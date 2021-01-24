В Узбе создадут "отряды содействия Пограничным войскам - Чегара посбонлари"

10:45 26.01.2021

Будут созданы отряды содействия Пограничным войскам

Постановлением правительства создаются отряды содействия Пограничным войскам СГБ. Они будут состоять из граждан в возрасте от 18 до 60 лет и проживающих в приграничных районах.



Правительство постановлением от 23 января утвердило Положение об отрядах содействия Пограничным войскам Службы государственной безопасности "Чегара посбонлари", сообщило Министерство юстиции.



Согласно положению, отряды содействия состоят из граждан, которые проживают в пограничной зоне, в прилегающих к государственной границе районах, а также рабочих и служащих, работающих в учреждениях, предприятиях и организациях, расположенных вблизи госграницы.



В отряды на добровольной основе принимаются здоровые граждане Узбекистана в возрасте от 18 до 60 лет. Отряды в составе одного командира и до девяти членов организуются при воинских частях Пограничных войск.



Основные задачи отрядов содействия - участие под контролем Пограничных войск в мероприятиях в приграничных населенных пунктах, ведение наблюдения в этих районах и участие в патрулировании общественных мест, прилегающих улиц и заброшенных территорий.



При приеме в отряд трудовой договор не заключается и стаж не исчисляется. Членам отряда выдается удостоверение.



Участники отряда будут получать ежемесячные выплаты в размерах: командиры - до 1,41 размера от минимального размера оплаты труда, члены - до 1,06 размера от МРОТ.