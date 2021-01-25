Премьер Италии Джузеппе Конте подал в отставку

20:02 26.01.2021

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку, сообщает пресс-служба президента Италии Серджо Маттареллы.



"Президент республики Серджо Маттарелла принял премьер-министра Джузеппе Конте этим утром в Квиринальском дворце, который ушел из возглавляемого им правительства", - говорится в сообщении.



Маттарелла также предложил правительству продолжить исполнять свои текущие обязанности. Власти страны объявили о намерении Конте покинуть должность накануне, 25 января. По данным газеты La Republica, решение Конте связано с потерей правящей коалицией Демократической партии и движения "Пять звезд" большинства в верхней палате парламента.



Конте стал премьер-министром Италии в июне 2018 г. по итогам парламентских выборов, на которых ни одна из итальянских политических партий не получила решающего перевеса.