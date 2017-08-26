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|Бывший премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев задержан за "незаконное обогащение"
23:47 26.01.2021
Бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев задержан, сообщили 26 января АКИpress источники в силовых структурах.
Ранее он был вызван на допрос в ГКНБ в рамках досудебного производства о незаконном обогащении.
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АБЫЛГАЗИЕВ Мухаммедкалый Дюшекеевич
/ /
[20.01.1968 - ..]
до 03.2018 - Мухамметкалый Абулгазиев
Род. в с. Дон-Алыш Кочкорского района Нарынской обл. Кыргыз. Родители из одного села Дон-Алыш. Отец Дуйшоке Абулгазиев, ветеран Великой Отечественной войны, умер несколько лет назад. Брат Сооданбек Абулгазиев является поэтом и автором книги "Атылган жебе" ("Выпущенная стрела").
Окончил среднюю школу в с. Дон-Алыш
Окончил в 1994 году Сельскохозяйственный институт им.
К.И. Скрябина. Специальность: агроном. В 1997 году окончил факультет экономики и бизнеса Международного университета Кыргызстана.
1994-1995 - заместитель директора Финансово-агропромышленной компании "Кыргызстан";
1995-1997 - исполнительный директор ОсОО "Ажар" г. Бишкек;
1997-1998 - эксперт отдела кредитования Государственного фонда поддержки малого и среднего бизнеса при Правительстве Кыргызской Республики;
1998-1999 - директор Управления занятости населения, Первомайского района г. Бишкек;
1999-2003 - Директор Департамента занятости населения г. Бишкек;
2003 - Начальник Управления внутреннего аудита Социального фонда Кыргызской Республики;
2003-2007 - Начальник Чуйского областного управления Социального фонда Кыргызской Республики;
2007 - 06.2009 - руководитель аппарата - член правления Соцфонда КР.
С 4 июня 2009 - 2010 - заместитель председателя Социального фонда КР.
С 4 авг. 2010 - председатель Социального фонда Кыргызской Республики.
С 13 апр. 2016 - 26 авг. 2017 - первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики
22-26 авг. 2017 - врио премьер-министр Кыргызской Республики
С 26.08.2017 - 12.09.2017 - советник президента КР
С 12.09.2017 - первый заместитель руководителя аппарата президента КР.
С 7.03.2018 - ио руководителя аппарата президента КР.
С 16.03.2018 - руководитель Аппарата президента.
С 20.04.2018 - премьер-министр КР
с конца мая 2020 - "в краткосрочном отпуске".
15.06.2020 - подал в отставку не выходя из отпуска, которая была сразу принята
НАГРАДЫ
Почетные грамоты Министерства труда и социальной защиты КР, Чуйской
областной государственной администрации, Мэрии г.Бишкек, ЦК Профсоюзов
Кыргызстана.
Нагрудный знак "Отличник Социального фонда КР".
Нагрудный знак "Отличник Налоговой службы".
Медаль "За отличие в воинской службе" II степени.
Памятный знак "25 лет со дня сооружения объекта "Укрытие"
Представительства Международной общественной организации "Боевое братство без границ" в КР (Чернобыльцы Кыргызстана).
Женат. Воспитывает 4 детей: две дочери и два сына. Старшая дочь Ажар обучается в Американском университете Центральной Азии. Вторая дочь Саадат получает высшее образование в международном университете "Ала-Тоо".
Сын Абир также учится в университете "Ала-Тоо". Младший сын Кайрат посещает детский сад.