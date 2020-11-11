Город Орал. Что стало с землей уральских казаков в независимом Казахстане?

10:36 26.01.2021 фоторепортаж тут -



https://zen.yandex.ru/media/varandej/gorod-oral-chto-stalo-s-zemlei-uralskih-kazakov-v-nezavisimom-kazahstane-5fa66ebdb1fbcf2e238b29e2



11 ноября 2020



Проехав казахстанскую границу в Озинках и переведя стрелки на 2 часа вперед, мы быстро поняли, что в Саратовском Заволжье дорога совсем не так уж и плоха - по колдобинам и ямам, по зубастым колеям, по грунтовкам в степи, которыми водители предпочитали объезжать совсем непроезжий асфальт, сотню километров от границы до Уральска мы одолевали часа три.



А могли бы и дольше - но дорога сейчас активно реконструируется, и все перечисленное в прошлом предложении исправно чередовалось с участками новенького черного асфальта. На самом деле в таком состоянии (только даже без реконструкции) большинство дорог, ведущих к российским границам, и между Атырау и Астраханью, Актюбинском и Орском все еще хуже. А вот из Уральска на Самару дорога оказалась вполне приличная - но ее мы проезжали на обратном пути.



Город Орал. Что стало с землей уральских казаков в независимом Казахстане?

Кругом - лишь зеленая степь, редкие сиротливые поселки, да элеваторы у станций, довлеющие над пространством словно кафедральный соборы. Станции - на старейшей в Казахстане бывшей Рязано-Уральской железной дороге, пришедшей сюда через Энгельс (тогда Покровск) в 1893 году. Казахстанские железные дороги с той поры разрослись в мощную систему, по многим пунктам (вроде сети скоростных поездов "Тулпар") опередившую железные дороги России.



А начиналось все именно здесь, и вот эти мосты да вокзальчик (1894) на второстепенной станции Таскала - старейшие железнодорожные постройки Казахстана. Сейчас эта линия, впрочем, от остальной сети изолирована - восточнее Уральска ее прерывает выступ российской территории с городом Соль-Илецк. Движение здесь точно есть, в том числе поезд Москва - Алма-Ата, но не сказать, чтобы очень активное - за несколько часов пути мимо нас не прошло ни единого поезда:



Город Орал. Что стало с землей уральских казаков в независимом Казахстане?

Вот и сам Уральск показался впереди, и с 2009 года, когда я приезжал сюда впервые, вид его стал более уютным и цветастым. Как, на самом деле, и у всего Казахстана, за те 8 лет, что я его знаю, оказавшегося страной действительно развивающейся. Казахстан-2009 мне показался бедным и диковатым и я был рад, когда унес оттуда ноги; в 2011 и 2012 я видел эту страну деловитой и успешной, но тяжелой для оказавшегося в ней человека, и сам именно в Казахстане имел худшие неприятности за все время моих путешествий. В 2015-м здесь ощущалась уже сытая зажиточность, но лишь в последнюю пару-тройку лет к зажиточности этой прибавилось какое-то особое "человеческое лицо".



Помню, как в 2011 году в "коллективном такси" под Экибастузом казашка, вернувшаяся на родину после нескольких лет в Новосибирске, говорила, что при сопоставимых зарплатах и более высоких пенсиях, по развитию общества от России Казахстан отстает на 5-6 лет, и вот сейчас я вспомнил ее слова. Да, чисто на уровне ощущений сейчас здесь вполне себе "наш" 2013 год, когда водитель только-только научился возражать обнаглевшему гаишнику на трассе, а человека с фотоаппаратом перестали принимать за шпиона.



Город Орал. Что стало с землей уральских казаков в независимом Казахстане?

Уральск стоит в почти равностороннем треугольнике рек Урал и Чаган, на острие которого - Курени, тот самый Яицкий городок, зародившаяся в кровавом 16 веке непокорная казачья вольница, против России и ее царя бунтовавшая чаще, чем любой из среднеазиатских народов, и даже невзирая на переименования Яика и в Урал.



Но здесь же бывали Александр Пушкин, Василий Жуковский, Лев Толстой, Федор Шаляпин и даже цесаревичи Александр и Николай, будущие "царь-освободитель" и последний император соответственно. В Куренях - похожий на бункер казачий собор 18 века и хоть на пару бревен подлинна изба Емельки Пугачева. В общем, Уральск - действительно интересный город.



Город Орал. Что стало с землей уральских казаков в независимом Казахстане?



Но тогда я не выходил за пределы речного треугольника, в этот раз же мы приехали с "наружной" стороны, где Уральск продолжают поселки Зачаганск (32 тыс. жителей), Деркул и Круглоозерное в этом типично постсоветском "полунезависимом" статусе не районов, но поселков, однако в составе более крупного города. У развилки дорог на Саратов и Атырау - Зачаганск:



Город Орал. Что стало с землей уральских казаков в независимом Казахстане?

А переезжая сам Чаган по плотине, я едва успел достать фотоаппарат, сначала растерявшись от неожиданности: последнее, что ожидаешь увидеть на степной реке - это военный корабль! Назывался он, что характерно, "Мангышлак" (вернее, на казахский манер - "Мангистау"):



Город Орал. Что стало с землей уральских казаков в независимом Казахстане?

Но как ни странно, расположенный за тысячи километров от "полноценных" морей Уральск - город военно-морской. Стал таковым он почти случайно: в 1941 году, когда СССР практически лишился западных морей, из Ленинграда вглубь страны эвакуировался основанный 20-ю годами ранее завод "Двигатель". Можно подумать, что его везли на Дальний Восток, да не дотащили, обронив в степи по дороге, но скорее всего в выборе места был свой резон - например, быстро усилить новыми катерами флот на Каспийском море.



Как бы то ни было, завод "подводных лодок в бескрайней пустыне" в Уральске прижился, исправно строил катера, спускавшиеся в Каспий и Волгу да расходившиеся через каналы по всем пяти морям, и что еще страннее - сумел выжить после распада СССР. Ныне он называется "Зенит", его компактная и невзрачная площадка вплотную примыкает к центру близ Татарской слободы, а важнейшая его продукция - боевые катера для береговой охраны Казахстана на Каспийском море. Вот и ракетно-артиллерийский корабль (фактически большой катер) "Мангистау" проекта "Казахстан" спустили на воду за три дня до нашей поездки:



Город Орал. Что стало с землей уральских казаков в независимом Казахстане?

И подозреваю, что самое впечатляющее зрелище в Уральске - то, как именно их спускают на воду, потому что слип и верфи расположены по схеме "баня с раздевалкой через дорогу". Дело в том, что "Зенит" стоит хоть и недалеко от реки, но не выходит к ней непосредственно, да и плотина ниже по течению не предусмотрена для пропуска судов. Поэтому "изделия" перевозят на слип за плотиной автотрейлером, и серый корабль на улицах города, надстройки и орудия над крышами одноэтажных предместий - думаю, зрелище незабываемое.

Памятник на набережной Чагана (1969) на полпути от слипа до завода:



Город Орал. Что стало с землей уральских казаков в независимом Казахстане?

А плотина у слипа - не преемница ли старинного учуга, заслона для идущей на нерест рыбы, у которого она скапливалась плотными косяками, становясь легкой добычей для ловцов. В 17-18 веках на Яике и в дельте Волги стояло множество учугов, но яицкие были снесены в 1752 году, волжские - в 1802, и лишь под Уральском как привилегия казаков учуг просуществовал до 1917 года. Река тогда была столь обильна рыбой, что ее натиск порой ломал учужные колья-"кошачины", и отгонять осетров приходилось пушкой. Ниже плотины в Уральске остался Учужный затон, а исторические следы исчезнувших учугов встречаются на Яике тут и там:



историческое фото из открытых источников

историческое фото из открытых источников

В самом Уральске за десятилетие отреновировали акимат в национальном стиле:



Город Орал. Что стало с землей уральских казаков в независимом Казахстане?

Поставили несколько скульптур и инсталляций:



Город Орал. Что стало с землей уральских казаков в независимом Казахстане?

Соорудили несколько офисов и торговых центров в духе хай-тека:



Город Орал. Что стало с землей уральских казаков в независимом Казахстане?

Запустили характерные двухцветные автобусы, наверное подержанные откуда-то из дальней Азии:



Город Орал. Что стало с землей уральских казаков в независимом Казахстане?

Снесли памятник революционерам напротив университета да открыли на окраине огромный супермакрет "Метро", в котором нашлось место и лавке с кумысом, шубатом и куртом. Что еще стало для меня новым - минимум дважды мы натыкались на людей, почти не понимавших по-русски, и это при том, что русских в Уральске около 40% населения. На самом деле я не знаю, случайность это или тенденция, но если тенденция - то печальная: теоретически казахи могут забыть русский язык гораздо быстрее, чем узбеки, таджики или киргизы - ведь на заработки в Россию им не ездить.



Город Орал. Что стало с землей уральских казаков в независимом Казахстане?

А вот такому вот сюжету с голливудским поцелуем на фоне новенькой мечети - думаю, позавидует и Евросоюз:



Город Орал. Что стало с землей уральских казаков в независимом Казахстане?

Обычный двор в советских районах Уральска:



Город Орал. Что стало с землей уральских казаков в независимом Казахстане?

Еще какая-то индустрия ближе к окраинам. Помимо военных катеров, при Советах на родине Пугачевского бунта делали еще и крупнокалиберные пулеметы.



Город Орал. Что стало с землей уральских казаков в независимом Казахстане?

А вот так название "Уральск" пишется по-кахазски, и честно, лучше бы его переименовали обратно в Яицкий городок (Жаик-Кала):



Город Орал. Что стало с землей уральских казаков в независимом Казахстане?

В Уральске мы провели битых три часа, пока меняли валюту в двух разных пунктах (нас было четверо, а тенге в первом обменнике хватило лишь на троих), искали супермаркет и затаривались продуктами в дорогу (включая обязательный для 3/4 команды коньяк "Казахстан" - в меру приличный, но очень дешевый), покупали сим-карты и просто теряли время на неизбежное "кто в лес, кто по дрова".



Покинув город практически на закате, мы поехали на юг вдоль мелкого извилистого Яика, порой подходившего к самой трассе заболоченными плавнями, в которых так легко представить казачий струг с осетрами да добром персидского купца, кормящего теперь колоссальных сомов где-нибудь ниже по течению:



Город Орал. Что стало с землей уральских казаков в независимом Казахстане?

В Средней Азии не редоксть - обветшалые кресты на фоне нового минарета, а здесь в одном из придорожных сел - мазары на фоне православной церкви:



Город Орал. Что стало с землей уральских казаков в независимом Казахстане?

Постепенно природа меняется, ведь дорога сотнями километров идет строго на юг. За Атырау безжалостная степь окончательно вступает в свои права:



Город Орал. Что стало с землей уральских казаков в независимом Казахстане?

И верный символ степных дорог - это столбы. Много-много столбов:



Город Орал. Что стало с землей уральских казаков в независимом Казахстане?

Вместо рек и озер - белые линзы солончаков:



Город Орал. Что стало с землей уральских казаков в независимом Казахстане?

Но особенность этой степи - в том, что в ней добывают нефть, и именно в Казахстане, ближе к Каспийскому морю, лежат крупнейшие нефтяные месторождения бывшего СССР - Кашаган на шельефе Каспийского моря и Тенгиз в степи на юге Атыраусской области. Первый открыли лишь в 2000 году, второй был известен с 1979 года, а его освоение в 1980-х годах сопровождалось грандиозным взрывом, разметавшим по степям 4 километра скважинных труб, и 200-метровым факелом, который тушили около года (!) и обезвредили лишь подземным направленным взрывом, перебившим ствол.



Строительство было завершено лишь к 1990-му году, но советская инфраструктура досталась "Шеврону" - разработка казахских месторождений подчеркнуто транснациональная, и даже вахтовый поселок Шанырак с характерными "домами-солнцами", корпуса которых сходятся к крытому двору, в пустыне строили израильтяне. Будь у нас больше времени, может быть мы заехали бы и к Тенгизу, но с трассы видны лишь памятники освоению нефти да факелы объектов поскромнее: Источник - Субъективный путеводитель

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611646560

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