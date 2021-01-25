Минюст Туркменистана опубликовал правила подключения к интернету

13:03 26.01.2021

На сайте Министерства Адалат (минюст) опубликован свод правил госагентства "Туркменарагатнашык" ("Туркменсвязь"), регламентирующий подключение к интернету для физических и юридических лиц.



Краткий перевод приводит издание Turkmen news.



Согласно правилам, для подключения интернета необходимо предъявить не только паспорт или свидетельство о регистрации юрлица, но и копию документа, удостоверяющего право собственности, аренду или безвозмездное пользование тем помещением, где производится подключение. Это касается и физических, и юридических лиц. А в случае, если юрлицо занимает помещение на условиях аренды, для подключения интернета необходимо согласие владельца.



В документе особо прописаны правила деятельности интернет-кафе и точек Wi-Fi-доступа. Их владельцам запрещается:



• распространять информацию, запрещенную законодательством Туркменистана;



• пытаться получить несанкционированный доступ к интернету;



• распространять материалы сексуального характера, вредоносные файлы, материалы с пропагандой терроризма, войны, насилия, национальной, религиозной и социальной розни.



Посетители интернет-кафе обязаны перед получением доступа к услугам предъявлять паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, водительские права, военный билет).



Также в правилах прописан порядок оказания услуг хостинга. Там, в частности, говорится: "Оператор хостинга и владелец интернет-сайта не несут ответственности перед владельцем данных и пользователем за ограничения, налагаемые на информацию в соответствии с законодательством Туркменистана".



В документе содержатся даже требования к регистрации электронной почты. Правила гласят: "В соответствии с соглашением о предоставлении электронной почты провайдер обязан предоставлять услуги потребителю и получать через интернет сообщения, адресованные пользователю, а также отправлять эти сообщения на указанный адрес. Пользователь обязан оплачивать услуги и использовать их в соответствии с указанным соглашением и нормативными правовыми актами Туркменистана".



Также в правилах говорится, что в Туркменистане через специальный сайт предоставляются государственные услуги, "если возможность предоставления конкретных интернет-услуг не запрещена законодательством Туркменистана".



Согласно правилам, владелец информации и оператор информационной системы обязаны:



• предупреждать несанкционированный доступ к информации и ее передачу лицам, не имеющим на нее права;



• своевременное выявлять случаи несанкционированного доступа к информации;



• предупреждать о возможности неблагоприятных последствий в случае нарушения доступа к информации;



• предотвращать использование небезопасных методов обработки информации;



• способствовать немедленному восстановлению информации, которая была изменена или уничтожена в результате несанкционированного доступа;



• осуществлять постоянный мониторинг уровня защиты информации.



Правила гласят: "В государственных органах и органах местного самоуправления Туркменистана не допускается осуществление мероприятий без необходимых мер защиты информации, доступной специально уполномоченным лицам, а также содержащей государственную тайну".