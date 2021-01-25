 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Восстание школоты. Почему дети выходят на улицы? - Михаил Хазин
10:02 26.01.2021

Почему дети выходят на улицы?
о запрещенных митингах и экономическом кризисе
Михаил Хазин
25 января 2021

Я много лет учил детей в школе, организовывал разные мероприятия со школьниками, водил их в походы. И по этой причине точно знаю, что люди, которые провоцируют чужих детей – преступники. Их нужно жестко и быстро наказывать. Независимо ни от чего. Но у проблемы есть и другая составляющая – почему дети выходят на улицы? И не только дети. Ответ у меня есть, я его много раз давал, но сейчас постараюсь описать его еще раз...

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Как и полагается для реально серьезных проблем, ответ состоит из нескольких пунктов, каждый из которых естественным образом вытекает из предыдущего. И рассматривать их нужно все, невозможно обрывать цепочку и делать вид, что она не имеет продолжения назад.

Итак...

- В стране уже 8 лет идет экономический спад. И 7 лет падает уровень жизни населения. Для той части населения, которая вступила в самостоятельную жизнь после 2012 года (а реально – после 2008), вся беспросветная ситуация связана с действующей властью. Все игры на тему наездов на власть основаны на этой базе – и если ее не будет, то исчезнет и тема. В начале 2000-х протестов не было, поскольку рост экономики был до 15% в год.

- Для экономического роста нужны инвестиции. Если их объем сокращается, то через 2-3 года начинается и существенное сокращение роста (или, если объем инвестиций становится ниже критического, начинается спад).
Инвестиции бывают внутренние и внешние. Если объем внутренних инвестиций достаточен для воспроизводства экономики, можно говорить о том, что экономика не зависит от внешнего фактора. При этом разумеется, нужно обеспечить, чтобы доля импорта не превышала некоторых критических значений. В частности, рост начала 2000-х был связан как раз с колоссальным ростом внутренних инвестиций, который обеспечивала политика Центробанка под руководством В.В.Геращенко.

- Логика либеральной элитной группы (которая формировала экономическую и финансовую политику в 1991 - 98 гг, и с 2003 по н.в.) сформулирована Гайдаром: внутренние инвестиции нам не нужны! Поскольку мы, якобы, "не умеем" правильно выбирать их цели. А потому внутренние инвестиции нужно запретить, а упор сделать на инвестиции иностранные.



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- Соответственно, уже скоро 20 лет политика денежных властей (ЦБ и Минфин) направлена на то, чтобы запретить внутренние инвестиции. Сегодня их делать категорически невыгодно: альтернативные вложения денег (например, валютные спекуляции) куда более доходны. Объем бюджетных инвестиций явно недостаточен для того, чтобы обеспечить самовоспроизводство экономики. А Минфин еще при этом прилагает титанические усилия, чтобы даже выделенные в бюджете деньги в экономику не поступали.

А если добавить отток капитала, который растет последние годы, хотя точных цифр нет, есть только оценки, то картина становится еще хуже.

- Отсюда вывод: продолжение текущей экономической политики неизбежно приведет к ухудшению ситуации и, соответственно, росту протестного настроения. При этом иностранные "партнеры" действуют совместно с либеральной экономической группой в России: политика денежных властей целенаправленно направлена на ухудшение жизненного уровня населения! Результат, естественно, сказывается, в последнем обзоре Фонда Хазина приведен график изменения оценки экономической ситуации в России, ожидания не просто негативные, они стремительно падают.

- В рамках элитного консенсуса конца 90-х либеральная элитная группа получила под свое управление финансовую и экономическую политику (в реальности, еще и контроль над бюджетом, то есть - образовательную и социальную политику). Но взамен на обязательство обеспечивать нормальный объем иностранных инвестиций. С точки зрения сохранения социально-политической стабильности в стране, либеральная группа, которая отказалась от исполнения своих обязательств, должна быть отстранена от управления финансово-экономическими рычагами. В противном случае, ее активность по стимулированию протестной деятельности (косвенная как минимум, хотя в реальности, скорее всего, и прямая) может, достаточно быстро (с учетом резкого падения уровня жизни населения) привести к массовым выступлениям граждан.

- Бессмысленно предъявлять претензии молодежи (условно, до 35 лет, которая никакой другой модели жизни не видела). Они видят беспросветное ухудшение жизни, при этом жизненного опыта для описания ситуации (сравнимого по сложности с приведенным выше) у них нет. Как и нет никаких инструментов для того, чтобы определить, кто во власти представляет либеральную группировку, которая целенаправленно работает на ухудшение ситуации.

И, в связи с вышеизложенным, вывод. Люди, которые занимаются провоцированием детей должны быть незамедлительно изолированы от общества. Тут двух мнений быть не может. Но работа по стимулированию агрессивной реакции на ухудшение жизненного уровня населения будет продолжаться и найдет своих адресатов. Которых будет все больше, по мере падения экономики. Таким образом, категорически необходимо радикально изменить экономическую политику в части перехода на внутренние инвестиции. Но это неизбежно требует полной ликвидации представителей либеральных идей и либеральной элитной группы в управлении экономикой и финансами. Силовики не могут управлять экономикой, это не их работа.

Источник - zavtra.ru
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