Вернуть величие: США при Байдене попробуют закрепиться в Индо-Пасифике, - К.Логинова

10:54 26.01.2021 Главная цель Вашингтона - помешать усилению Китая, который остается главным региональным и глобальным конкурентом Соединенных Штатов



Ксения Логинова

26.01.2021



Новая американская администрация пообещала защищать Японию в случае конфронтации с Китаем, в частности поддерживать суверенитет Токио в отношении островов Сенкаку. Это вписывается в концепцию Вашингтона по укреплению оборонного сотрудничества с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе. Главная цель США - сдерживание Китая. Изменится ли стратегия Соединенных Штатов в Азии при Байдене и смогут ли США сохранить свое лидерство на фоне бурного развития Китая - в материале "Известий".



Азиатский курс



"Министр [обороны США Ллойд] Остин дополнительно подчеркнул, что в отношении островов Сенкаку действует статья 5 Договора США и Японии о безопасности и США продолжают противостоять любым односторонним попыткам изменить статус-кво в Восточно-Китайском море",- говорится в сообщении Пентагона о первом телефонном разговоре нового главы американского министерства обороны с японским коллегой Нобуо Киси. Учитывая, что Остин позвонил в Токио сразу после бесед с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и британским министром обороны Беном Уоллесом, очевидно то значение, которое новая администрация Джозефа Байдена придает азиатскому вектору своей внешней политики.



Во время правления президента Дональда Трампа в отношениях Вашингтона и Токио возникали противоречия. В ноябре прошлого года в Вашингтоне прошел первый раунд официальных переговоров представителей США и Японии по вопросу распределения расходов на содержание американских военных баз. Трамп добивался того, чтобы Токио увеличил финансирование в четыре раза, выделяя по $8 млрд, в противном случае он угрожал полностью вывести американские войска из Японии. Сейчас японцы тратят более $1,8 млрд по текущему курсу, при этом Токио оплачивает все коммунальные расходы, а также выделяет деньги на зарплату местного персонала.



Помимо этого, агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщало, что президент Трамп всерьез задумался о прекращении Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. Предыдущий американский лидер считал, что соглашение несправедливо по отношению к Вашингтону, поскольку предусматривает лишь односторонние обязательства со стороны США в случае нападения на Японию, однако не обязывает Токио защищать Америку в случае нападения на нее.



Остин же заверил Токио, что Вашингтон поддерживает суверенитет Японии над архипелагом Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао), на который у Китая есть территориальные претензии. Он также добавил, что в случае военного конфликта Токио и Пекина американцы готовы оборонять эти острова в соответствии с японо-американским договором о безопасности.



Помимо этого, министры обороны обсудили возможность передислоцирования американских военных в Японии. Речь идет о создании авиабазы в районе Хэноко (на севере острова Окинава) и перевода туда частей с военно-воздушной базы корпуса морской пехоты США Футенма. Большинство местных жителей выступали против того, чтобы эта база находилась по соседству. Полного вывода американского контингента им добиться не удалось, однако японские власти согласились перенести ее в более отдаленный район.



Как отмечает в беседе с "Известиями" китаист Софья Мельничук, впервые о том, что статья 5 Договора о сотрудничестве и гарантиях безопасности распространяется еще и на Сенкаку, заявил еще в 2014 году президент США Барак Обама.



- Это заявление американцев - первый сигнал того, что новая администрация намерена тесно сотрудничать с союзниками в Азии, нужно напомнить им, что США рядом, готовы прийти на помощь. Возможно, о том, что США встанут на защиту японских территорий, напомнили в связи с тем, что с февраля в Китае вступает в силу закон, по которому береговая охрана вправе предпринимать все необходимые меры по защите суверенитета китайских вод, в том числе открывать огонь по иностранным судам, которые в них оказались, - пояснила эксперт.



Мельничук добавляет, что в Пекине как раз уверены, что на острова распространяется китайский суверенитет.



- Такое решение увеличивает вероятность того, что одна из сторон неверно оценит ситуацию и "пальнет", тогда горячего конфликта будет не избежать. В Вашингтоне напоминают: в таком случае дело придется иметь не только с Японией, но и с США, - отметила политолог.



Антикитайский ответ

Заявление Пентагона стало вторым сигналом со стороны американских властей о поддержке соседей Китая. До этого Госдепартамент США сообщил, что готов по-прежнему оказывать военную поддержку Тайваню. Власти острова сообщили, что 23 и 24 января истребители ВВС КНР, а также бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, заходили в юго-восточную опознавательную зону ПВО Тайваня.



В американском внешнеполитическом ведомстве действия КНР раскритиковали. "Мы настоятельно призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань и начать конструктивный диалог с его демократически избранными представителями", - отметили в Госдепе.



Дело в том, что контроль над архипелагом Сенкаку (Дяоюйдао) Япония вместе с Тайванем получила еще в 1895 году. Японцы утверждают, что до этого острова никому не принадлежали. Однако Пекин с этим не согласен, заявляя, что после Второй мировой войны Токио отказался от претензий на Тайвань. Помимо этого, Пекин ссылается на японские карты XVIII века, подчеркивая, что там Дяоюйдао обозначены как китайская территория, поскольку эти острова входили в состав Китайской империи еще 600 лет назад. Япония же утверждает, что после окончания Второй мировой острова перешли под контроль США, а они уже передали их Токио в 1972 году.



Страны лавировали, лавировали…

В середине ноября прошлого года во Вьетнаме союзники США в Индо-Тихоокеанском регионе подписали с КНР соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве, целью которого стало создание самой крупной в мире зоны свободной торговли с объемом ВВП в $28 трлн. Туда вошли Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В последние годы баланс экономических сил изменился в пользу Китая.



Как рассказала в беседе с "Известиями" научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Ксения Чудинова, после войны все сотрудничество США со странами региона, в частности с Японией, осуществлялось по экономической и военной линиям.



- После войны Япония постепенно стала одним из важнейших союзников и экономических партнеров США. В экономическом плане постепенно углублялось сотрудничество Японии с экономиками региона, теперь у страны очень тесные связи с Китаем. А в сфере обеспечения безопасности японцы по-прежнему опираются на поддержку Вашингтона. В какой-то степени это дилемма японцев. Когда при Трампе США стали проводить более жесткую политику в отношении Токио, японцы придерживались особенно взвешенной линии поведения, потому что Китай - их главный экономический партнер, а США продолжают помогать с обеспечением безопасности в регионе, - пояснила американист.



Чудинова отмечает, что команда Байдена посылает явные сигналы того, что жесткая линия на противостояние с КНР останется, но в то же время Штаты будут опираться на систему своих союзов в регионе.



- Для государств региона это сложно, им приходится выстраивать отношения и с США, и с Китаем. Но такой политики они придерживаются уже давно, к тому же одно не исключает другого. Так что государства будут искать компромиссы и выгоды для себя. Защита со стороны Вашингтона от Пекина им выгодна. Экономическое сотрудничество с Китаем тоже выгодно, поэтому они будут лавировать, - добавила эксперт.



Как сдержать Китай

В свою очередь китаист Софья Мельничук также не думает, что американское сдерживание Китая прямо противоречит интересам союзников в регионе.



- С одной стороны, наоборот, тем, у кого к Китаю есть претензии (а они есть у всех), это позволяет почувствовать себя увереннее. С другой - ситуация, в которой придется выбирать между США и соседом с самым крупным флотом в мире, вряд ли кому-то из союзников понравится, а для маленьких стран это вообще ночной кошмар. Тут на самом деле много тонких моментов. США не торопятся поднимать ставки в том же Южно-Китайском море, а Китай, например, играет на том, что партнеры США сомневаются в том, что Штаты в случае чего придут на помощь, ни на что не оглядываясь, - считает политолог.



Мельничук отмечает, что США пытаются удержать лидерство в Индо-Тихоокеанском регионе, сохранить порядок, который они установили 60 лет назад, а Китай стремится их оттуда вытеснить.



- Это более масштабное соперничество наложилось на давние территориальные споры между странами региона. Некоторые считают, что именно здесь - в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях - может начаться третья мировая война. КНР постоянно указывает Штатам на их место, призывая не вмешиваться в дела в регионе. Конечно, разрыв между военной мощью США и Китая значительный, но то, какими темпами в последние годы идет модернизация китайских вооруженных сил, как агрессивно Пекин действует в том же ЮКМ, как минимум развеяло иллюзии о мирных намерениях Китая, - полагает эксперт.



Китаист считает, что есть разные направления для сдерживания Пекина. Одно из них активизировал Трамп - формат "квад": сотрудничество в сфере безопасности "трех главных демократий региона" - Японии, Индии, Австралии - с США. Также возможности есть в так называемой умной конкуренции - давить на Китай вместе с партнерами, но сохранять с ним сотрудничество там, где существует такая возможность.



- Делать это можно со странами, которые от КНР страдают больше всего: Японией, Вьетнамом, Филиппинами, Таиландом. В 2016 году, например, США вновь стали поставлять вооружения Ханою, а спустя два года впервые с окончания войны во вьетнамский порт вошел американский авианосец, - напомнила Мельничук. - Можно, пожалуй, сказать, что в какой-то степени действия Китая выгодны Штатам, так как позволяют "ворваться" в Азию с миссией спасителя угнетенных китайскими амбициями. Но такой подход не очень рабочий: слишком многое связывает страны региона с Китаем. Источник - известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611647640

Новости Казахстана

- Рабочий график первого президента

- Сенаторы рассмотрят законопроект по вопросам нотариата

- О сохранении базовой ставки на уровне 9,00%

- Гульмира Илеуова: Эти выборы ничего не решили

- Бесконтрольное строительство выгодно слишком многим людям - Ашимбаев

- Казахскоязычные и русскоязычные: консенсус пока невозможен?

- Казахский национализм против казахской государственности на фоне мировых изменений

- Кадровые перестановки

- Барьеры входа на рынок туристических услуг

- Непоротое поколение сходит с ума

