Гражданство РФ надо заслужить политической лояльностью, - Е.Трифонова

00:54 26.01.2021 У бывшего мигранта всегда можно отобрать российский паспорт



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



25.01.2021



Процесс приобретения российского гражданства иностранцами легко приостанавливается по решению силовиков. Фото Reuters

В одном из последних решений Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) напомнил России о недопустимости лишать человека гражданства за подачу неполных сведений при его получении. Между тем, по словам правозащитников, изымать российские паспорта как необоснованно выданные стали гораздо чаще, чем раньше. При этом эксперты рассказали и об участившихся отказах в предоставлении гражданства иностранцам после проверок ФСБ, которая по неизвестным причинам дает заключение, что тот или иной соискатель представляет угрозу для страны.



По словам правозащитников, уже тысячи людей были лишены российского паспорта, потому что когда-то он был "выдан в нарушение установленного законом порядка". И дело даже не в том, что человек предоставил о себе ложные сведения.



Зачастую проблема кроется в излишне формалистском подходе – когда любые, даже несущественные расхождения в фактологии перекрывают заявителям путь к гражданству. Например, если человек указал в анкете официальное место работы, но при проверке по базе "Мигрант" информация не подтвердилась, потому что работодатель не внес соответствующие сведения.



В ЕСПЧ обратился выходец из Таджикистана Бахтиер Усманов, у которого отняли российское гражданство за подачу неполных сведений при его оформлении. Заявитель настаивал, что такая мера может быть применима, только если представленная соискателем информация была заведомо ложной. А он никого не обманывал, "сведения предоставлял правдивые". Дело в том, что, когда в 2008-м Усманов оформлял паспорт в рамках упрощенной процедуры натурализации для бывших граждан СССР, он не указал в графе "близкие родственники" некоторых сестер. Дескать, это чиновники сказали ему "не перечислять всех". Однако в 2017 году при вторичной проверке мужчину обвинили в предоставлении заведомо ложных сведений, аннулировали гражданство и приговорили к депортации с дальнейшим запретом на въезд в РФ на 35 лет. При этом Усманов уже отказался от предыдущего гражданства и утратил связь со страной-исходником.



Тогда Усманов решил обратится в Конституционный суд и ЕСПЧ. КС, несмотря на отказ принять жалобу, указал, что дача неверных сведений не влечет за собой автоматического лишения гражданства. Аннулирование грозит лишь тем, у кого изначально не было оснований на получение российского паспорта.



Европейский суд признал, что национальные суды проигнорировали такие решающие обстоятельства, как длительность проживания мужчины в России и наличие у него семьи. Не учитывалось и отсутствие судимостей и правонарушений, которые могли бы указывать на его нежелательность для страны. Признав нарушение ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ("Право на уважение частной и семейной жизни"), ЕСПЧ присудил заявителю свыше 11 тыс. евро в качестве компенсации материального и морального вреда, а также судебных издержек.



К решению суда прикреплено особое мнение двух судей – Поля Лемменса из Бельгии и Жоржа Раварани из Люксембурга. По их мнению, проблема лежит не столько в сфере законодательной власти РФ, сколько в плоскости ее правоприменения. Чиновники и судьи неправильно трактовали норму и "применили положения внутреннего законодательства таким образом, который был несовместим с толкованием Закона о российском гражданстве со стороны КС РФ".



Проблема предоставления недостоверных сведений, причем на любые правовые статусы, остается актуальной, отметила в беседе с "НГ" эксперт "Форума переселенческих организаций" Галина Рагозина. Она также подтвердила, что аннулировать гражданство РФ, изымать паспорта РФ как необоснованно выданные стали гораздо чаще, чем раньше. Основная причина кроется в большом потоке поддельных документов, особенно у выходцев из Средней Азии: начиная с дипломов и заканчивая миграционными картами.



Из-за сложностей с получением гражданства и излишних требований, говорит Рагозина, люди порой вынужденно идут на обман. К сожалению, не проводится глубокий анализ причинно-следственных связей – почему приезжие приобретают подделки и у себя на родине, и в России.



Впрочем, по словам замдиректора Института стран СНГ Александры Докучаевой, такие решения выносятся и в отношении граждан, которые преследуются в Украине за пророссийскую позицию. "К сожалению, это касается тех, кто сражался в Донбассе и теперь к ним имеются претензии со стороны судебной системы Украины. Получается, что они защищали интересы "русского мира", и теперь их отказываются принимать в гражданство", – рассказала правозащитница. По ее словам, в приемной депутата от "Единой России" Константина Затулина есть несколько обращений от тех, кому отказали в выдаче паспорта РФ именно по причине возбуждения уголовного дела, связанного с защитой Донбасса. Причем некоторые из них прошли аналогичную проверку для получения вида на жительство, но при получении гражданства спецслужбы посчитали их опасными.



А вот участник сети "Миграция и право" ПЦ "Мемориал" Илларион Васильев рассказал "НГ", что в последнее время и вовсе "пошел массив обращений от иностранцев, которым отказали в российском гражданстве еще на стадии его оформления, "якобы они представляют угрозу для страны". Сами заявители не понимают причин такого отсева. По словам Васильева, это обычные обыватели, у которых нет судимостей и которые не состоят в экстремистских списках. Но так как подобные заключения выносит ФСБ, их детали никому не разглашаются и оспорить документ, не зная, о чем он, в судебном порядке почти невозможно.



Часто после отказа приезжим предлагают "попробовать заново" через год. Но за это время у них уже закончится разрешение на временное пребывание, а значит, реального шанса на подачу документов скорее всего уже не будет. Кстати, аналогичная проверка, по словам эксперта, проводится и в отношении зарубежных россиян – то есть тех, кто получил гражданство за границей и приехал в РФ, чтобы получить паспорт.



По словам доктора юридических наук Ильи Шаблинского, под вторичные проверки, как правило, попадают граждане, по каким-либо причинам оказавшиеся в поле зрения силовиков – обычно если человека привлекают к уголовной или административной ответственности. В то же время, допускает Шаблинский, лишение гражданства новоиспеченных россиян может быть и способом наказания за их излишнюю активность. Ведь помимо подноготной силовики могут проверить и поведение человека в тех же соцсетях. "Существуют серьезные риски для тех, кто, с одной стороны, претендует на гражданство или успел его оформить, но при этом параллельно публично критикует российскую власть", – отмечает эксперт "НГ". Так что политический нигилизм и оппозиционность в данном случае тоже могут расцениваться как угроза безопасности страны.



Как рассказал "НГ" источник в одном из силовых ведомств, основную проверку будущих россиян проводит ГУ МВД по вопросам миграции. Оно рассылает запросы по разным ведомствам, чтобы те дали оценку кандидатуре на гражданство. А фильтром, по его словам, может служить "наличие любого негатива на человека", не только его высказывания в онлайне. "При наличии сомнений, конечно, могут проверить соцсети, но точно не всех подряд", – подтвердил источник "НГ". При этом он настаивает, что, если кого-то и отсекают, значит, на это есть реальные основания, "просто так этого делать не будут". Источник - ng.ru

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