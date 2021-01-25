В Китае поднялась паника из-за шанхайского коронавируса "На улицах никого нет!" - МК

16:16 26.01.2021 Пока в России уже практически празднуют победу над второй волной пандемии, в китайском Шанхае началась паника из-за выявления на днях тринадцати новых случаев заболевания.



Россиянка Евгения живет в Китае несколько лет, а в Шанхае с августа. В прошлом наша коллега, журналистка, она рассказывает о том, что происходит в городе сейчас.



"Власти изолировали все дома, в которых живут инфицированные и посадили на карантин всех, с кем они контактировали. Каждый день в СМИ сообщают про 2-3 новых случая. Даже на самых людных улицах сейчас никого нет, многие боятся ходить в кафе, торговые центры, парки. Так, мои знакомые, не китайцы, отказались идти со мной на каток в эту субботу", - делится девушка своими впечатлениями.



- Когда начался новый всплеск?



- Примерно месяц назад участились обнаружения по всему Китаю. Появились новые случаи на севере Китая, в основном в провинции Хэбэй, в некоторых других провинциях и в Пекине. Кто-то из заболевших вернулся из-за границы, но были и местные. То есть те, чьи тесты оказались положительными, но при этом с иностранцами они не контактировали.



В Шанхае первый местный случай обнаружили только в четверг 21 января, Один из тринадцати подтверждённых у нас в Шанхае, как написали в СМИ, работал в онкологическом госпитале. Он из службы логистики, то есть вряд ли общался с пациентами лично. Где он заразился, не говорят. Однако, стало известно, что ему и ещё одному инфицированному по какой-то причине не сделали вакцинацию.



- Вакцинация в Китае обязательна?



- Да, для сотрудников медучреждений. Хотя с недавних пор в Шанхае началась массовая прививочная компания. К прошлому вторнику получили первый укол китайской вакцины более 800 000 человек.



- Но все же взрывного роста заболеваемости, как в остальном мире, в Китае по-прежнему нет?



- В последний раз в Шанхае было выявлено семь новых случаев в ноябре. Я считаю, что 13 случаев в 24-миллионном Шанхае - это совершенно несерьезно и не сильно переживаю, но многие переживают, да.



- Действительно, почему такая паника всего-то из-за 13 новых заболевших? У нас в России официально 18 тысяч в день сегодня выявили, и считается, что все идёт на спад, и все отлично.



- Просто в Китае по-прежнему очень строго с ограничительными мерами, люди боятся, что если тест у кого-то из близких или знакомых, даже не у них самих, окажется положительным, это ухудшит их жизнь, работу закроют, они будут сидеть без зарплаты или ее урежут. Если кто-то из твоих знакомых или в твоём доме заразился, или даже ты просто проходил мимо, все равно отправляешься на карантин. Если заболевших находят в жилом доме, то изолируются все жильцы.



- А как же покупать еду?



- Как показывали в новостях, в те дома, где живут те, кто был недавно выявлен, приносят еду волонтеры. Но обычные жилые комплексы в Китае не такие, как в России. Они полностью огорожены, и попасть туда можно только через ворота и минуя охранников. Требуется сделать скан лица, предьявить QR-код. Поэтому либо работает доставка и продукты оставляются курьерами у входа, либо жильцы покупают товары в магазинах, которые расположены на самой территории дома. В принципе, у нас можно месяцами не выходить за пределы своего двора. Но не ходить на работу – это плохо для бизнеса, для всех... Я читала, что тот дом, где живет первый заболевший, не изолировали, но его жильцов отправили в специальные отели, отведённые для карантина.



- Бесплатно?



- Вряд ли. Хотя эти гостиницы не из дешевых и стоят примерно 5000 рублей на российские деньги в сутки, но даже выбирать комнату при заселении не разрешают. У меня так жили знакомые, попавшие под карантин.



- Весь мир уже скоро год как наблюдает за "китайским чудом", и не знает, верить или нет в то, что реально остановить распространение вируса может только полный локдаун и запрет на свободное перемещение.



- Вообще последние месяцы у нас в Китае в целом было даже более свободно, чем в других странах. Например, я путешествовала летом во время отпуска. Все было очень строго в самом начале пандемии, весной, затем начали открываться кафе и прочие заведения. Помню, мы даже ходили в прошлом апреле в ночной клуб...



С июня нормальная жизнь восстановилась практически везде. Да, проверяли и проверяют температуру, все носят маски, QR-код отслеживает твоё местоположение и меняет свой цвет с зелёного-хорошего, на жёлтый-медиум или красный-плохой, если просто приближаешься к району, где живет заражённый и тем самым увеличиваешь риск для себя. Все было спокойно где-то до декабря, а потом быстро началось ужесточаться обратно. По времени это совпало с началом международной выставки, которая проходила у нас в Шанхае.



- И никто не ропщет, не требует вернуть демократические свободы?



- Это же китайцы. Они четко следуют правилам. Это не мы, русские, которые тут же начнут задавать вопросы и жаловаться.



- Если китайцы такие законопослушные, так зачем едят летучих мышей, и от этого теперь страдает весь мир?



- Не знаю, у кого ни спросишь, никто сам их не употребляет. В крупных городах таких любителей экзотики вообще не найти. Я как-то была по пути в горы на маленьком рынке, где продаются как раз оленьи лапки, летучие мыши, но это большая редкость. За четыре года жизни здесь лично я с подобными экстремалами так и не познакомилась.



- Те, кто заболел недавно, переносят легко или тяжело? Их положили в госпиталь?



- Об этом не пишут. Но вроде бы у мужчины, который сам работал в больнице, вирус выявил тест. Он переносил его бессимптомно.



- Интересно, а почему у него взяли тест или это делается регулярно?



- Для всех точно нет. Я сдавала, когда подавала на визу, ещё нужно проходить обследование на коронавирус, если собираешься выехать куда-то за пределы своего города. Я делала за 72 юаня - это очень дёшево, где-то около 800 рублей, а так он почти везде стоит 200 юаней.



- Я видела фото из сегодняшнего Шанхая на вашей странице. Те же люди в плотных белых скафандрах, медицинские палатки, кордоны полиции, вообще атмосфера достаточно напряжённая. Показалось даже, что фотографии сделаны в прошлом году, когда все только разгоралось.



- Нет, снимки действительно сегодняшние. Кто-то мне сказал, что если ты увидел человека в белом скафандре, то лучше к нему не приближаться, чтобы QR-код не поменял автоматически цвет на красный. Я в субботу была на Нанкин Лу - это наша главная шоппинг-улица, там всегда море народа и в выходные обычно не протолкнуться, но в этот раз все было закрыто, отменили традиционные вечеринки и даже каток не работал. Но люди и сами не особо хотят куда-то идти. Скоро Новый год по китайскому календарю, начинаются длинные выходные. В основном, с 8 февраля все начинают отдыхать и разъезжаться по родным. В прошлом году именно из-за этого все и началось быстро распространяться после возвращения с праздников.



Поэтому многие думают, что обстановка нагнетается ещё и для того, чтобы никто не захотел никуда ехать, чтобы потом не попасть под карантин. В принципе, мы, иностранцы, живущие в Китае, не против ограничений, главное, чтобы никто не заболел и была работа.



Между тем. Пока в Китае закручивают гайки, а в Европе бушует мутировавший британский штамм COVID-19, в России практически празднуют победу над второй волной пандемии.



В свете всех аномалий коронавируса, которые случились за последний год, нынешний спад может означать все, что угодно.



Тем не менее, независимые эксперты согласны с тем, что падение роста заболеваемости - это не просто нарисованные и удобные кому-то цифры.



Александр Драган, аналитик:



Это видно и по госпитализациям, они тоже падают: в стране сейчас свободно 25% больничных коек, в Москве свободно 50% коечного фонда (до этого с сентября-октября стабильно было свободно не более 30%), и новые госпитализации тоже снижаются: если в декабре было 1600-1700 среднесуточных, то сейчас вышли на уровень 1000-1100.



Есть и сигналы из других регионов, положение дел в которых ещё недавно было совсем плачевным: например, в Петербурге снизилось число госпитализаций на 23%, свободна треть ковидных коек - поэтому тут думают о сокращении коечного фонда. В Ленобласти сокращают ковидный коечный фонд и возвращаются к плановому медобслуживанию, в Приамурье, в Нижегородской области, в Пензенской области, в Саратовской, в Алтайском крае, в Чечне - в десятках регионов стало спокойнее.



Вместе с тем, это не говорит ничего об окончательной победе над пандемией. Скорее, мы наблюдаем признаки сильного спада второй волны. Как уже происходило летом перед началом нового резкого подъема заболеваемости. Вряд ли этот спад будет продолжительным, поэтому ослаблять ограничения как по России в целом, так и по Москве именно сейчас кажется очень опасным и безрассудным.



Особенно в свете новостей про новые, высококонтагиозные и более заразные штаммы. В том, что эти штаммы, которые уже распространяются по Европе, скоро появятся в России, нет никаких сомнений - возможно, они здесь уже сейчас. По-моему мнению, спасти ситуацию мог бы только локдаун по типу израильского с закрытием страны и массовым секвенированием образцов вируса. Поэтому ожидания от ближайших месяцев лично у меня пессимистичные.



Екатерина Сажнева Источник - московский комсомолец

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