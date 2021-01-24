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В Нур-Султане опять переименовывают улицы. Елбасизм на марше - ни одного русского названия!
10:05 26.01.2021

Ряд улиц переименуют в Нур-Султане

В Нур-Султане переименуют несколько улиц. Проект постановления столичного акимата "О присвоении наименований и переименовании некоторых составных частей города Нур-Султана" размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 февраля, передает Tengrinews.kz.

Так, по району Алматы хотят переименовать следующие улицы:

улица с проектным наименованием А21 - улица Ұзақбай Құлымбетов;
улица с проектным наименованием № 231 - улица Әнуарбек Байжанбаев;
улица с проектным наименованием № 23-14 - улица Мақтай Сағдиев;
улица с проектным наименованием А22 - улица Кәмен Оразалин;
улица с проектным наименованием А23 - улица Аманжол Бөлекпаев;
улица с проектным наименованием № 23-7 - улица Бәйкен Әшімов;
улица с проектным наименованием А25 - улица Кеңшілік Мырзабеков;
улица с проектным наименованием А26 - улица Нығмет Нұрмақов;
улица с проектным наименованием № 23-6 - улица Рахманқұл Бердібай;
улица с проектным наименованием А36 - улица Салық Зиманов;
улица с проектным наименованием А98 - улица Жұбан Молдағалиев;

По району Есиль:

улица с проектным наименованием Е755 - улица Әнет баба;
улица с проектным наименованием Е16 - улица Хиуаз Доспанова;
улица с проектным наименованием Е22 - улица Роза Бағланова;
улица с проектным наименованием Е574 - улица Бердіқожа батыр;
объединить улицы с проектными наименованиями Е584 и Е631 в улицу Баймұхамет Қосшығұлов;
объединить улицы с проектными наименованиями Е587 и Е619 в улицу Уәли Халфин;
безымянной улице, начинающейся от улицы Достық и заканчивающейся на улице Дінмұхамед Қонаев, расположенной перед зданием "Қазмедиа орталығы", дать наименование Қазақ радиосы;
жилой массив Восточная Ильинка – в жилой массив Үркер;
улица Новый аэропорт - в улицу Жаңадария;
объединить улицы с проектным наименованием Е10 и Сығанақ – в улицу Сығанақ.
По району Байқоңыр:

улицу Жумабека Ташенова - в улицу Жұмабек Тәшенев;
переулок Павлика Морозова - в переулок Сейхун;
переулок Ленинградский - в переулок Төрткөл;
переулок Жумабека Ташенова - в переулок Жұмабек Тәшенев;
часть переулка Жазық, начинающегося от улицы Өндіріс и заканчивающегося на улице Төлеген Тоқтаров, - в переулок Ырғыз;
часть переулка Гүлзар, начинающегося от улицы Саржайлау и заканчивающегося на улице Төлеген Тоқтаров, - в переулок Ақжарма;
часть улицы Ақсеңгір, начинающуюся от улицы Құсжолы, - в переулок Шоқпартас;
часть улицы Телжан Шонанұлы, начинающуюся от улицы Николая Гоголя и заканчивающуюся на улице Ташкент, - в переулок Шілікті;
часть улицы Ағадыр, начинающуюся от проектной улицы С613 и заканчивающуюся на улице Тайбурыл, - в переулок Шилісай;
часть улицы Ағадыр, начинающуюся от дома № 8 и заканчивающуюся на улице Игілік, - в переулок Шеңгелді;
часть улицы Кеншілер, начинающуюся от улицы Кентау и заканчивающуюся на улице Ақшағыл, - в переулок Қарғалы;
часть переулка Жетісай, начинающегося от дома № 49А и заканчивающегося на улице Юрия Малахова, - в переулок Үңгіртас;
часть улицы Ақшағыл, начинающуюся от улицы Кентау - в переулок Тұздыкөл;
часть улицы Юрия Малахова, начинающуюся от дома № 12 и заканчивающуюся на улице Саржайлау, - в улицу Түрген;
часть улицы Төңкеріс, начинающуюся от дома № 14 и заканчивающуюся на улице Проезд-48, – в переулок Толағай;
часть улицы Саржайлау, начинающуюся от дома № 9/5 и заканчивающейся домом № 11А, - в переулок Текелі;
часть улицы Шыңғырлау, начинающуюся от дома № 17/1 и заканчивающуюся домом № 1А, - в переулок Тастөбе;
часть улицы Өзен, начинающуюся от улицы Сусамыр и заканчивающуюся на улице Өндіріс, - в переулок Талдыбұлақ;
часть улицы Қызылжар, начинающуюся от переулка Жезкиік и заканчивающуюся на переулке Найзатас, - в переулок Өлеңдісай;
часть улицы Тасқұдық, начинающуюся от дома № 20 и заканчивающуюся на улице Ынталы, - в переулок Ойқарағай;
часть улицы Құрманғазы, начинающуюся от дома № 50 и заканчивающуюся домом № 64, - в переулок Жиренкөл.
По району Сарыарка:

улицу Пионерскую - в улицу Талшық;
улицу Проезд-52 - в улицу Ақтоғай;
улицу Мостопоезд-463 - в улицу Жартас;
улицу Тараса Шевченко, начинающуюся от улицы Аспара и заканчивающуюся на улице Медеу, - в улицу Қатонқарағай;
объединить улицы с проектным наименованием С409 и Вторая Алматинская в улицу Ермек Серкебаев.

Источник - tengrinews.kz
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