Сирийская оппозиция теряет однородность. Между оппонентами Дамаска наметился раскол, - "Къ"

00:52 26.01.2021 Переговорная группа сирийского Конституционного комитета собралась в Женеве на свое пятое заседание на фоне наметившегося в оппозиции раскола. Одни называют его причиной борьбу против турецкого влияния, другие намекают на "руку Москвы" и "руку Дамаска", желающих сорвать переговоры. В то же время на Западе вообще сомневаются в эффективности женевских встреч.



Пятый раунд переговоров так называемой малой группы сирийского Конституционного комитета начался в Женеве в понедельник при поддержке спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена. Итоги ожидаются к пятнице. Господин Педерсен выразил надежду на то, что представители Дамаска, оппозиции и гражданского общества наконец-то смогут перейти к обсуждению основных принципов конституции, и пообещал, что обговорит с двумя сопредседателями комитета "более эффективные и оперативные методы работы", чтобы выйти на этап разработки конституционной реформы. Напомним, что цель начавшейся в октябре 2019 года работы комитета - принять поправки к действующему тексту конституции Сирии или предложить новый вариант основного закона страны. Редакторская задача лежит на "малой группе", куда входят 45 человек из 150 членов комитета - по 15 от трех представленных в нем групп: сирийской оппозиции, гражданского общества и так называемой национальной делегации, за которой стоят сирийские власти. Все последние встречи с подачи Дамаска свелись к обсуждению "национальных принципов", среди которых будущее название страны, цвета флага, отношение к борьбе с терроризмом и к иностранной оккупации. Оппозиция считала, что таким образом "режим" затягивает дискуссию.



Однако накануне пятой встречи "малой группы" в Женеве интрига оказалась не в разногласиях между оппозицией и Дамаском, а в разладе в рядах противников сирийской власти.

Еще осенью появились разговоры о возможной замене членов Конституционного комитета и включении в него представителей "Совета демократической Сирии" (СДС) - основного военно-политического объединения в Сирийском Курдистане. С учетом того что главным противником СДС выступает Турция, которая вместе с Россией и Ираном курирует работу Конституционного комитета, а также имеет значительное влияние на сирийскую оппозицию, появление отдельного курдского голоса на переговорах не представлялось возможным. Однако от реализации идеи в том или ином виде не отказались. Тем более что параллельно Вашингтон пытался сблизить СДС и его военную структуру - "Сирийские демократические силы" - с частью оппозиции, в том числе курдской, сотрудничающей с Анкарой и представленной в Конституционном комитете. Ожидается, что с приходом новой команды в Белый дом сотрудничество США с курдами активизируется, или, точнее, вернется к тесным связям эпохи Барака Обамы.



В конце лета представители СДС посетили Москву и подписали соглашение о взаимопонимании с партией "Народная воля" Кадри Джамиля, представляющего московскую платформу. Декларировалось, что это послужит началу новой консолидации оппозиции. В последние месяцы СДС неоднократно предлагал провести национальную конференцию всех сирийских оппозиционных сил. Однако, как на днях пояснил в интервью газете "Аш-Шарк аль-Аусат" сопредседатель СДС Рияд Дарар, "некоторые оппозиционные силы проигнорировали эти призывы к совместной работе"



Как прошел первый визит в Москву нового главы МИД Сирии в декабре 2020 года

Накануне переговоров в Женеве глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в российской столице с представителями "каирской" и "московской" платформ. Они, согласно сообщению МИД РФ, проинформировали министра "о своих усилиях по налаживанию координации между патриотически настроенными силами сирийской оппозиции". Во встрече приняли участие Кадри Джамиль, Халед аль-Махамид, Джамаль Сулейман и Муханнад Дликан. Последние двое входят в состав "малой группы", однако в Женеву не поехали. На замене господина Дликана настаивал Сирийский комитет по переговорам (СКП) - зонтичная структура оппозиции и орган, формировавший ее делегацию на переговорах по конституции. Московская платформа с этим решением не согласилась. Отсутствие в Женеве господина Сулеймана арабские СМИ связывают с разногласиями внутри каирской платформы, часть из которой оказалась близка к "москвичам", а часть - к СКП.



Как отметила "Аш-Шарк аль-Аусат", встреча оппозиционеров с Сергеем Лавровым была воспринята как поддержка Москвой оппонентов протурецкой части СКП.

Одновременно с визитом в Москву представители московской и каирской платформ, а также еще одной группы оппозиции - "Национального координационного комитета" - написали письмо Гейру Педерсону с просьбой разобраться с происходящим внутри СКП. Они обвинили Анкару в том, что она контролирует СКП, в том числе через попытку ввести туда новых независимых членов. Господин Педерсен на это письмо не ответил, по крайней мере публично, зато не выдержала Саудовская Аравия, которая предоставляет официальную резиденцию СКП. Эр-Рияд пообещал приостановить работу этого органа, объяснив это разногласиями внутри оппозиции, но в то же время выразил надежду на принятие мер. Буквально в середине января, в ходе визита в Москву министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана господин Лавров подчеркнул, что в России ценят позицию королевства "помогать сирийским представителям, в частности оппозиционным, на которых Эр-Рияд имеет влияние, выстраивать линию на достижение согласия с делегацией правительства и независимыми представителями в Конституционном комитете". Со своей стороны, саудовский гость осторожно заметил, что "не существует оппозиции с саудовским влиянием" и Эр-Рияд выступает в целом за реализацию интересов сирийского народа. Тем не менее эксперты отмечают близость во взглядах Москвы и Эр-Рияда по сирийскому урегулированию.



На фоне разногласий внутри оппозиции и без того непростой диалог в Женеве выглядит и вовсе обреченным на провал.

Это сулит обострением и отношений между внешними посредниками. США и Европа уже не раз заявляли, что переговоры в Женеве затягиваются Дамаском, и обещали, что не признают намеченные на лето выборы президента Сирии, если в них примет участие действующий лидер Башар Асад. Как отмечают арабские СМИ, некоторые европейские страны и вовсе заявляют о необходимости отказа от Конституционного комитета. И сейчас вопрос, какую позицию займет новая администрация в Вашингтоне. Как отметил в беседе с "Ъ" сирийский политолог Самер Элиас, "для Дамаска и Москвы выгодно переложить вину за провал переговоров в Женеве на оппозицию".



Как Россия и Сирия противостояли Западу на конференции в Дамаске

"Группа оппозиции в Конституционном комитете находится в заложниках ситуации",- сказал "Ъ" эксперт сирийской программы Middle East Institute (в статусе нерезидента) Антон Мардасов. По его словам, Дамаск планомерно ослабил работу "малой группы", ОАЭ и Саудовская Аравия пытались перетрясти оппозицию, чтобы снизить там влияние Катара и Турции. В том числе ими рассматривалась идея создать альтернативную платформу, в которую бы вошла "ручная" оппозиция вместе с СДС, что выгодно Дамаску и России в плане продвижения своей повестки в регионе и получения расположения курдов. С другой стороны, Эр-Рияд и Анкара пытаются найти точки соприкосновения по Сирии, а команда Байдена - развивать межкурдский диалог. Кроме того, в Вашингтоне тоже недовольны расколом внутри оппозиции. "Ситуация вокруг политического диалога по Сирии только накаляется",- подчеркнул Антон Мардасов.



Марианна Беленькая

"Коммерсантъ" от 25.01.2021, Источник - kommersant.ru

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