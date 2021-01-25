Соединенное Королевство разваливается, - The Times

20:52 26.01.2021 Газета Times пишет о нарастании националистических настроений в Великобритании. Особенно острая ситуация в Шотландии. Автор считает, что там сложилась оптимальная ситуация для отделения - есть политический лидер и поддержка масс. Однако и Лондон не собирается сдаваться - борьбу за сохранение Соединенного Королевства возглавит ветеран Брексита, и уже работает комитет по продвижению политики союза.



The Times (Великобритания): Соединенное Королевство в кризисе, а опросы показывают, что избиратели хотят провести референдумы о независимости Шотландии и объединенной Ирландии



Тим Шипман (Tim Shipman), Джейсон Эллардайс (Jason Allardyce)



Соединенному Королевству угрожает конституционный кризис, который создаст напряженность во всем союзе. Новые социологические опросы показывают, что большинство избирателей в Шотландии и Северной Ирландии хотят провести референдумы об отделении от Британии.



Мы заказали опрос общественного мнения по четырем странам Соединенного Королевства, который был основан на отдельных опросах в Шотландии, Северной Ирландии, Англии и Уэльсе. Его результаты показали, что британское национальное самосознание, некогда сплачивавшее страну, постепенно ослабевает.



Еще одним значительным событием стало заявление Шотландской национальной партии (ШНП), которая отметила, что готова провести собственный референдум без официального разрешения властей, если Борис Джонсон откажется дать такое разрешение. Из-за этого решения два правительства могут встать на путь конституционной коллизии.



В Северной Ирландии большинство (51% против 44%) хочет провести референдум о границе в предстоящие пять лет. На сегодня сторонники сохранения Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства лишь немного опережают тех, кто хочет немедленного объединения Ирландии (47% против 42%). Но еще 11% не определились, а этого достаточно, чтобы создать угрозу будущему Соединенного Королевства.



Опрос, проведенный исследовательской компанией LucidTalk в Северной Ирландии, показал, что среди людей моложе 45 лет сторонников воссоединения Ирландии больше, чем желающих остаться в Соединенном Королевстве (47% против 46%).



В условиях нарастающего кризиса министры кабинета под председательством Майкла Гоува провели на прошлой неделе заседание, обсудив планы кампании по защите союза.



Гоув также сверил планы с бывшим премьер-министром лейбористов Гордоном Брауном.



Но как показали опросы, избиратели всех четырех территорий Соединенного Королевства полагают, что Шотландия в ближайшие 10 лет станет независимой. В Англии, Уэльсе и Северной Ирландии таких людей в два с лишним раза больше, чем думающих иначе.



Избиратели Северной Ирландии также в большинстве своем полагают, что в ближайшие 10 лет Ирландия объединится (48% против 44%).



Проведенный компанией Panelbase опрос в Шотландии показал, что Шотландская национальная партия (ШНП) на майских выборах в местный парламент одержит убедительную победу, а это может положить начало новому политическому кризису.



Ведущий британский эксперт по выборам сэр Джон Кертис (John Curtice) подготовил прогноз, который показывает, что националисты получат на семь мест больше, чем в 2016 году. Исходя из этого, первый министр Никола Стерджен будет утверждать, что это служит основанием для проведения нового голосования по вопросу независимости.



Высокопоставленные источники в правительстве говорят, что Джонсон решительно отвергнет это требование. Они рассказали, что британское правительство не намерено с самого начала соглашаться на уступки и передавать властные полномочия, и не станет церемониться с однопалатным парламентом Шотландии.



ШНП уступила давлению со стороны движения за независимость и вчера сменила курс, провозгласив так называемый "план Б". Стерджен все равно будет настаивать на проведении референдума. По сути дела, она подталкивает премьер-министра к тому, чтобы тот в суде бросил вызов воле народа Шотландии.



Поскольку существуют серьезные сомнения в законности такого шага, Стерджен предпочла бы, чтобы Джонсон отдал соответствующее распоряжение и от лица правительства поддержал референдум. В таком случае процесс и результат плебисцита получили бы международное признание. Тем не менее, она утверждает, что шотландский парламент при необходимости может действовать в одностороннем порядке.



Алан Тренч (Alan Trench), работающий в Лондонском университетском колледже и специализирующийся на конституционном праве, заявил, что ему "предельно ясно" следующее: шотландский парламент может провести голосование по вопросу независимости Шотландии только в том случае, если Соединенное Королевство даст на это согласие. Дело в том, что все конституционные вопросы решаются в Лондоне.



Вместе с тем, он полагает, что националисты по закону могут провести референдум, добиваясь переговоров о независимости, но не призывая к ней напрямую. "Это в большей мере не консультативный референдум, а предварительный. Он подразумевает, что будет второй референдум по вопросу выхода из союза на согласованных условиях и в более поздние сроки. Для этого понадобится применить раздел 30 Шотландского акта 1998 года или провести его в соответствии с законодательством Вестминстера".



Референдум о независимости Шотландии



Но существует большой риск, что если решение о референдуме будет принято в одностороннем порядке, оно будет подорвано бойкотом сторонников единства. Это будет похоже на попытку отделения в Каталонии, когда явка составила всего 42%, а референдум вызвал политический кризис.



YouGov, проводившая опросы в Уэльсе и Англии, выяснила, что уровень поддержки независимости Уэльса вырос до 23%. Пять лет назад он был чуть больше 10%.



Состоявшийся опрос также показал степень безразличия общества в Англии к будущему Соединенного Королевства.



17% английских избирателей предпочитают, чтобы Шотландия вышла из союза, но еще 28% говорят, что им все равно. В совокупности это 45%. Сравните эту цифру с 46% тех, кто говорит, что расстроится, если Шотландия решит жить независимо.



Одна из причин силы ШНП - это самоидентификация. 56% шотландцев считают себя в полной мере шотландцами, или в большей степени шотландцами, а в меньшей британцами. Там лишь 12% людей, демонстрирующих преданность в основном Соединенному Королевству. И лишь 27% англичан ставят свою английскость впереди своей британскости. Правда, этот показатель увеличивается до 41% среди тех, кто голосовал за выход из Евросоюза. Этим объясняется то, почему всего 15% поддерживают независимость Англии.



Брексит и коронавирус, по всей видимости, тоже играют свою роль в отказе шотландских избирателей от союза с Англией. Сегодняшний опрос показывает, что 53% шотландцев хотели бы снова вступить в ЕС. Эта цифра соответствует количеству тех, кто поддерживает независимость. И лишь 31% шотландцев говорит о своем нежелании находиться в составе Евросоюза. В отличие от Шотландии, в Англии соотношение нежелающих и желающих находиться в ЕС составляет 42 к 40 процентам.



Говоря о коронавирусе, 42% шотландцев считают, что их страна лучше бы справилась с кризисом, будь она независимой. Несогласных с этим почти в два раза меньше - 23%. Явное большинство в 53% считает, что решения должны приниматься в Эдинбурге, и лишь 14% полагает, что местом их принятия должен быть Лондон.



Похоже, что причиной этого является неприязнь шотландцев к Борису Джонсону. Всего 22% шотландцев считают, что Джонсон хорошо себя проявил в борьбе с коронавирусом. Для сравнения: число тех, кто считает, что Стерджен хорошо действует в кризисной обстановке, составляет 61%. Неудивительно, что 37% шотландцев полагают, что шансов на независимость у них будет больше, если Стерджен останется на посту. Полагающих, что шансов на обретение независимости будет больше под руководством сегодняшнего канцлера казначейства Риши Сунака (Rishi Sunak) всего 29%. А верящих в независимость в случае прихода на пост премьера лейбориста сэра Кира Стармера (Keir Starmer) и того меньше - 27%.



Для националистов все это выглядит как идеальная ситуация. Проведенный Panelbase опрос показывает, что сегодня за независимость проголосовали бы 49%, что на пять процентов больше сторонников единства. Семь процентов избирателей опрос отнес к категории неопределившихся. Если убрать эту категорию вообще, получится, что команда Стерджен побеждает с соотношением голосов 52 к 48 процентам.



В Лондоне комитет по реализации политики союза составил программу из пяти шагов. Она предусматривает следующее. Во-первых, решительно бороться против проведения выборов в Шотландии вместо того, чтобы заранее предлагать конституционные уступки. Во-вторых, одновременно запустить пропагандистскую кампанию, чтобы показать шотландцам преимущества союза. В-третьих, выступать против референдума в надежде на то, что в рядах ШНП возникнут тактические разногласия. В-четвертых, подумать о дальнейшей передаче Шотландии властных полномочий лишь позднее, и то в рамках общегосударственных реформ, реализуемых во всем Соединенном Королевстве. И наконец, если все-таки будет принято решение о проведении референдума, Лондон должен сам решать, когда и на каких условиях его проводить. "Я думаю, все члены кабинета осознают, насколько это важно", - сказал один министр.



Ветеран Брексита Оливер Льюис (Oliver Lewis), известный в Уайтхолле под прозвищем "Соник", был помощником лорда Фроста в команде переговорщиков по выходу из ЕС. Этот человек возглавит борьбу за спасение союза Соединенного Королевства.



Первый шаг будет состоять в том, чтобы должным образом оспорить выборы. "Мы не намерены сдаваться без борьбы", - сказал один высокопоставленный чиновник с Даунинг-стрит, 10. "Первоклассные аргументы" министров и сторонников единства призваны сформировать более теплое отношение к союзу посредством развенчания "точки зрения продвинутых левых", считающих союз остатком империи. Следует ожидать, что министры будут приветствовать правительство в Лондоне с учетом того, что две из четырех высших должностей принадлежат не белым министрам, и что мультикультурализма там больше, чем в Германии и во Франции. Союз будет представлен как сторонник передового мышления по вопросам экологии и технологий.



В практическом плане будут выдвинуты доводы о том, что свидетельством ценного сотрудничества является поставка вакцины в Шотландию при помощи британских вооруженных сил и поддержка занятости, оказываемая британским Министерством финансов. "Смысл в том, чтобы сказать: шотландские националисты хотя поставить вас перед выбором между двумя странами. Но почему вам нельзя выбрать обе страны?- заявил один участник этой кампании. - Мы должны показать, а не рассказать".



Кроме Гоува и статс-секретарей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, в заседании комитета союза на прошлой неделе приняли участие министры кабинета Бен Уоллес (Ben Wallace), Квази Квартенг (Kwasi Kwarteng) и Лиз Трасс (Liz Truss), отвечающие за оборону, бизнес и торговлю. Среди прочего, обсуждался вопрос о том, как добиться наилучших условий для шотландского виски в торговых соглашениях, и как обеспечить Шотландии преимущества в военно-промышленной стратегии.



Лондон специально держал под своим контролем деньги, предназначенные для структурных фондов ЕС, на которые можно было отремонтировать дороги в Шотландии, не отдавая их шотландскому правительство, дабы оно не смогло поставить ремонтные работы себе в заслугу.



Проведенные внутри правительства опросы показывают, что когда людям задают подробные вопросы, они выступают за общую валюту, общую систему социального обеспечения и доступ к высшему образованию по всей стране. "Когда речь заходит о деталях, люди инстинктивно стремятся к объединению", - сказал один человек, знакомый с цифрами опросов.



Сегодняшний опрос указывает на то, что экономические доводы не имеют особого значения. Всего 22% шотландцев считают, что вне Соединенного Королевства они будут жить богаче. В два раза больше респондентов полагают, что вне союза они станут беднее. То есть, трое из десяти шотландцев готовы проголосовать за независимость, невзирая на ее экономические недостатки.



Поскольку на горизонте замаячила очередная сокрушительная победа националистов в шотландском парламенте, политики из ШНП говорят, что Джонсон вряд ли сможет помешать проведению референдума. Сегодняшний опрос показывает, что 50% избирателей хотят проведения референдума в ближайшие пять лет, а 43% против. Это значит, что даже некоторые сторонники единства хотят раз и навсегда решить этот вопрос. Но лондонских министров обрадует то, что четыре из десяти избирателей не хотят референдума.



Затем начнутся судебные тяжбы по вопросу о том, являются ли юридически обязательными результаты референдума, проведенного ШНП незаконно. На прошлой неделе перед шотландским судом предстал 35-летний активист и националист Мартин Китингс (Martin Keatings) из Дамферлина. Его доводы в коллективном иске заключаются в том, что по Шотландскому акту от 1998 года парламент в Эдинбурге имеет право принимать решение о проведении второго референдума. Если все остальные усилия ни к чему не приведут, шотландское правительство может провести не имеющий обязательной юридической силы референдум, дабы получить доводы в пользу отделения.



В Лондоне новая жесткая позиция ШНП вызовет недоумение, так как министры надеялись, что Стерджен будет и дальше настаивать на проведении законного референдума. Однако в подходе Джонсона жесткости ничуть не меньше. "Борис знает, что если он проиграет референдум и станет последним премьер-министром Соединенного Королевства, ему придется уйти в отставку", - сказал один высокопоставленный консерватор. Его довод будет состоять в том, что "сейчас не время".



Но правительство в Лондоне не станет предлагать уступки ни заранее в мае, ни после выборов в шотландский парламент. "Нельзя просто так предоставить правительству Шотландии больше полномочий, так как это создаст ощущение момента силы, когда конечный результат может быть только один - независимость", - заявил министр кабинета.



Тем не менее, официальные лица видят решение проблемы в реформах. Они считают, что именно так должна действовать власть в Британии, включая советы и мэров. Они полагают, что именно так должны действовать и взаимодействовать децентрализованные органы власти, и что это может повлечь за собой дальнейшую децентрализацию. Гоув также ведет переговоры с бывшим премьер-министром Гордоном Брауном и другими людьми о том, как спасти союз.



Браун проводит для лейбористов обзор конституции. Ожидается, что в течение полутора лет будут выработаны рекомендации по системе федерализма в Соединенном Королевстве, и тогда шотландский парламент получит обширные новые полномочия. При такой системе большая часть властных полномочий, за исключение обороны и иностранных дел, будет децентрализована и передана вниз. На прошлой неделе созданное правительством Шотландии гражданское собрание в количестве 100 человек опубликовало проект документа, который предусматривает предоставление шотландским властям дополнительных полномочий в вопросах налогообложения, торговли и иммиграции.



Кто-то говорит, что Джонсону нравится идея создания королевской комиссии по передаче властных полномочий на более низкий уровень. Но на это уйдут годы, и один помощник министра в этой связи заявил: "Некоторые люди думают, что министры будут вежливо выслушивать их планы и соглашаться с ними. У каждого есть своя собственная схема, которую он называет спасением. Но единственно правильного решения просто не существует".



Если политическое давление в итоге приведет к референдуму, у Лондона все же останутся некоторые козыри. Бывший глава правительства Шотландии Алекс Салмонд (Alex Salmond) был чрезвычайно удивлен, насколько сговорчивым оказался Дэвид Кэмерон, когда они обсуждали положения эдинбургского соглашения о проведении в 2014 году референдума. Он дал согласие на участие в референдуме 16-летних и согласился на его проведение в 700-летнюю годовщину битвы при Бэннокберне, когда шотландцы сражались за независимость.



Если состоится новый референдум, Джонсон и Гоув проявят гораздо меньше уступчивости. Глава секретариата кабинета министров ссылается на замечание бывшего члена парламента Джорджа Галлоуэя (George Galloway), который заявил: "Капитан шотландской футбольной команды, не живущий в Шотландии, не сможет участвовать в будущем референдуме". Министрам придется подумать о том, предоставлять или нет право голоса тем, кто родился в Шотландии, но живет в других местах Соединенного Королевства.



Есть также идея включить в бюллетени для голосования третий вариант выбора. Пожалуй, ее можно назвать брауновской идеей децентрализации максимум. Идея о трех пунктах на референдуме популярностью не пользуется. 71% шотландских избирателей хотят, чтобы вопрос был поставлен ребром: да или нет. Но третий вариант будет пользоваться поддержкой ШНП. Такую программу децентрализации максимум поддержат лишь 18% избирателей, но за сохранение союза проголосует 35%. В сумме это составит 53%, что больше 47%, выступающих в таком сценарии за независимость.



Все это говорит о том, что независимость Шотландии возможна, но пока еще не неизбежна.



Британское правительство заявило: "Люди со всех уголков страны хотят, чтобы политики в Соединенном Королевстве работали вместе, сосредоточившись на борьбе с коронавирусом".



"Это остается высшим приоритетом для правительства страны, которое оказывает поддержку занятости и бизнесу во всех четырех составляющих союз странах на всем протяжении пандемии. Правительство оказывает поддержку децентрализованным администрациям, осуществляющим вакцинацию, а британские вооруженные силы создают в Шотландии 80 новых центров по вакцинации от covid-19".



"Вопрос о независимости Шотландии был убедительно решен в 2014 году, когда Шотландия проголосовала за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. Сейчас нам больше чем когда бы то ни было надо сплотиться ради укрепления Соединенного Королевства вместо того, чтобы пытаться разделить его". Источник - ИноСМИ

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