукмак-Каран, Бятки.



На территории Татарстана: села Акбашево, Байракино, Каразириково, Каракашлы, Ташкичу, Ташлы Ютазинского района; Тынламасово, Казкеево, Старо- и Ново-Алимово, Актаныш, Аишево Актанышского района.