Сколько лет Алматы: история города

15:50 25.01.2021 Сколько лет Алматы? Археологи до сих пор не пришли к единому мнению. Одни считают, что чуть более двухсот, другие же настаивают, что город был основан как минимум тысячу лет назад. Предлагаем подробнее изучить этот вопрос.



В казахской истории было множество великих событий, опустошительных войн, периодов процветания и развития. Сегодня известно, что первые города на территории нынешнего Казахстана были основаны в X веке. Некоторые из них и сейчас продолжают свою историю. Один из них - Алматы. Сколько лет городу Алматы? Чтобы ответить на этот вопрос, вооружимся историческими фактами, которые подтверждены многочисленными археологическими раскопками и древними документами:



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История Алматы: версия первая До недавних времен как официальная дата основания города звучал 1854 год. Считалось, что закладкой фундамента крепости все и началось. Дело было так: Постройка была инициирована правительством Российской империи, чтобы оборонять границы от воинственных кочевников. Тогдашний пристав Большой Орды Перемышльский снарядил отряд на поиски подходящего места для строительства укрепления. Для возведения крепости было выбрано стратегически важное место между Большой и Малой Алматинкой. Здесь был доступ к лесам, плодородная пахотная земля и обширные угодья для сенокоса - все, что надо для жизни. Изначально форт назвали Заилийским, но позже переименовали в Верный. История города Алматы: версия вторая Современный Алматы: YouTube/Pingwin Production Сегодня описанную выше версию зарождения Алматы не считают состоятельной по таким причинам:



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Впервые доказательства более внушительного возраста Алматы были обнаружены в 1980-х годах. Тогда рядом с Военным институтом была раскопана кузница с остатками горна, железные заготовки, топоры и прочая атрибутика X–XI столетия. В числе прочих находок оказались серебряные монеты XIII века, на которых был указан город чеканки - Алмату. Именно это и заставило засомневаться в предыдущей версии. Ученые изучили архивные записи и обнаружили упоминания древнего поселения с таким названием в записях Рашид-ад Дина, Мухаммада Бабура и Шереф-ад-дина Йезди, жизнь которых проходила в XIII–XV веках. Все проведенные археологические исследования, найденные исторические свидетельства позволили сделать вывод, что городище Алмату было населено в X–XI вв. и находилось в той же местности, где сейчас раскинулся город Алматы. Это значит, что южная столица Казахстана имеет тысячелетнюю историю.



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Древнее поселение представляло собой крупный экономический, торговый и культурный центр. Точно неизвестно, почему оно исчезло с исторической арены, но записи Мухаммада Бабура, датированные XV столетием, сообщают, что Алмату сожгли монголы, что довольно часто случалось в те времена. Исчезновение Алмату оказалось временным, ведь регион не потерял свою привлекательность: С течением времени местность начали заселять казахские народности. Здесь процветало земледелие и скотоводство. Поселение росло, но в полноценный город не превратилось до тех пор, пока в середине XIX столетия здесь не начали строить российское укрепление. Местное население сопротивления не оказало. Люди прекрасно понимали выгоду нового гарнизона. С его появлением можно было расширять торговлю и защищаться от кочевых бандитов.



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Мечеть в Алматы: YouTube/Pingwin Production С 1854-го по 1867-й рост укрепления был столь стремительным, что Верный получил от правительства статус города. Тогда же он превратился в областной центр Семиреченской области. Далее последовало открытие учебных заведений разных уровней. В городе появились школы и гимназии, училища и семинарии. Начался выпуск корреспонденции на казахском, русском и уйгурском языках. В 20-х годах XX века город Верный превратился в Алма-Ату. С 1927 года город был объявлен столицей Казахской АССР. После распада СССР самому большому городу республики вернули его изначальное имя - Алматы. Алматы сейчас: площадь, население, природа Хоть в 1997 году город Алматы и потерял статус столицы, но остался важным экономическим, промышленным, культурным и политическим центром страны. Сегодня он сохраняет первенство в Республике Казахстан по численности населения, да и площадь его велика.



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Спорткомплекс "Алматы Арена": YouTube/Pingwin Production Герб Алматы - олицетворение единения многонационального народа и уважения к истории: Это круглый щит, который обрамляет казахский орнамент, плавно перетекающий в слово "Алматы". Середина украшена ирбисом, шагающим вперед. В его зубах - веточка с восемью цветками (столько в городе районов). На заднем голубом фоне изображена заснеженная вершина Заилийского Алатау. В 2020 году население города - 1 916 822 человека. Миллионный житель здесь появился на свет в 1981 году, и до недавних пор южная столица РК сохраняла за собой статус единственного города-миллионника. Большая часть населения представлена казахами - 61,5%; второе место занимают русские - 24,3%; на третьей позиции уйгуры - 5,4%. Также здесь проживает 1,8% корейцев и 1,3% татар. Оставшиеся жители - это украинцы, китайцы, немцы, турки, узбеки, азербайджанцы и другие.



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Город славится текстильной промышленностью: производством ковров, обуви, изделий из кожи и меха. Также в Алматы происходит развитие тяжелого машиностроения и пищевой промышленности (здесь находится крупный плодоконсервный завод). Площадь города - 682 км?. В мегаполисе много занимательных мест. Впечатляют фонтаны Алматы, которые представляют собой единую сеть, объединенную водостоками и арочными каналами. Первый из них был построен в 1948 году. Сейчас водные инсталляции охватывают 120 объектов. Фонтаны Алматы: YouTube/Pingwin Production Приехав в Алматы, обязательно посетите: Вознесенский кафедральный собор. Это уникальное здание построили в 1907 году. Оно выдержало 10-бальное землетрясение. Высота от земли до крестов составляет 56 метров. Есть легенда, что собор был возведен без применения гвоздей. Телебашню Алматы - самое высокое здание города (372 м). Она возвышается на горе Кок-Тюбе. Таким образом, ее общей высотой над уровнем моря стала отметка в 1130 м. Диаметр сооружения внизу составляет 18 метров. Каток "Медео". Его любят как жители, так и гости города. Комплекс был создан в начале 1970-х на высоте 1,7 км над уровнем моря в ущелье. Ледовое покрытие - рекордсмен по площади в мире (10,5 тыс. м?).



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Алматы раскинулся рядом с подножием Заилийского Алатау, чьи красоты трудно передать словами. Здесь можно любоваться каньонами, ущельями, лесами и озерами с чистейшей горной водой. Менее чем в 100 километрах от города находятся Тургеньские водопады (до 30 метров в высоту). Достоин внимания и Чарынский каньон, который оценят натуралисты. В нем можно встретить около 190 видов животных, птиц и пресмыкающихся. День города отмечают ежегодно в третье воскресенье сентября насыщенной праздничной программой. Городской парк обычно становится местом проведения традиционного "Яблочного фестиваля". Алматы продолжает свое развитие. Это прекрасный город. Надеемся, что наши потомки будут помнить, сколько лет Алматы, торжественно отметят второе тысячелетие любимого города. Источник - Nur.kz

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