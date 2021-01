Американское похмелье. С Байденом в прикуску, - The Economist

11:17 26.01.2021 Чего ожидать от президентства Байдена? Редакции журнала очень хочется, чтобы ему все удалось. Автор не скрывает своей ненависти к Трампу и выражает надежду, что Байден больше не пустит своего соперника и его сторонников в политику. Очевидно, сотрудники Economist понимают свободу как отсутствие нежелательных альтернатив. Но редакция признается: путь к подобному "обновлению" будет долгим.

Американское похмелье: перспективы, похоже, мрачные, но все может быстро перемениться (The Economist, Великобритания)



Редакционная статья

Джо Байден мечтал переехать в Белый дом как минимум с 1987 года, когда впервые баллотировался в президенты. Не так он себе представлял Америку в первые дни своего правления, как выглядела она на этой неделе! Официальное число жертв коронавируса достигло в США 400 000 человек. К концу его первых 100 дней у власти число умерших может перевалить за полмиллиона. Миллионы американцев сидят без работы. Вместо того, чтобы наблюдать из Овального кабинета торжество демократии в Восточной Европе, - как некогда выпало победителю выборов 1988 года, - Байдену придется иметь дело с упадком демократии у себя дома. Не самое многообещающее начало. Тем не менее, пусть это покажется невероятным, но вот что хочется сказать: уже в ближайшие несколько месяцев вид с Пенсильвания-авеню, 1600 (адрес Белого дома, - прим. редакции ИноСМИ) может значительно улучшиться.



Восстановление Америки начнется с восстановления контроля над вирусом. Вакцинация населения станет грандиозным начинанием - и проверкой, насколько готовы сотрудничать федеральная бюрократия и отдельные штаты. Тщательно продуманная кампания - вроде той, что федеральное правительство развернуло в свое время против полиомиелита, - спасла бы немало жизней. Но даже несовершенная программа вакцинации будет иметь огромное значение к тому времени, когда весна перейдет в лето. Помогут и погожие деньки, - люди будут больше времени проводить на свежем воздухе, на расстоянии друг от друга. Коронавирус распространяется в геометрической прогрессии. Но как только число людей, которых заражает каждый заболевший, падает меньше единицы, эпидемия так же быстро и стихает.



Это, в свою очередь, ускорит восстановление американской экономики. Хотя рынок труда едва ли не столь же депрессивный, как и во время финансового кризиса 2008-го года, когда Байден был приведен к присяге в качестве вице-президента Барака Обамы, нынешний спад совсем другой. Реальный располагаемый доход в 2020 году рос, пожалуй, быстрейшими темпами за два десятилетия: это следствие огромных вливаний в экономику от федерального правительства. Банковская система страны вполне здорова. И экономические страдания не повсеместны - мучаются, главным образом, работники предприятий, которым приходится тесниться во множестве в ограниченном пространстве своих домов и цехов. Многие из них обнаружат, что их услуги снова востребованы, как только американцы очнутся после года спячки.



Воспользовавшись практически бесплатными займами федерального правительства, команда Байдена нацелена на еще один бюджетный стимул в размере 1,9 триллиона долларов, - в итоге общая бюджетная поддержка с начала пандемии достигнет 27% докризисного ВВП. Возможно, законопроект так и не пройдет через Сенат. До сих пор неясно, все ли эти меры нужны экономике. Но даже в урезанном виде предложение Байдена - больше средств на распространение вакцины, расширение страхования по безработице и налоговых льгот на детей - повлечет за собой далеко идущие последствия. Одно только расширение налоговых льгот могло бы вдвое сократить детскую бедность.



Что касается политического кризиса, который потребовал присутствия на инаугурации Байдена 25 000 солдат, то его причины исчезнут не скоро. Республиканскую партию сплотила лояльность к человеку, который не лоялен никому и ничему, кроме самого себя. (Автор имеет в виду Дональда Трампа, никак не скрывая своих симпатий к либералам - прим. ред.) Партия занялась опасным заигрыванием с расистами и пестованием альтернативных фактов: все это зрело десятилетиями. Но ФБР внимательно следит за угрозами внутреннего терроризма: сторонников Трампа типа напавших на Капитолий будут изолировать и преследовать. Бывший президент - обычный гражданин, который сможет снова баллотироваться на пост в 2024 году - если, конечно, Конгресс не закроет ему дорогу после импичмента. А Байден на своей инаугурации открыто подчеркнул, что поддерживает верховенство закона и расовое равенство, - и это очень хорошо, хотя в другое время это могло бы показаться банальностью.



Это позволит снизить накал страстей в американской политике и откроет новые возможности. Сотрудничая с республиканцами, которые хотят, чтобы Конгресс работал и решал проблемы, Байден сможет продвинуть закон об инфраструктуре, кое-какие меры по изменению климата и даже пакет мер от covid-19. Демократия по учебнику предполагает, что проблемы решаются путем компромисса, а конфликты регулируются выборами. Если президент пойдет на создание коалиции, этот дух снова воцарится в Вашингтоне - хотя бы отчасти. Возможно, избиратели даже предпочтут его не прекращающейся ни на минуту войне двух партий.

Это должно произойти. Перед Америкой встали вызовы, на которые надо отвечать, а не просто уходить с дороги. США хуже других богатых стран справились с тем, чтобы школы не прекращали работу при пандемии. Набор снизился, и это говорит о том, что многие дети попросту бросили учебу. Более высокий уровень смертности среди афроамериканцев и латиноамериканцев - неустанное напоминание, что здоровье по-прежнему связано с цветом кожи. Четыре года правления Дональда Трампа разрушили общественные институты и ослабили барьеры, препятствующие должностным преступлениям. Его прощальным актом стало помилование врача, которого признали виновным в том, что он наживался на сотнях пожилых пациентов, прописывая им ненужное лечение глаз. Кроме того, Трамп отменил собственное же распоряжение, которое запрещает чиновникам его администрации служить лоббистами.



Последние четыре года создали немало проблем для Америки и за рубежом. В глубине души иностранные лидеры сознают, что силы, приведшие Трампа к власти, могут вернуться с будущим президентом - поэтому есть риск, что любые соглашения американских дипломатов будут восприниматься как временные. Внешняя политика Байдена тоже потребует ряда невероятно жестких компромиссов. Его команде необходимо сотрудничать с правительством России, чтобы продлить договор СНВ-III о ядерном оружии, который истекает 5 февраля. Однако это же правительство только что заключило под стражу своего известнейшего критика Алексея Навального, - которого ранее пыталось убить. Команде Байдена придется сотрудничать и с Китаем по вопросам изменения климата, даже несмотря на, как выразилась уходящая администрация, "геноцид" уйгуров в Синьцзяне.



Коварные углы Овального кабинета



Многое может пойти не так. Республиканцы в Сенате могут встретить все начинания Байдена в штыки - просто потому, что он демократ. Левые демократы могут обидеться на попытки найти общий язык с республиканцами. При Трампе политика была простой: его администрация скорее сеяла межпартийную вражду, чем решала проблемы Америки. Заниматься реальными делами намного труднее, - особенно когда вызовы сыплются один за другим.



Ради лучших шансов на успех Байдену лучше держаться своего упрямого народного центризма, - который так подходит к моменту. Западным же союзникам следует набраться терпения и не ждать, что все чудесным образом образуется. Возвращение умеренности в Белый дом - лишь первый шаг долгого пути, но он необходим для обновления Америки.



