 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-замКырМВД и кандидат в президенты Курсан Асанов задержан по подозрению в захвате здания МВД
18:46 26.01.2021

Курсан Асанов задержан по подозрению в захвате здания МВД, - адвокат

Бывший заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов задержан, сообщил 26 января АКИpress его адвокат Икрамидин Айткулов.

По его словам, Асанов подозревается по ст.245 ч.1 ("Захват зданий и сооружений") УК КР.

"Мне фабулу полностью не предоставили, но я понимаю, что речь идет о здании МВД", - считает адвокат.

Айткулов добавил, что его задержала Следственная служба МВД. "Асанова водворили в ИВС ГУВД Бишкека", - сказал адвокат.

После октябрьских событий на площади Ала-Тоо Асанов объявил себя исполняющим обязанности министра внутренних дел вместо Кашкара Джунушалиева. Однако через пару дней Асанов покинул данную должность и в тот же день был задержан. Позже его отпустили под домашний арест.

В 2021 году Асанов принимал участие в президентских выборах и набрал 0,49% голосов.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - АКИpress
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