 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дело "Спекулянта". РосПосольство в Бишкеке проснулось и решилось защищать интересы рос-бизнеса
07:50 26.01.2021

25 января 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Посол России прокомментировал скандал со складами "Спекулянта"

Посольство России в Кыргызстане прокомментировало скандал с уголовным делом в отношении владельца сети магазинов "Спекулянт". Об этом на своей странице в Instagram написал Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КР Николай Удовиченко.

По его словам, выясняются обстоятельства произошедших событий.

"Обратили внимание на резонансную ситуацию с торговой сетью, владельцем которой является гражданин России. Выясняем обстоятельства произошедших событий", - говорится в сообщении.

Примем меры по защите законных прав представителей российского бизнеса.

Николай Удовиченко

Напомним, межведомственная следственная группа ГКНБ и Военной прокуратуры возбудила уголовное дело по факту коррупции. По версии следствия, руководители и работники коммерческих компаний "Спекулянт" и "НТК" в сговоре с сотрудниками госорганов при покровительстве отдельных работников правоохранительных и фискальных органов организовали устойчивую коррупционную связь по ввозу на территорию Кыргызстана продуктов питания с истекшим сроком годности.

Сегодня стало известно, что владельца сети складов и магазинов Василия Щербину объявили в розыск.

Источник - 24.kg
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