Экс-начальника Южной ветки КыргызЖД Юнусова освободили, после "добровольной выдачи" награбленного

09:54 26.01.2021

26 января 2021, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН

Бывшего начальника Южного отделения "Кыргыз темир жолу" выпустили из СИЗО



Бывший начальник Южного отделения ГП "НК "Кыргыз темир жолу" Бахтияр Юнусов выпущен из-под стражи после полного погашения нанесенного государству ущерба. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.



"Установлено, что в результате его противоправных действий только по отдельным государственным закупкам сумма нанесенного ущерба составила 11,7 миллиона сомов. После задержания решением судьи Первомайского районного суда Бишкека подозреваемый был водворен в СИЗО ГКНБ до 14 февраля. В ходе следствия Ю.Б.К. полностью признал предъявленные обвинения, а также погасил причиненный государству ущерб. Мера пресечения ввиду этого была изменена на домашний арест", - сообщили в ГКНБ.



Напомним, о задержании Юнусова стало известно в декабре прошлого года, когда в АКС ГКНБ сообщили о выявленной в государственном предприятии устойчивой схеме вывода денег.