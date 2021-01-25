Си Цзиньпин пригрозил Байдену "холодной войной"

18:55 26.01.2021

"У китайцев идут сплошные победы в то время, как американцы погрязли в поражениях"



Лидер Китая Си Цзиньпин предупредил своего американского коллегу Джо Байдена об угрозе "холодной войны", если тот будет продолжать протекционистскую политику своего предшественника Дональда Трампа. Об этом он сообщил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Заявление председателя КНР оценил эксперт.



"У китайцев идут сплошные победы в то время, как американцы погрязли в поражениях"



Выступая на Всемирном экономическом форуме, проходящем в этом году в онлайн-режиме, Си Цзиньпин заявил, что "сейчас человечество столкнулось с самым серьезным экономическим спадом с конца Второй мировой". Именно поэтому председатель Си призвал страны к многостороннему подходу при решении глобальных проблем, вызванных пандемией коронавируса, передает The Guardian. По его словам, в условиях COVID-19 странам необходимо "объединить свои усилия и наладить сотрудничество, а не угрожать друг другу".



Китайский лидер, как отмечает издание, избегал упоминания в своей речи США и имени главы Белого дома Джо Байдена, только что вступившего в должность. Тем не менее Си все-таки предупредил нового американского президента не продолжать протекционистскую политику своего предшественника Дональда Трампа, дав понять, что не позволит Вашингтону диктовать Пекину условия.



Более того, Си Цзиньпин заявил "о недопустимости угроз и запугивания со стороны одних стран, вмешательства в дела других и создания в мировом сообществе закрытых блоков".



"Начало новой "холодной войны" только подтолкнет мир к расколу", - сказал председатель КНР.



Он также добавил, что отношения между государствами должны координироваться и регулироваться с помощью соответствующих институтов и правил. Сильный, по его мнению, не должен запугивать слабого, а ключевые решения не следует принимать, просто "демонстрируя внушительные мускулы или размахивая большим кулаком".



"Си Цзиньпин держался в рамках приличия, говорил сдержанно, но с позиции силы, - комментирует "МК" российский востоковед, руководитель Экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский. – Тем более по сравнению с тем же Байденом, который даже не выступил на форуме, потому что ему просто нечего было сказать.



Эпидемиологическое положение и экономическая ситуация в США оставляют желать лучшего. Немало проблем и во внутриполитической сфере. Похоже, что новая администрация еще не сформирована в достаточной степени, чтобы предложить концептуальное выступление давосского уровня.



Тем временем Китай продолжает демонстрировать хорошие экономические результаты. Он стал единственной страной в мире, ВВП которой увеличился на 2,3%. Китайским властям удалось взять распространение коронавируса под контроль. Впервые за семь месяцев умер один человек. В КНР политическая стабильность - никаких демонстраций и захватов Капитолия.



Поднебесная под руководством Си Цзиньпина одержала очень серьезные победы. Завершено создание так называемого "общества средней зажиточности" с уровнем душевого дохода в 10 тысяч долларов в год на человека. Более того, в Китае намечена новая программа сроком на 15 лет по созданию "общества высокого достатка", предполагающая удвоение этих показателей. Пекин добился инвестиционного соглашения с Евросоюзом.



Си Цзиньпин в очередной раз показал американцам, что Китай не боится "торговой войны". Ведь даже несмотря на все ее последствия, экспорт КНР в Соединенные Штаты за эти годы увеличился на треть. Очевидно, что у китайцев идут сплошные победы в то время, как американцы погрязли в поражениях".



ФАРИЗА БАЦАЗОВА