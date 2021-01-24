"Балбак не делай бардак". Бишкекчане недовольны ростом тарифа на проезд

17:50 25.01.2021

25 января 2021 - Екатерина Улитина



"Балбак не делай бардак". Горожане не довольны ростом тарифа на проезд



В Бишкеке у здания мэрии прошел митинг горожан, которые не согласны с повышением тарифа на проезд в общественном транспорте. Об этом редакции VB.KG рассказал гражданский активист Адилет Али Мыктыбек.



Граждане выступают против маршруток и просят городские власти работать не в интересах частных фирм-перевозчиков, а защищать интересы горожан.



Так, люди отметили, что в период пандемии и экономического кризиса тяжело всем гражданам, не только водителям маршруток. Поэтому повышение тарифов больно ударит по карману горожан.



Напомним, после забастовки водителей маршруток и.о. мэра Балбак Тулобаев провел переговоры с представителями частных транспортных компаний. Они убедили и.о. мэра, что тариф на проезд в Бишкеке должен быть увеличен. Мэрия Бишкека запустила процесс повышения стоимости проезда с 10 до 15 сомов. Однако частники просят поднять тариф до 20 сомов.