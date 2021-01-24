 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новым акимом Семея (экс-Семипалатинска) стал Нурымбет Сактаганов
20:38 25.01.2021

В Семее назначен новый аким, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Им стал Сактаганов Нурымбет Аманович. Он уроженец Южно-Казахстанской области, 1970 года рождения. Ранее занимал разные должности, в том числе заместителя акима ВКО. Последняя должность - аким Уланского района ВКО. На своем новом посту акима города Семея Нурымбет Сактаганов сменил Ермака Салимова, который управлял городом с июня 2015 года.

Нурымбет Сактаганов имеет дипломы Кызылординского педагогического института, Кызылординского аграрно-технического колледжа, института дистанционного образования, Кызылординского института экономики, статистики и информации по специальностям "учитель", "бухгалтер", "юрист". Трудовую деятельность начал в 1992 году учителем средней школы № 172 Кызылорды. С 1995 по 2001 годы работал в таможенном управлении по Кызылординской области, затем в таможенном комитете Министерства государственных доходов РК.

Также Нурымбет Сактаганов работал главным инспектором правительства в Парламенте РК, начальником отдела Министерства экономики и бюджетного планирования РК, советником министра. В свое время занимал должность заместителя председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, являлся государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан. В октябре 2012 года был назначен заместителем акима Восточно-Казахстанской области, в 2015 году – первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области. С мая 2018 года являлся акимом Уланского района ВКО.

Как сообщили в пресс-службе акима ВКО, Ермак Салимов, занимавший должность акима Семея до сегодняшнего дня, назначен советником акима ВКО по жилищно-строительным вопросам.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Tengrinews.kz
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