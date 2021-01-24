Кремлю некуда деваться. В России назревает левый поворот, - "СП"

08:58 26.01.2021 Полевеет ли Кремль, спасаясь от "берлинского пациента"

Власть скорее перейдет на сторону Навального, чем поделится собственностью с народом

Сергей Аксенов

Полевеет ли Кремль, спасаясь от "берлинского пациента"



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Алексей Сахнин Владислав Жуковский Денис Парфенов Дмитрий Еловский



Владимир Путин заявил, что дворец в Геленджике ему не принадлежит. "Ничего, из того что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", - заявил он 25 января.



Тем временем, количество просмотров видеоролика Алексея Навального о "дворце Путина" достигло 86 млн. Таким образом, его посмотрело свыше половины населения России, включая стариков и младенцев. Дмитрий Песков назвал целью "псевдоразоблачения" раскачку ситуации.



Масштабные несанкционированные акции протеста, которые прошли в субботу в 111 городах России, в ходе которых было задержано 3,7 тысячи человек и открыто несколько уголовных дел, Кремль не впечатлили. "Вышло мало людей, много людей голосуют за Путина", - заявил Песков.



Действительно, ни десятки, ни сотни тысяч протестующих на улицах не представляют собой весомой электоральной силы. Но вместе с видео о дворце, а также другими расследованиями, влияют на настроения россиян. Как они проголосуют в сентябре, насмотревшись разоблачений Навального?



От протестного голосования Кремль может спасти мощная идея, подобная воссоединению с Крымом, когда рейтинг Путина взлетел. Такой идеей могла бы стать смена социально-экономической политики в стране вплоть до демонтажа олигархического капитализма. Ведь этого хочет большинство россиян.



Вот только захочет ли правящая группа терять доходы, пусть даже и ради сохранения власти? "Режим скорее сам перейдет на сторону Навального, чем позволит коммунистам прикоснуться к частной собственности на средства производства", - иронизирует в сети левый публицист Константин Семин.



- В истории не раз были примеры, когда в условиях экономического и/или политического кризиса правительства капиталистических стран брали на вооружение методы, характерные для стран, где у власти левые, - напомнил депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов. - Те же США во времена Великой депрессии многие мероприятия проводили по образу и подобию того, что делалось в СССР. Другое дело, что планирование экономики, создание рабочих мест, борьба с бедностью делались не ради создания справедливого общества, а для того, чтобы спасти власть олигархии.



В России мы тоже наблюдали такое не раз. Власть, когда ей было нужно, в ограниченном объеме демонстрировала жесты, характерные для левых. Например, недавно был введен "прогрессивный налог", как его называют пропагандисты. Но вся его прогрессивность - отличие ставки на 2 процента и то мало для кого. При этом власть громко трубит о серьезном шаге в сторону социальной справедливости, хотя это крупица. То есть власть уже пытается казаться более левой, более справедливой.



Сейчас на фоне массовых уличных протестов, мощного удара коррупционными расследованиями по авторитету правящей верхушки и Путина лично, власть и дальше будет брать на вооружение характерные для левых идеи, подходы, методы работы. Но она может делать это только по форме, а не по содержанию. Потому что если Кремль всерьез покусится на власть олигархов, их собственность на средства производства, то она перестанет быть самой собой. Ведь капитализм существует для неограниченного обогащения узкой группы лиц.



Поэтому всерьез рассчитывать, что власть в хорошем смысле переродится и превратится во что-то левое, конечно, не приходится. Важно, чтобы россияне не поддавались на уловки правящего режима, который пытается натянуть на себя маску и запутать людей.



- Не думаю, что Кремль решится на левый поворот, - продолжает координатор "Левого фронта", к. и. н. Алексей Сахнин. - Если, конечно, под этим понимать серьезное изменение системы, а не подачки.



Маловероятна, но не исключена попытка использовать левую риторику наряду с какой-то другой риторикой - например, риторикой порядка и даже либерализма. Но это будет вызывать страх в них самих. На практике они не пойдут на серьезные реформы, потому что это станет операцией своего рода "самокастрации" - придется взять у самих себя, свое и отдать обществу. В истории таких примеров почти нет.



Кроме того, попытка "дать взятку" народному большинству может вызвать резкую реакцию самых верхов. У них и так много искушений и трещин внутри правящего класса. Отнимать у верхов или даже пугать их отъемом средств опасно.



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- Думаю, они будут действовать в русле "новой искренности". Это не безупречная стратегия, но у них и вариантов для действий немного. Они считают, что нельзя менять коней на переправе. В момент, когда пришел Байден и все противоречия обострились, любое резкое движение, отпугнет своих, но мало чьи симпатии позволит привлечь.



Экономист Владислав Жуковский также сомневается, что Кремль способен на что-либо, кроме подачек.



- Меры популистского характера всегда используются властью перед федеральными выборами, независимо от того, есть Навальный или его нет. Людям от имени и партии власти, и президента лично обещают всякие доплаты, рост пенсий, заморозку цен и тарифов ЖКХ и т. п. Но как только выборы пройдут, цены взлетают, потому что бизнес пытается компенсировать упущенную выгоду. Поэтому верить, что власть и олигархи повернутся к людям лицом, не надо. Пробуждение будет горьким.



Вспомните, как в 2018 году, перед последними президентскими выборами, нам обещали реализовать национальные проекты, сократить вдвое число бедных, темпы роста экономики выше среднемировых, повысить доходы населения в полтора раза. Но уже через три месяца, в июне, президент Путин, "Единая Россия" озвучили планы о повышении пенсионного возраста, повысили ставку НДС, ввели налог на самозанятых, пошла девальвация рубля, рост цен, повышение акцизов, "Платон", платные парковки. Так что от этой власти ждать хорошего не надо.



"СП": - Ситуация изменилась принципиально. Страждущие справедливости россияне, могут начать голосовать против власти. И ей придется как-то выкручиваться…



- С учетом трехлетнего обрушения рейтингов президента и правящей партии сделать хоть что-то для народа перед выборами было бы логично. Провести какие-то новые выплаты… Самым сильным шагом стало бы, конечно, признание того, что пенсионная реформа была стратегически неверным шагом, что она провалилась, что Путина обманули плохие бояре и поэтому он все вернет обратно. Или освободит от налогов бедных, или повысит МРОТ с 12 до условных 20−25 тысяч рублей, или введет запретительные экспортные пошлины, позволяющие снизить цены на бензин и т. п.



Но власть настолько не хочет делиться с народом, так погрязла в роскоши, в "золотых ершиках", что на реальные популистские мер, которые требуют финансовых ресурсов, никогда не пойдет. Им надо кормить своих друзей - олигархов. Уверен, они надеются, что им поможет пропаганда, телевизор, рассказы о том, что в экономическом кризисе виноваты Америка, Госдеп, коммунисты и Ленин и поэтому надо еще потерпеть.



Однако с такой позицией их ждут проблемы на выборах. Кстати, огромная часть протестующих выходила на улицы вовсе не за Навального, а за справедливость, против воровства, лжи. Если власть не готова менять на системном уровне глубинные принципы функционирования государства, целеполагание и продолжит жить по принципам "друзьям - все, врагам закон", "приватизация прибыли, национализация убытков", то ей и дальше придется сталкиваться с протестами.



России нужна смена системы, а не смена одного жулья на другое

Политолог Дмитрий Еловский считает, что власть подменяет левую политику патернализмом.



- Происходящие процессы, конечно, повлияют на электоральный процесс. Но это влияние будет заключаться в падении явки на выборах в Госдуму. Потому что имеющийся спектр политических партий отвечает запросам не всех избирателей. До 40 процентов россиян не видят партию, представляющую их интересы.



Частично этот запрос качнется в сторону КПРФ, ЛДПР и "Единой России", но большая часть просто не пойдет на выборы. Явка упадет. А поскольку "Единая Россия" будет добирать одномандатниками, рейтинг она скорее всего удержит и имеет шанс набрать не критично меньше, чем в прошлый раз. Провала не намечается.



"СП": - Недовольство может выплеснуться и в других формах. Полевение власти позволило бы снять это напряжение…



- Социально-экономическая политика в последние годы не то чтобы левеет, но становится все более патерналистской. Государство набирает на себя все больше обязательств, которые являются прямыми выплатами гражданам по разным поводам. И это стало универсальным способом закрыть разрывы, проблемы в обществе. Поэтому вероятнее всего это продолжится. Перед выборами это озвучат.



Но это воронка, которая затягивает страну в ожидание мер поддержки от государства. Раскрутка патерналистских настроений увеличивает эти ожидания, сопротивление новым патерналистским решениям ослабевает, люди ждут большего и конца этому нет. А экономика не резиновая. Однажды государство не сможет удовлетворить запросы, что приведет к падению рейтинга власти. Источник - svpressa.ru

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