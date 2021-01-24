Сокращение Казаппарата. Токаев создает "Агентство по борьбе с экономическими преступлениями при Президенте"

10:11 26.01.2021

Токаев поручил создать новое Агентство



На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев поручил создать новое агентство, передает zakon.kz.



Предстоит системно усилить работу с лжепредприятиями. Около четверти валового продукта находится в серой зоне. Обороты преступных групп, занимающихся обналичиваем и нелегальными способами получения доходов исчисляются миллионами тенге. В прошлом году было возбуждено рекордное число дел в сфере теневой экономики. Пресечена деятельность 73 преступных групп. Это только начало работы. Для усиления этой работы надо создать Агентство по борьбе с экономическими преступлениями при Президенте. Данное ведомство должно приступить к борьбе с теневой экономике, - сказал Президент.

Он добавил, что к 2025 году теневая экономика не должна превышать 15%.