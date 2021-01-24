Экс-глава ГКНБ и кандидат в КырПрезиденты Абдиль Сегизбаев задержан за коррупцию

17:36 25.01.2021

– Военная прокуратура 25 января задержала бывшего главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева.



Как сообщили сегодня в Генпрокуратуре, 14 января Генеральной прокуратурой на основании ранее поступившего обращения Алманбета Шыкмаматова и других лиц зарегистрировано досудебное производство по ст.320 УК КР "по факту незаконных действий, выраженных в умышленной дискредитации депутатов Жогорку Кенеша А.Шыкмаматова, А.Саляновой и О.Текебаева перед населением Кыргызской Республики и преднамеренном обвинении их в совершении преступления".



"В частности, по факту злоупотребления должностным положением и других незаконных действий со стороны бывшего председателя ГКНБ Кыргызской Республики А.Сегизбаева по так называемому "Белизгейту", - говорится в сообщении.



В ходе расследования досудебного производства ГКНБ совместно с Военной прокуратурой "получены доказательства совершения вышеуказанных преступлений А.Сегизбаевым". В этой связи Сегизбаев задержан в порядке ст.98 УПК и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.



В настоящее время по досудебному производству проводятся соответствующие следственные действия по установлению всех причастных лиц.



Так называемый "Белизгейт" касается обвинения со стороны ГКНБ в отношении ряда депутатов Жогорку Кенеша от партии "Ата Мекен" в коррупции, якобы они способствовали продаже доли MegaCom компанией, аффилированной с Максимом Бакиевым.



В 2016 году тогдашний глава ГКНБ А.Сегизбаев проинформировал президента Атамбаева о результатах проверки фактов коррупции со стороны отдельных должностных лиц. В частности, Сегизбаев информировал о получении трастовых документов (апостиль) из официальных органов государства Белиз в Центральной Америке, якобы свидетельствующих о заинтересованности трех бывших высокопоставленных должностных лиц (депутатов Жогорку Кенеша) в том, чтобы в апреле 2012 года компания "Саутфилд" (владельцем которой предположительно является Максим Бакиев) могла выручить от продажи ненационализированной на тот момент части акций ЗАО "Альфа Телеком" (более 50% акций) сумму, превышающую $50 млн.



22 января на пресс-конференции Сегизбаев отвечал на вопрос о документах "Белизгейта".



"По так называемому Белизгейту нам на проверку были даны документы из Аппарата президента, мы их проверили и поняли, что все моменты, которые были указаны в этих документах, 100% были реализованы в период с 2011 по 2012 год. Мы передали документы президенту обратно и по поручению президента проверка этих документов была передана в Генпрокуратуру", - сказал он.



"Я считаю, что эти документы полностью отражают то, что происходило в тот период", - ответил Сегизбаев и при этом напомнил, что уголовное дело по "Белизгейту" не возбуждалось.



Это второе уголовное дело на Сегизбаева. Ранее Генпрокуратура заявляла, что Сегизбаев подозревается в коррупции по сделкам с землей. Сам он назвал данное дело "политическим" и заявил о своей невиновности.



Сегодня, 25 января, он был вызван на допрос в Военную прокуратуру.