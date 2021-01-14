Казахстанские уятмены ("борцы за нравственность") не унимаются, - Б.Имангалиев

19:20 25.01.2021 Избиение и требование депортации: как казахстанские уятмены борются с детьми и стариками ради "спасения морали"



Почему казахстанские поборники морали спокойно критикуют как детей, так и людей в возрасте, насколько тяжело приходится жертвам критики и к каким жутким последствиям это приводит.



Не так давно в СМИ появилась информация, что юная казахстанская звезда Данэлия Тулешова подверглась нападкам критиков после того, как опубликовала новую фотографию в Instagram. Певица опубликовала фото в коротком топе и мини-юбке.



Несмотря на то что огромное количество комментаторов выражали восхищение новым образом Данэлии, нашлись и те, кто счел такое поведение настоящим "уятом" и заявил, что внешний вид артистки "бессовестный".



"Данэлия! Сестренка наша любимая, мы тебя так любим. На тебя весь мир смотрит, чтобы не сглазили. Одевайся по возрасту, береги себя"; "Ұятсыз! Куда смотрят твои родители", - писали пользователи.



После этого поклонники Данэлии принялись критиковать этих людей в комментариях. Некоторые даже сочли, что критиковать юную девушку - это слишком. В связи с этим редакция медиа-портала Caravan.kz вспомнила случаи, когда отечественные уятмены чересчур яро отстаивали честь и мораль современного общества.



Младшая дочь Баян Алагузовой и тонны негатива

Айару Бакытбек, младшая дочь популярного отечественного продюсера, уже с юных лет подвергается нападкам недоброжелателей. Примечательно, что комментаторов не смущал даже достаточно юный возраст девушки. Причем найти повод для критики совершенно не составляло труда.



Будучи еще в совсем молодом возрасте, Айару регулярно становилась объектом для нападок уятменов. В 2016 году, когда ей было всего 11 лет, ее активно критиковали за то, что она удалила все фотографии с отцом из соцсетей после того, как его обвинили в нападении на собственную жену. Другой громкий случай произошел, когда комментаторы накинулись на 12-летнюю девочку из-за того, что она испекла пасхальные куличи. В том же году этим пользователям очень не понравилось, что она пользуется декоративной косметикой.



Комментаторы критиковали ее даже за то, что она редко улыбается на фотографиях. В ответ девушка заявила, что ее внешний вид или образ на фотографиях - ее личное дело.



Сейчас Айару уже 15 лет, и, к сожалению, поток негатива в ее соцсетях ничуть не утих, так как она регулярно выкладывает фотографии в купальниках, демонстрирую свою фигуру. Ситуация дошла до того, что девушке пришлось отключить комментарии во избежание злых высказываний, которые составляют большую часть комментариев.



Критика в адрес новорожденной девочки и ее родителей

В 2019 году СМИ рассказали, что родители новорожденной карагандинки выбрали для нее необычное имя - девочку назвали именем героини из "Игры престолов" Дейнерис. Своей радостью карагандинцы решили поделиться со всем городом. Они разместили пост в популярном паблике в Instagram. Однако реакция оказалась неожиданной - на молодых родителей обрушился град критики. Комментаторы считают, что безответственные родители испортили дочери жизнь.



Мама новорожденной рассказала, что ожидала такой реакции, потому что люди любят судить других непонятно за что. Также она добавила, что когда услышала впервые это имя, то буквально влюбилась в него, так же как и муж. Но не из-за того, что это имя крутого персонажа, и не потому, что это очень известный сериал. Семейной паре просто показалось весьма красивым это имя.



Этот случай вызвал немалый резонанс в соцсетях. Некоторые даже предлагали обратиться в органы опеки, лишить семейную пару родительских прав или самостоятельно сменить имя девочки. Мать казахстанки в ответ заявила, что ее не беспокоит то, что над дочерью будут издеваться, однако этот случай очень тяжело сказался на их семье.



Избиение за откровенные фотографии и предложение выгнать из страны

В 2018 году 18-летняя казахстанка Ширин Нарчаева не на шутку разозлила соотечественников после публикации полуобнаженных снимков в национальных украшениях. Этот поступок вызвал широкий резонанс в соцсетях. На девушку тут же накинулись тысячи обозленных казахстанцев, которые заявляли, что она позорит весь народ Казахстана.



Позднее Ширин опубликовала на своей страничке ответный пост, в котором разразилась гневной тирадой в адрес тех, кто на самом деле, по ее мнению, позорит страну. Досталось от девушки всем: чиновникам, неграмотным людям, "застоявшейся экономике, отсталому развитию культуры и народа" и так далее.



Эта ситуация привела к тому, что известная журналистка Бибигуль Даулетбеккызы обратилась к министру внутренних дел и генеральному прокурору республики с просьбой выгнать девушку из страны. А позже в Сети появилась видеозапись, как блогершу избили в туалете две неизвестные девушки из-за ее публикаций.



Поклонники Димаша Кудайбергена против матери Кайрата Нуртаса

Сталкиваться с нападками критиков в Казахстане приходится не только юным девушкам, но и женщинам в возрасте. Так, фанаты Димаша Кудайбергена уже долгое время осаждают соцсети Гульзиры Айдарбековой - матери и продюсера популярного певца Кайрата Нуртаса. Чаще всего пользователям не нравится ее "нескромное поведение".



Например, в апреле прошлого года Айдарбекова опубликовала пост со словами поддержки, пожелав подписчикам не отчаиваться с приходом пандемии. Свой пост продюсер сопроводила короткими роликами о том, как семья проводит время в карантин. Действие происходит в разных комнатах - детской, спальне, гостиной.



Но в безобидной публикации хейтеры увидели хвастовство, осудив маму Кайрата Нуртаса "за демонстрацию богатого убранства жилища". Комментаторы сравнили продюсера с семьей Димаша, заявив, что они - культурная интеллигенция, а г-жа Айдарбекова ведет себя неподобающе. Примечательно, что такие комментарии встречаются практически под каждым постом матери певца, где она показывает свой дом или эпизоды из бытовой жизни.



Уятмен и нравственные ориентиры бронзовой статуи в Нур-Султане

Эта история стала уже практически легендарной, именно после нее в Казнете появился термин "уятмен", а креативные пользователи придумали тонны мемов и даже комиксов с этим персонажем.



В 2016 году житель столицы Талгат Шолтаев прославился в Сети после того, как накрыл платком установленную в Астане статую голой женщины. Обнаженный вид памятника мужчина посчитал непристойным и вынес однозначный вердикт - уят. Поступок Шолтаева вызвал широкую дискуссию в обществе, часть которого встала на его сторону, а часть попросту высмеяла инициативу борца за нравственность.



Позднее он заявлял, что намерен принять меры, чтобы скандальную скульптуру девушки из композиции "Влюбленные" либо убрали, либо привели в приличный вид. Однако добиться этого ему не удалось. Зато позже сам г-н Шолтаев стал героем стории, икогда в СМИ появилась информация, что он не заплатил за ужин в одном из столичных ресторанов.



Поступки "нравственного ориентира" Казахстана до сих пор вызывают дискуссии в обществе, а его образ уже стал достоянием соцсетей.



Автор: Батырбек Имангалиев

14.01.21 Источник - caravan.kz

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