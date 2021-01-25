Как Англия с Японией собираются сдерживать Китай, - В.Кистанов

00:41 26.01.2021

Рыцарь и самурай хотят обуздать дракона



Об авторе: Валерий Олегович Кистанов – руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН, доктор исторических наук.

25.01.2021



Великобритания и Япония, в прошлом империи, а ныне номинальные монархии, в войне на Тихом океане минувшего века были заклятыми врагами. Однако в настоящее время они, по иронии судьбы, намерены объединить усилия в противостоянии общей, по их мнению, внешней угрозе на том же океане – набирающему экономическую и военную мощь Китаю.



Токио еще со времен второго премьерства Синдзо Абэ (2012–2020) активно продвигает Стратегию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, не скрывая, что она направлена на обуздание военно-морских и экономических амбиций Пекина. У Лондона же антикитайские позывы стали все явственнее проявляться недавно. Они вызваны фантомными болями бывшей колониальной державы, которая в недалекие времена безраздельно правила в Гонконге – своем последнем владении в Азии.



События последней пары лет, связанные с антикитайскими выступлениями в Гонконге, дали Англии шанс вновь громко заявить о себе и выправить свой международный авторитет. Он изрядно просел в связи как с провальным для нее брекзитом, так и с отчаянной ситуацией с коронавирусом. После принятия в Китае закона о национальной безопасности Гонконга в мае прошлого года правительство Бориса Джонсона решительно осудило этот шаг и взяло на себя ведущую роль в критике Пекина за подрыв автономии этого специального района КНР. Джонсон пообещал предоставить британское гражданство большому количеству гонконгцев, приостановил действие договора об экстрадиции с бывшей колонией и распространил на нее эмбарго на поставки оружия. Это стало серьезным сдвигом в политике Великобритании в отношении Китая.



Как пишет Japan Times, международный опрос, проведенный французским аналитическим центром Fondapol в минувшем апреле, показал, что доля британских респондентов, обеспокоенных отношением Китая к международным проблемам, составила почти 70%, что на 24% больше, чем в 2018 году. Теперь процент людей, считающих Китай самой большой угрозой для Великобритании, превышает долю тех, кто ранее признавал такой угрозой Россию, притом что в отличие от нашей страны китайско-британские отношения не так давно – при премьер-министре Дэвиде Кэмероне – переживали медовый месяц. Символом тогдашней близости двух стран был визит председателя КНР Си Цзиньпина в 2015 году.



Однако с тех пор ситуация кардинально изменилась, и теперь Лондон стремится к углублению "глобального стратегического партнерства между Японией и Великобританией". В Стратегии национальной безопасности и Стратегическом обзоре обороны и безопасности, опубликованных в 2015 году, Великобритания позиционировала Японию как своего "ближайшего партнера по безопасности в Азии". Однако тогда реверанс Лондона не нашел должного отклика в Токио, поскольку у него зародилось подозрение, что Великобритания ухаживает за Китаем ради собственной экономической выгоды. Именно так было расценено ее заявление в том же году, что Британия станет первой европейской страной, присоединившейся к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ), который был создан Китаем для финансирования так нелюбимого Японией мегапроекта "Один пояс, один путь".



Теперь же, считает Japan Times, Лондон обеспокоен напористостью Китая, бросающего вызов фундаментальным принципам британской внешней политики. Расширяющиеся претензии Пекина в Южно-Китайском море, его действия в Гонконге, нарушения прав человека мусульманского меньшинства в Синьцзяне, а также отсутствие прозрачности в отношении распространения COVID-19 – все это укрепило антикитайский настрой Британии.



Дело дошло до того, что в ее парламенте создана межпартийная исследовательская группа для пересмотра существующих дипломатических и экономических отношений с Китаем. В итоге рост недоверия к Китаю не только привел к усилению приверженности Британии безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, но и убедил ее правительство скорректировать курс на развитие важнейших технологических связей с Пекином.



По мнению издания, растущее присутствие Британии в сфере безопасности в Азии имеет значительные последствия для Японии. Страна становится важным стратегическим партнером Японии, поскольку является постоянным членом Совета Безопасности ООН и исторически поддерживает глубокие связи с Индо-Тихоокеанским регионом. Токио и Лондон также обязались укреплять безопасность и экономическое сотрудничество в соответствии с совместными заявлениями, сделанными на встрече в 2017 году тогдашними премьер-министрами Терезой Мэй и Синдзо Абэ.



В текущем году апогеем объединенных с Вашингтоном усилий Токио и Лондона по военному сдерживанию Китая станут совместные учения ВМС трех стран в районе близких к нему южных островов Японии. Англия впервые планирует послать туда ударную группу во главе с авианосцем Queen Elisabeth.



Исторический парадокс, однако, состоит в том, что саму британскую королеву, как стало известно из рассекреченных документов Форин офиса, правительство Маргарет Тэтчер решило не посылать в феврале 1989 года на похороны императора Хирохито. Причина в том, что во время войны на Тихом океане монарх был главнокомандующим японской армией, которая жестоко обращалась с британскими военнопленными. На траурную церемонию были направлены супруг Елизаветы II принц Филипп и тогдашний министр иностранных дел Джеффри Хау.