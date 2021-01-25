Иран зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"

14:17 26.01.2021

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в Иране, сообщил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.



"Вакцина "Спутник V" вчера тоже была зарегистрирована в Иране, она была одобрена нашими санитарными властями", - сказал он, выразив надежду, что в скором времени Иран сможет ее закупить и приступить к совместному производству.



Ранее сегодня генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в ближайшие пару недель вакцина "Спутник V" будет зарегистрирована еще более чем в 25 странах.



Вакцина "Спутник V", разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса - 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат используется для массовой вакцинации от коронавируса в России.