 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 26.01.2021
10:54  Вернуть величие: США при Байдене попробуют закрепиться в Индо-Пасифике, - К.Логинова
10:53  УзбАнтикорруп требует приостановить приватизацию Coca-Cola Uzbekistan
10:45  В Узбе создадут "отряды содействия Пограничным войскам - Чегара посбонлари"
10:43  Азиада по-казахски: вселенские понты, бессмысленные траты и дутый рекорд, - Ж.Байхожа
10:36  Город Орал. Что стало с землей уральских казаков в независимом Казахстане?
10:18  Протест протух? - Галина Иванкина
10:11  Сокращение Казаппарата. Токаев создает "Агентство по борьбе с экономическими преступлениями при Президенте"

10:08  Карагандинский суд оправдал экс-вице-министра Шкарупу. Не крал!
10:05  В Нур-Султане опять переименовывают улицы. Елбасизм на марше - ни одного русского названия!
10:02  Восстание школоты. Почему дети выходят на улицы? - Михаил Хазин
09:54  Экс-начальника Южной ветки КыргызЖД Юнусова освободили, после "добровольной выдачи" награбленного
08:58  Кремлю некуда деваться. В России назревает левый поворот, - "СП"
07:50  Дело "Спекулянта". РосПосольство в Бишкеке проснулось и решилось защищать интересы рос-бизнеса
00:54  Гражданство РФ надо заслужить политической лояльностью, - Е.Трифонова
00:52  Сирийская оппозиция теряет однородность. Между оппонентами Дамаска наметился раскол, - "Къ"
00:41  Как Англия с Японией собираются сдерживать Китай, - В.Кистанов
Понедельник, 25.01.2021
20:41  Можно ли быть христианином в США, если ты белый? - Карл Труман
20:38  Новым акимом Семея (экс-Семипалатинска) стал Нурымбет Сактаганов
20:28  Путин успокоил студентов и "девочек". Геленджикский дворец - не мой
20:02  Либералы исповедуют большевистские ценности, - Алексей Алешковский
19:59  Богатые живут подозрительно долго, - Герман Садулаев
19:20  Казахстанские уятмены ("борцы за нравственность") не унимаются, - Б.Имангалиев
17:50  "Балбак не делай бардак". Бишкекчане недовольны ростом тарифа на проезд
17:36  Экс-глава ГКНБ и кандидат в КырПрезиденты Абдиль Сегизбаев задержан за коррупцию
15:50  Сколько лет Алматы: история города
15:45  Кыргызы. "Белокурая раса Азии"
15:43  Писаная красавица. Племянница Садыра Жапарова представит Кыргызстан на конкурсе "Мисс Вселенная"
15:41  Пекин разрешил морякам стрелять на поражение по кораблям в водах, которые считает своими
15:33  Скончалась Гулчехра Нуруллаева - узбекский мятежный поэт, гуманист, борец
15:31  "Аборигены" и "метрополия". Был ли советский Казахстан колонией России?
15:24  Депутат парламента Монголии Ганбаатар Сайнхуу объявил голодовку на площади
15:23  Власти Туркменистана ужесточают порядок подключения к Интернету
14:47  Навальнизм – это ельцинизм сегодня, - Александр Елисеев
14:36  В Душанбе сгорел крупнейший рынок стройматериалов "Султони Кабир"
13:19  Казахскоязычные и русскоязычные: консенсус пока невозможен? - Дж.Сулеев
13:16  В Узбе начато строительство Сырдарьинской ТЭС и 2-х ветро-станций. Инвестируют - саудиты
12:10  Об опасностях расколотого айсберга под названием USA, - Вл.Овчинский
12:05  Европа предпринимает шаги, грозящие господству доллара, - Е.Пустовойтова
11:07  Сколько стоит "революция", - Алексей Иванов
10:40  После пандемии в мире начнется бум потребления, - А.Комраков
09:48  Казахизация Казахстана: модели и прогнозы, - Дмитрий Верхотуров
09:28  Кашкадарья. Сбор с учителей денег на бюст Каримова опровергли
09:14  На пороге смены мирового порядка, или Чего хотят либералы, - Алексей Мошков
09:05  Террористы вернулись в Багдад, - Марианна Беленькая
08:58  Новая администрация США поднимает Азию против Китая, - "Къ"
00:41  Опиумная эпопея "азиатского Эль Чапо" окончилась в Амстердаме, - "НГ"
00:39  Переговорный спектакль. Арена империалистических интриг в Афганистане, - С.Кожемякин
00:16  Русских в Молдове опять обманули. Кишинев перенимает языковой опыт Киева, - С.Гамова
00:14  Китай добивается встречи Си c Байденом, - В.Скосырев
Воскресенье, 24.01.2021
22:38  Почему Ленин помог Ататюрку, и Путин помогает Эрдогану? - Ахмет Бурханов
22:35  Сразу три казахстанских конькобежца заняли призовые места на этапе Кубка мира
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узбе создадут "отряды содействия Пограничным войскам - Чегара посбонлари"
10:45 26.01.2021

Будут созданы отряды содействия Пограничным войскам
Постановлением правительства создаются отряды содействия Пограничным войскам СГБ. Они будут состоять из граждан в возрасте от 18 до 60 лет и проживающих в приграничных районах.

Правительство постановлением от 23 января утвердило Положение об отрядах содействия Пограничным войскам Службы государственной безопасности "Чегара посбонлари", сообщило Министерство юстиции.

Согласно положению, отряды содействия состоят из граждан, которые проживают в пограничной зоне, в прилегающих к государственной границе районах, а также рабочих и служащих, работающих в учреждениях, предприятиях и организациях, расположенных вблизи госграницы.

В отряды на добровольной основе принимаются здоровые граждане Узбекистана в возрасте от 18 до 60 лет. Отряды в составе одного командира и до девяти членов организуются при воинских частях Пограничных войск.

Основные задачи отрядов содействия - участие под контролем Пограничных войск в мероприятиях в приграничных населенных пунктах, ведение наблюдения в этих районах и участие в патрулировании общественных мест, прилегающих улиц и заброшенных территорий.

При приеме в отряд трудовой договор не заключается и стаж не исчисляется. Членам отряда выдается удостоверение.

Участники отряда будут получать ежемесячные выплаты в размерах: командиры - до 1,41 размера от минимального размера оплаты труда, члены - до 1,06 размера от МРОТ.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611647100
Новости Казахстана
- Рабочий график первого президента
- Сенаторы рассмотрят законопроект по вопросам нотариата
- О сохранении базовой ставки на уровне 9,00%
- Гульмира Илеуова: Эти выборы ничего не решили
- Бесконтрольное строительство выгодно слишком многим людям - Ашимбаев
- Казахскоязычные и русскоязычные: консенсус пока невозможен?
- Казахский национализм против казахской государственности на фоне мировых изменений
- Кадровые перестановки
- Барьеры входа на рынок туристических услуг
- Непоротое поколение сходит с ума
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  