Азиада по-казахски: вселенские понты, бессмысленные траты и дутый рекорд, - Ж.Байхожа

10:43 26.01.2021 30 января исполнится ровно 10 лет со дня открытия VII зимних Азиатских игр – первого из трех наиболее помпезных и дорогостоящих международных мероприятий, проведенных Казахстаном. Тогда, в самом начале 2011-го, многие наши соотечественники искренне верили в то, что это событие поистине глобального масштаба, что оно сделает нашу страну узнаваемой во всем мире, поднимет отечественный спорт на небывалую высоту и т.д. и т.п.



Пыль в глаза



В ходе подготовки к Азиаде в казахстанских СМИ была развернута широкая пропагандистская кампания с целью убедить население в том, что это очень статусные и престижные международные соревнования, за которыми будет следить вся планета. Для пущей важности даже провели во всех регионах страны "эстафеты огня", сопровождаемые трансляциями на ТВ, хотя обычно их организуют только перед Олимпийскими играми. А немногие журналисты, призывавшие к адекватной оценке статуса этих Игр, были обвинены в стремлении навести тень на плетень и в отсутствии патриотизма. Впрочем, сегодня, спустя десять лет, уже можно сделать вывод, кто был прав, а кто выдавал желаемое за действительное.



Согласно установленной Олимпийским советом Азии (ОСА) периодичности, в январе-феврале нынешнего 2021 года должна пройти очередная, 9-я по счету, зимняя Азиада. Однако она не состоится. И дело вовсе не в коронавирусе. На официальном сайте ОСА можно найти календарь всевозможных комплексных континентальных соревнований: летние Азиатские игры 2022-го и 2026-го, Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, пляжные, паралимпийские, юношеские… Некоторые из них в силу понятных причин решено перенести на более поздние сроки. А вот зимняя Азиада нигде даже не упоминается.



Дело в том, что ОСА окончательно потерял к ней интерес. Произошло это после 8-х Игр 2017-го, когда в очередной раз практически все медали (191 из 192-х) достались представителям лишь четырех стран – Японии, Южной Кореи, Китая и Казахстана. По сути, больше нигде на континенте население так и не стало заниматься зимними видами спорта. Причем в силу объективных причин. Многим странам не позволяют погодно-климатические условия – снега и морозов там почти не бывает. А на крытых аренах можно культивировать только ледовые дисциплины (33 из 109 входящих в олимпийскую программу), которые к тому же являются дорогостоящими.



Кроме того, нет стран, желающих проводить эти Игры. "Большая азиатская тройка" в лице Японии, Китая и Южной Кореи, принимавшая у себя в общей сложности семь зимних Азиад из восьми, больше не хочет тратиться на соревнования со столь низким уровнем конкуренции, которые абсолютны неинтересны ни телевидению, ни спонсорам и ничего не дают ни в финансовом плане, ни в имиджевом. К тому же в последние годы именно эти три страны становятся хозяевами Олимпиад: в 2018-м и 2022-м (зимние) – соответственно Южная Корея и Китай, в 2020-м (летняя, перенесена на 2021-й) – Япония. А распыляться по мелочам им нет смысла.



С учетом всех этих обстоятельств ОСА и приостановил на неопределенное время проведение зимних Азиад. Не исключено, что возобновления придется ждать еще очень долго.



Полагаю, сказанного вполне достаточно для того, чтобы понять: статус этих соревнований всегда был очень низким. И когда десять лет назад спортивное руководство РК утверждало, что Казахстан завоевал право на проведение зимней Азиады, оно явно лукавило. Завоевать что-то можно в борьбе с кем-то, а в данном случае ОСА с превеликой радостью отдал нам то, на что никто другой не претендовал. Это заявление наших спортивных чиновников, как и вся пропагандистская шумиха вокруг тех Игр, преследовало одну-единственную цель – оправдать перед властями страны и обществом огромные финансовые затраты на их проведение.



Деньги на ветер



Та Азиада обошлась стране в 1,7 миллиарда долларов. По тогдашнему курсу это порядка 255 миллиардов тенге – примерно таким же на тот момент был суммарный годовой бюджет трех областей Казахстана с общей численностью населения около двух миллионов человек! Деньги расходовались абсолютно неразумно, значительную их часть элементарно разворовали, и несколько уголовных дел, возбужденных после завершения Игр, были, надо полагать, лишь верхушкой огромного айсберга. Приведу лишь отдельные примеры бессмысленных трат.



Кому-то из больших чиновников пришла в голову мысль провести соревнования по ледовым видам спорта не в Алматы, официальной столице Азиады, а в Астане. Мол, это повысит степень узнаваемости столицы Казахстана в мире (что тоже было очевидным лукавством, поскольку трезвомыслящие люди прекрасно понимали: миру эти Игры абсолютно неинтересны). И хотя ОСА, как и Международный олимпийский комитет, обычно не приветствует подобный географический разброс, в данном случае его руководители готовы были согласиться с любыми прихотями хозяев Азиады. Как следствие, в Астане пришлось строить дорогостоящие ледовые арены, чтобы спустя некоторое время "продублировать" их возведение в Алматы – без этих объектов южный мегаполис не смог бы принять Универсиаду 2017-го. Да, столице тоже нужны площадки для занятий хоккеем, фигурным катанием и т.д., но вовсе необязательно было строить, например, огромный ледовый дворец "Алау", строительство которого обошлось в 152 миллиона долларов (почти 23 миллиарда тенге на тот момент) и содержание которого теперь обходится более чем в миллиард тенге ежегодно. Кстати, как сообщило недавно одно из СМИ, балансовая стоимость этого объекта снижена до 6,6 миллиарда тенге, то есть, чуть ли не в четыре раза. А в пересчете на доллары – почти в десять раз!



На организацию телетрансляций было затрачено свыше 60 миллионов долларов, причем львиную часть этой суммы, включая приобретенную на нее телевизионную аппаратуру, увезла иностранная компания, которую привлекли в качестве хоствещателя. А коллективу созданного спустя два года государственного телеканала "Казспорт" пришлось работать на устаревшей технике при дефиците передвижных телевизионных станций (ПТС). Чтобы можно было понять масштаб затрат, приведу одно сравнение. Государственной телерадиокорпорации "Казахстан", в состав которой входят одноименный телеканал, считающийся главным в стране, а также упомянутый "Казспорт", плюс "Балапан", "Абай-ТВ", несколько радиостанций и все региональные телерадиокомпании, на весь прошлый год из бюджета выделили чуть больше 21 миллиарда тенге, или около 50 миллионов долларов. А съемки и трансляции с Азиады, которые продолжались всего-то неделю и за которыми следили, по сути, только в Казахстане, обошлись на 10 миллионов дороже. Это опять же к вопросу о степени разумности трат.



И уж вовсе курьезной оказалась ситуация с билетами на соревнования. От их продажи организаторы выручили 244 миллиона тенге, тогда как просто изготовление этих квиточков (не считая труда билетеров) стоило 280 миллионов. Иначе говоря, не окупились даже затраты на печатание билетов. Интересно было бы увидеть, как происходила утилизация десятков миллионов никому не нужных бумажек, которые, по заверениям устроителей Азиады, будут раскуплены не только казахстанцами, но и десятками тысяч болельщиков и туристов из-за рубежа.



Приехали же, самое большее, полторы-две сотни иностранцев. А из обещанных теми же устроителями 1260 представителей зарубежных СМИ почтили своим присутствием Азиаду, от силы два-три десятка. Например, журналистов из Японии было всего пятеро. Хотя эта страна является сильнейшей на континенте в зимних видах спорта: 138 золотых медалей за всю историю проведения Игр против 94-х у ближайшего конкурента – Китая.



Секрет Полишинеля



А рекорд – похоже, уже вечный – по количеству "золота" на одной зимней Азиаде принадлежит нашей стране и был установлен как раз таки в 2011-м. Когда за несколько дней до начала соревнований автор этих строк написал, что "Казахстан займет первое общекомандное место со значительным отрывом от остальных, завоевав от 29 до 32-х золотых медалей из 69 разыгрываемых", некоторые коллеги-журналисты крутили пальцем у виска. Ведь четырьмя годами раньше на предыдущих таких же Играх казахстанцы добыли лишь 6 наград высшей пробы. Откуда, мол, взяться более чем пятикратной прибавке?



Секрет будущего "триумфа" был подробно раскрыт в статье "Азиада и азиатчина", опубликованной еще до церемонии открытия. Заключался он в том, что руководители отечественного спорта, воспользовавшись правом хозяев вносить изменения в программу соревнований (это далеко не Олимпиада, где существуют жесткие требования, которые должны неукоснительно соблюдаться), одновременно искромсали и "размазали" ее. Причем сделали это таким образом, чтобы у наших спортсменов было как можно меньше конкурентов и чтобы ничто не мешало им одерживать победы.



Например, 8 комплектов наград разыгрывалось в лыжном ориентировании, которое никогда не входило в олимпийскую программу и практически не культивируется в Азии. Мало того, в этом специфичном виде спорта за нашу сборную выступали приглашенные россияне, которые и завоевали играючи (поскольку соперничать им было в общем-то не с кем) все 8 золотых медалей. Кстати, с тех пор о лыжном ориентировании в Казахстане ничего не слышно. В турнире по хоккею с мячом, тоже не имеющему олимпийской прописки, приняли участие всего три сборные, а об уровне двух из них, кыргызской и монгольской, красноречиво говорят результаты, с которыми они уступили нашей команде – 0:21, 2:17.



В ряде видов спорта организаторы убрали дисциплины, в которых казахстанцы были слабее своих главных соперников. Скажем, горнолыжников лишили возможности соревноваться в слаломе и гигантском слаломе, без которых прежде невозможно было представить ни Олимпиады, ни Азиады и которые более или менее развиты на Желтом континенте – в отличие от трех других дисциплин (скоростной спуск, супергигант и комбинация), включенных в программу. Как следствие, и без того невысокий уровень конкуренции в этом виде спорта оказался, можно сказать, ниже плинтуса. Зато казахстанские горнолыжники, не завоевавшие на двух предыдущих Азиадах ни одной медали, теперь получили сразу 10, в том числе три золотые.



Если раньше в лыжном фристайле на подобных Играх разыгрывалось лишь два комплекта наград, то на сей раз – сразу шесть, причем в четырех дисциплинах, включая две неолимпийские, "золото" досталось нашим спортсменам. В то же время вообще не было сноуборда, в отдельных видах которого – например, в хафпайпе (катание и полеты на большой снежной полутрубе), входящем в программу Олимпиад, – те же японцы и китайцы вполне конкурентоспособны даже на мировом уровне.



Было и немало других манипуляций с программой соревнований. Прекрасно видя это и отнюдь не горя желанием участвовать в таком фарсе, спортивные функционеры Японии, Китая, Южной Кореи решили показать "фигу в кармане" и отправили многих лидеров своих сборных на другие международные турниры – зимнюю Универсиаду, которая проходила в те же дни, с 27 января по 6 февраля, этапы Кубка мира...



Все эти обстоятельства, вместе взятые, и позволили установить "исторический" рекорд по количеству золотых медалей – 32. Впрочем, на следующих Азиатских играх Казахстан поставили на место: наша страна вернулась на привычную 4-ю позицию, завоевав всего 9 наград высшей пробы (6 из них в биатлоне). И это при том, что на Азиаду-2017 поехали практически все сильнейшие на тот момент казахстанские спортсмены-"зимники", включая Дениса Тена, Элизабет Турсынбаеву, Юлию Галышеву, Дмитрия Рейхерда, Галину Вишневскую, Абзала Ажгалиева, Екатерину Айдову, Дениса Кузина...



Автор статьи: Женис Байхожа Источник - qmonitor.kz

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