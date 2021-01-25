В России хотят разыграть "белорусский сценарий". А смогут?

18:17 26.01.2021 Что общего и какие различия российских и белорусских политических реалий, разбирался спецкор "КП" Александр Коц



Александр КОЦ



2021 год начался с копирования в нашей стране "несистемной оппозицией" и Западом приемов, которые уже применили в Минске.



Разберем - в чем сходства и в чем различия российских и белорусских политических реалий.



1. ПРИЕМЫ - ВСЕ ТЕ ЖЕ



Похоже, на Западе решили - если в Белоруссии схема "раскачки режима" работает, то зачем придумывать для России что-то другое? Уж слишком одинаковы все шаги. Вплоть до того, что глава штаба арестованного на 30 суток блогера-оппозиционера Навального призывает из Германии собираться на несанкционированные митинги в России в следующие выходные.



Да, в Белоруссии протестные толпы маршировали по улицам нон-стопом каждый уик-энд. Но там людей возмутили итоги президентских выборов и жестокость ОМОНа при разгоне митингов.



В России ничего подобного близко нет.



Или на Западе всерьез считают, что люди, вышедшие 23 января на улицы российских городов, сделали это с одной целью - добиться освобождения Навального, арестованного на 30 суток? Тогда Запад очень плохо понимает - чем на самом деле живет Россия.



2. РАДИКАЛЬНОЕ ЯДРО



В Минске в первые дни после выборов шли настоящие уличные бои. К вечеру на "сцену" выходили радикалы, готовые к противостоянию с силовиками. Строили баррикады, швыряли булыжники, нападали на ОМОН…



В Минске к вечеру на "сцену" выходили радикалы, готовые к противостоянию с силовиками



Были радикалы в субботу и в Москве. Если большинство пришедших в центр города собиралось "потусить" и разойтись, то небольшое радикальное ядро провоцировало ОМОав Н на жесткий ответ. В силовиков летели не только снежки, но и куски льда, и бутылки. Строились заграждения из турникетов. В какой-то момент группа омоновцев даже оказалась в окружении и 15 минут отбивалась от нападающих, встав в круговую оборону.



Протестующие окружили бойцов ОМОН в центре Москвы



Иногда кадры столкновений в Москве или Питере были до мелочей похожи на минские. И тут, конечно, действия российской "несистемной" оппозиции (которую уже пора переименовывать в "радикальную") копируют белорусские.



Если большинство пришедших в центр города собиралось "потусить" и разойтись, то небольшое радикальное ядро провоцировало ОМОН на жесткий ответ



3. ДЕЙСТВИЯ СИЛОВИКОВ



Однако, в Белоруссии ОМОН не ограничивал себя в средствах. В ход шли и свето-шумовые гранаты, и слезоточивый газ, и резиновые пули, и водометы. Доходило до безжалостной жестокости. Людей лупили на улицах, в автозаках, в изоляторах… В итоге в первые дни после выборов на улицы выходили тысячи человек, а после побоев на "шествия выходного дня" собирались уже по 100 (говорят и о 200) тысяч. Уже против милицейского произвола.



В Минске в первые дни после выборов шли настоящие уличные бои



Российские же силовики грань между жесткостью и жестокостью не переступили



Российские же силовики (видимо учтя опыт соседей) грань между жесткостью и жестокостью не переступили. Наоборот - раздавали протестующим медицинские маски, где-то наливали чай, и отвечали лишь на откровенные нападения. Единственный эксцесс случился в Питере, где омоновец пнул ногой женщину. На следующий же день этот боец лично с цветами навестил пострадавшую в больнице и извинился. В Белоруссии был аналогичный случай, когда милиционер ударил женщину по лицу, та рухнула на асфальт. Но служебная проверка постановила, что офицер не превысил полномочий. И это, конечно, лишь разозлило людей.



Девушка-полицейский раздает маски протестующим подросткам в Москве



4. КООРДИНАТОРОВ УЖЕ ГОТОВЯТ



У любой "цветной" революции (а это именно то, что сейчас пытаются запустить в России) должен быть координатор. В Киеве это был майдан и его сцена. В Белоруссии - польский телеграм-канал Нехта, направлявший толпу улицам Минска.



Проблески этой технологии мы увидели и в России, когда на "незаконные прогулки" начали зазывать детей через ТикТок. Но дальше дело не пошло. На самих митингах координации не было. Роль "регулировщиков" брали на себя энтузиасты, но толпа их не слушала, а полиция оперативно уводила.



Похоже, авторы "русской цветной революции" решили восполнить пробел. Тот же польский телеграм-канал Нехта, за которым стоят западные спецслужбы, уже рекламирует свой российский аналог. Именно его и попробуют сделать поводырем толп в городах России.



Силы, которые управляют протестом, даже не прячут уши



5. УШИ И ГЛАЗА ЗАПАДА



В Белоруссии протесты шли под пристальным вниманием Запада. И сейчас он раздувает события в Москве подогревая в соцсетях "революционные настроения".



Британский Sky News умудрился смонтировать репортаж из Москвы так, что в кадр не попало ни одно нападение на омоновцев. А это надо было постараться! При этом посольство США накануне 23 января вывесило список несанкционированных акций в городах России. С маршрутами! Которые, вообще-то, "российская" оппозиция даже не определяла!



Это, конечно, не значит, что все выходящие на российские улицы "продались Госдепу". Кто-то шел искренне. Но такими-то обычно и пользуются те, кого называют кукловодами. Но в данном случае технологии "цветных" революций дали трещину - они уже не маскируются. И силы, которые хотят перехватить управление протестом, даже не прячут уши.



КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ



Александр Холодов, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК:



-С одной стороны стоит ждать затухания, а с другой все зависит от действий правоохранительных органов. Я впервые столкнулся с тем, что ВКонтакте запустило таргетированную рекламу митингов, целенаправленно ставя в приоритет несовершеннолетних. Если обратится к мировой практике, то можно удивиться насколько суровые наказания за это! В Сингапуре до 7 лет, Франция, Германия – 5, Великобритания - 10 лет тюрьмы.



Артем Кирьянов, первый зампред Комиссии ОПРФ по экспертизе общественно значимых проектов и иных правовых инициатив, председатель Российского союза налогоплательщиков:



- Конечно есть определенный градус недовольства, который можно отнести ко многим вещам: усталость от пандемии, погоды, и уж точно это не вопрос объединения оппозиционных сил вокруг фигуры Навального, в этой связи ожидать других митингов по нарастающей именно в связи с судьбой Навального я бы не стал. Другой вопрос: как эти акции готовились? Каким образом проводилась компания, и на что конкретно повлияли соцсети? Необходимо отчетливо представлять - это не набор случайностей и активность штабов Навального. Это результат совместных усилий соцсетей, целенаправленно использующих пропагандистскую машину финансирования такой подготовки.



Михаил Аничкин, член Общественной палаты РФ, президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности "Содружество миротворец":



- По мере ужесточения требований к исполнению закона будет возрастать активность тех лиц, которые хотят дестабилизации. Чем больше требований, тем сильнее сопротивление. Требования к полиции одно – обеспечение порядка в рамках закона, но жестко. Далее все зависит от населения. Насколько оно будет воспринимать эти лозунги. Нужно создавать такие условия, чтобы этим лицам было максимально не выгодно проводить дестабилизирующие мероприятия Источник - КП

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