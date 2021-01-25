Экс-замКырМВД и кандидат в президенты Курсан Асанов задержан по подозрению в захвате здания МВД

18:46 26.01.2021

Курсан Асанов задержан по подозрению в захвате здания МВД, - адвокат



Бывший заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов задержан, сообщил 26 января АКИpress его адвокат Икрамидин Айткулов.



По его словам, Асанов подозревается по ст.245 ч.1 ("Захват зданий и сооружений") УК КР.



"Мне фабулу полностью не предоставили, но я понимаю, что речь идет о здании МВД", - считает адвокат.



Айткулов добавил, что его задержала Следственная служба МВД. "Асанова водворили в ИВС ГУВД Бишкека", - сказал адвокат.



После октябрьских событий на площади Ала-Тоо Асанов объявил себя исполняющим обязанности министра внутренних дел вместо Кашкара Джунушалиева. Однако через пару дней Асанов покинул данную должность и в тот же день был задержан. Позже его отпустили под домашний арест.



В 2021 году Асанов принимал участие в президентских выборах и набрал 0,49% голосов.