Умер сподвижник Ельцина бывший вице-премьер России Сергей Приходько

14:12 26.01.2021

В Москве на 65-м году жизни умер бывший вице-премьер и экс-глава аппарата правительства, действующий помощник премьер-министра Сергей Приходько, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Информацию о смерти подтвердил источник "Ведомостей" в аппарате правительства.



По словам собеседников Коммерсанта", близких к семье, Приходько умер после долгой болезни. У него был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига.



Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве, окончил Московский государственный институт международных отношений, у него есть дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Приходько в 1998-2004 гг. был заместителем главы администрации президента, в 1997–1998 гг. и в 2004–2012 гг. - помощником президента России. С января 2020 г. он занимал пост помощника премьер-министра Михаила Мишустина.