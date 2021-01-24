Дело "Спекулянта". РосПосольство в Бишкеке проснулось и решилось защищать интересы рос-бизнеса

07:50 26.01.2021

25 января 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Посол России прокомментировал скандал со складами "Спекулянта"



Посольство России в Кыргызстане прокомментировало скандал с уголовным делом в отношении владельца сети магазинов "Спекулянт". Об этом на своей странице в Instagram написал Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КР Николай Удовиченко.



По его словам, выясняются обстоятельства произошедших событий.



"Обратили внимание на резонансную ситуацию с торговой сетью, владельцем которой является гражданин России. Выясняем обстоятельства произошедших событий", - говорится в сообщении.



Примем меры по защите законных прав представителей российского бизнеса.



Николай Удовиченко



Напомним, межведомственная следственная группа ГКНБ и Военной прокуратуры возбудила уголовное дело по факту коррупции. По версии следствия, руководители и работники коммерческих компаний "Спекулянт" и "НТК" в сговоре с сотрудниками госорганов при покровительстве отдельных работников правоохранительных и фискальных органов организовали устойчивую коррупционную связь по ввозу на территорию Кыргызстана продуктов питания с истекшим сроком годности.



Сегодня стало известно, что владельца сети складов и магазинов Василия Щербину объявили в розыск.