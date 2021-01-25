Eurasianet: Китай приоткрывает свой рынок для центральноазиатских экспортеров

11:28 26.01.2021

Eurasianet (США): Китай приоткрывает свой рынок для центральноазиатских экспортеров



Дирк ван дер Клей (Dirk van der Kley)

Китай открывает свой рынок для нарождающихся экспортеров сельхозпродукции из Центральной Азии. Таким образом Поднебесная вступает в новый этап экономического взаимодействия с регионом.



На протяжении десятилетий Китай почти ничего не покупал в Центральной Азии, кроме нефти и газа. Но теперь Пекин демонстрирует готовность принимать продукцию многих других отраслей. Он подписывает фитосанитарные соглашения, одобряя все ширящийся список продуктов питания из ЦА, одновременно помогая фирмам получить экспортные лицензии и разобраться в тонкостях электронной торговли в КНР.



Это делается для того, чтобы сделать регион более экономически стабильным, создать возможности для китайских компаний, а также усилить политическое влияние Пекина в большей степени, чем это могли сделать программы по предоставлению государствам региона кредитов на инфраструктурные проекты. Поскольку, выходя на китайский рынок, страны-экспортеры получают возможность зарабатывать валюту и создавать дополнительные рабочие места, это дает Пекину мощные рычаги воздействия. Например, когда Пекину нужно наказать Корею или Австралию, он блокирует им доступ к своему рынку.



Правительства стран Центральной Азии открыто заявляют о своем желании развивать экспортные отрасли, которые создают много рабочих мест, особенно в сфере сельского хозяйства. Во время своего визита в Пекин в 2019 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил утроить объемы поставок пшеницы в Китай, и с энтузиазмом говорил об открывающихся возможностях: "Мы готовы поставлять на китайский рынок молочную продукцию, мясо птицы, говядину, баранину, свинину, муку, а также зерновые, бобовые и масличные культуры. Мы намерены увеличить производство и экспорт в Китай экологически чистых продуктов питания". В сентябре прошлого года президент Узбекистана сообщил о планах увеличить экспорт сельхозпродукции в пять раз.



Стратегия Пекина состоит из двух частей: он предлагает доступ к своему рынку с его 1,4 миллиарда потребителей, и одновременно финансирует ориентированные на экспорт предприятия, заинтересованные в выходе на этот высококонкурентный рынок.



Это долгосрочная инициатива. По данным казахстанского инвестиционного ведомства, "в Казахстане совместно с зарубежными инвесторами планируют запустить пять проектов мясного направления на 127 миллионов долларов", включая проект стоимостью 26 миллионов долларов в Алматинской области с участием китайского капитала. Официальные лица Казахстана регулярно хвастают тем, что их страна обладает потенциалом стать международным "продовольственным хабом". В октябре министр торговли Бахыт Султанов сказал журналистам, что его министерство занимается созданием "национальной товаропроводящей системы с интеграцией в аналогичные системы стран" региона, чтобы "обеспечить всю вертикаль сельхозпроизводителей гарантированным сбытом товара и ростом доходов" и ежегодно готовить 100 казахстанских компаний к выходу на зарубежные рынки.



Все эти инициативы пока находятся на начальных стадиях, но с середины 2010-х годов Казахстану удалось чуточку ослабить зависимость экспорта от углеводородов и металлов, а Узбекистану - углеводородов и хлопка. Но объемы экспорта других товаров все равно остаются ничтожными по сравнению с ВВП этих государств (около 180 миллиардов долларов в Казахстане и 58 миллиардов долларов в Узбекистане). В Таджикистане и Киргизии не было зафиксировано заметного увеличения экспорта в КНР, что является отражением их плохих экспортных показателей в целом.



Несмотря на относительно высокий уровень синофобии, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан стремятся привлечь китайских инвесторов. Киргизия - это отдельный случай. Работающие там китайские предприятия постоянно становятся жертвами вымогательств и насилия. В феврале прошлого года был расторгнут договор о строительстве индустриально-торгово-логистического центра "Ат-Баши" стоимостью 280 миллионов долларов. Это была упущенная возможность диверсифицировать экономику, столь зависимую от денежных переводов из России.



Между тем производители сталкиваются с двумя серьезными препятствиями.



Во-первых, Китай - это один из самых конкурентных рынков на планете, в большинстве сегментов которого уже закрепились крупные экспортеры со всего мира. Пекин знает об этом, и обучает экспортеров из Центральной Азии как пользоваться различными каналами доставки товаров на китайские прилавки. За счет китайских денег также идет модернизация в ЦА многих производственных процессов. Да и, в целом, этим экспортерам не обязательно доминировать на китайском рынке. Даже крошечная доля во всего нескольких секторах принесет центральноазиатскому региону огромные доходы.



Вторая проблема - это логистика. Наземное и воздушное сообщение с крупными городами на восточном побережье Китая не так развито и не так дешево, как морское и воздушное сообщение КНР с более отдаленными государствами. Правительства по обе стороны границы понимают это и стремятся развивать трансграничную логистику. Но, как показал вышеупомянутый проект "Ат-Баши", все непросто.



Дирк ван дер Клей - научный сотрудник Школы регулирования и глобального управления и Колледжа национальной безопасности Австралийского национального университета. Его исследование в частности финансировалось Программой грантов в области стратегической политики Министерства обороны Австралии. Выраженные в данной статье взгляды являются его собственными и могут не совпадать с позицией Министерства обороны Австралии.