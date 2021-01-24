Протест протух? - Галина Иванкина

10:18 26.01.2021

у истеблишмента или же у оппозиционеров есть блистательный, …хотя бы – сносный образ будущего?

Галина Иванкина



Прошло не так уж много времени, однако, всем уже ясно – протест, нечаянно совпавший с арестом Алексея Навального, сошел на нет. Поорали – разошлись. Как говорится, все ушло в свисток и в следующие выходные столь массовых гуляний – с киданием снежками в полицейские машины - уже не будет. Задаются вопросы: "Почему - так?" Одни эксперты говорят, что у блогера Леши не так уж много сторонников, да и те – хипстеры да тик-токеры, и поэтому он не годится на роль "глашатая-горлана-главаря", как там в стихах Маяковского. Другие медиа-лица утверждают, что у действующей власти такие заоблачные рейтинги, что народ не понял, за какую "вашу и нашу свободу" предлагали выступить сторонники Навального. То есть объяснений два: или блогер – мелковат, или Путин – супергерой.



На деле все гораздо сложнее и тут вообще не при чем конспирология да прочие "деньги Госдепа", ибо, если вы помните, в Америке, на деньги которой - наверное! - происходят все майданы, случился аж целый штурм Капитолия. Волнения в USA были куда как более серьезные, чем прыжки и вопли навальновских пацанят. И, замечу, никаких веселых продолжений, хотя, иные политологи уже прочили Америке – новую гражданскую войну. Да, мужики ломали, крушили, скандировали, требовали. Плакатами самодельными трясли? Еще бы! Разворачивалось мощно. Байдена – на мыло! Как утверждает Википедия: "Протестующие били полицейских Капитолия по голове свинцовыми трубами и другим оружием, часть из которого была замаскирована под флагштоки". Креативно и смахивает на перформанс.



В ответ на сие - главного "мятежника" Трампа заблокировали в соцсетях. К слову, Дональда и правда жаль – харизматичный был президент, в XXI веке таких политиков – раз-два и обчелся. Но - слили. Зато крик стоял на весь мир, а фотографии рогатого "викинга" - из повстанцев – широко разошлись по Интернету и прочим СМИ.



И что сейчас? Да нет у современного хомо-сапиенса драйва для бучи – "боевой, кипучей" (тут я опять цитирую Маяковского). Заснет в прыжке. Проголодается в драке. Заскучает и не захочет "плыть в революцию дальше" (да, здесь тоже он – Владимир Владимирович, который поэт). Я уже писала о том, что у социума – полные закрома ненависти при тотальном отсутствии любой позитивной энергии, тогда как любые серьезные подвижки происходят исключительно от желания достигнуть Светлого Будущего.



Оно может и не быть по-настоящему светлым – надо, чтобы восставшие массы его считывали именно так. Где-то, у кого-то в нынешней ситуации – в России иль в Америке, у истеблишмента или же у оппозиционеров есть блистательный, …хотя бы – сносный образ будущего? Того, ради которого захотелось бы долго и упорно бодаться на баррикадах. Его нет. Люди так устали от ковидо-истерики, жестко нагнетавшейся почти целый год, от материальных и – человеческих потерь, от бессмысленности самой темы под названием "Грядущее", что гори оно все ярко-синим пламенем. А невысокая популярность блогера А.Н., как единственно-возможного – несменяемого! - лидера оппозиции – ровно из той же серии. Какова эра – таковы и Робеспьеры. Тухло.