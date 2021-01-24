Путин успокоил студентов и "девочек". Геленджикский дворец - не мой

20:28 25.01.2021

Путин прокомментировал видео с "расследованием" Навального про "дворец" в Геленджике



В ходе видеоконференции со студентами Владимир Путин ответил на вопрос о "расследовании" Алексея Навального по поводу "дворца" в Геленджике.



Российский лидер заявил, что ничего из указанной там собственности никогда не принадлежало ни ему, ни его близким родственникам.



Путин назвал опубликованный материал монтажом и компиляцией. "Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: "Скучно, девочки". Хоть чего-нибудь там бы попридумывали еще", - добавил президент.



