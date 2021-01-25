Персональные данные граждан Узбекистана обязали хранить в стране

12:17 26.01.2021

Сбор, систематизация и хранение персональных данных граждан Узбекистана при их обработке должны осуществляться на технических средствах, физически размещенных в Узбекистане. Дополнение об этом внесено в закон о персональных данных.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 14 января подписал закон, которым внесено дополнение в закон "О персональных данных".



Документ дополнен статьей 27−1 "Особые условия обработки персональных данных граждан Республики Узбекистан. Она гласит:



"Собственник и (или) оператор при обработке персональных данных граждан Республики Узбекистан с использованием информационных технологий, в том числе во всемирной информационной сети Интернет, обязан обеспечить их сбор, систематизацию и хранение в базах персональных данных на технических средствах, физически размещенных на территории Республики Узбекистан и зарегистрированных в установленном порядке в Государственном реестре баз персональных данных".



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Поправка вступит в силу через три месяца - с середины апреля.



Закон "О персональных данных" был принят два года назад - в январе 2019 года и вступил в силу с 1 октября того же года.



Под персональными данными понимается "зафиксированная на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе информация, относящаяся к определенному физическому лицу или дающая возможность его идентификации".



Собственник базы персональных данных - это государственный орган, физическое и (или) юридическое лицо, обладающее правом владения, пользования и распоряжения базой персональных данных.



Оператор базы персональных данных - государственный орган, физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющее обработку персональных данных.