Карагандинский суд оправдал экс-вице-министра Шкарупу. Не крал!

10:08 26.01.2021

Казыбекбийский районный суд Караганды оправдал обвиняемого в многомиллионных хищениях бюджетных средств бывшего вице-министра энергетики Анатолия Шкарупу, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В Караганде вынесли приговор бывшему вице-министру энергетики Анатолию Шкарупе. Судья Казыбекбийского суда Жанат Егембердиева признала его невиновным по пункту 2 части 4 статьи 189 "Присвоение и растрата вверенного чужого имущества по предварительному сговору в особо крупном размере" УК РК. Судья также оправдала экс-председателя правления компании "Фонд развития ЖКХ" Кайсара Байдалы и директора компании ENERCO Ерлана Набиева. Она не нашла в их действиях состава уголовного преступления.



Напомним, Анатолий Шкарупа был назначен на должность вице-министра энергетики РК в октябре 2018 года. Но уже в ноябре стало известно о его аресте по подозрению в присвоении и растрате 215 миллионов тенге. Вместе со Шкарупой обвиняемыми по делу проходили еще два человека. Уголовное дело насчитывало более ста томов.



Уголовное дело рассматривалось в Казыбекбийском районном суде Караганды. Прокуратура просила для Анатолия Шкарупы 10 лет лишения свободы без конфискации имущества и пожизненного лишения права работать на госслужбе.