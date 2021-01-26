Пентагон расширяет границы саудовских возможностей, - И.Субботин

00:19 27.01.2021

Американцы хотят улучшить военные базы королевства



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

26.01.2021



США изучают новые варианты размещения своих сил в Саудовской Аравии. Вашингтон ведет переговоры с Эр-Риядом по поводу улучшения инфраструктуры некоторых портов королевства, а также возможного расширения существующих авиабаз. Как заявил глава Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Фрэнк Маккензи, Пентагон хочет увеличить пространство для действий в случае возможного нападения региональных противников. Однако это будет не так просто: администрации Джозефа Байдена придется учитывать позицию критиков Эр-Рияда.

Издание Wall Street Journal называет несколько объектов, которые могут модернизировать американцы в Саудовской Аравии. Это гавань в Янбу, авиабаза короля Фахда в Таифе, а также авиабаза короля Фейсала в Табуке. Другие объекты на территории королевства также находятся на рассмотрении, однако их названия не раскрываются. По словам Маккензи, власти аравийской монархии сами готовы финансировать улучшение инфраструктуры с тем, чтобы американские войска имели широкие возможности в случае вероятного нападения со стороны противника. Несмотря на то что очевиден намек на Иран, глава Центрального командования призывает не рассматривать эти планы как подготовку к войне с Исламской Республикой.



Пентагон в течение минувшего года проверял целый список мест в Саудовской Аравии на предмет того, могут ли они быть задействованы при масштабном развертывании войск и техники – с максимальной безопасностью. Так, сообщил Маккензи, военные провели в тестовом режиме несколько операций по перемещению войск и боевой техники внутри Ближневосточного региона. Движение происходило в том числе через некоторые порты и военные базы, чтобы проверить их функциональность. До настоящего времени американские силы были сосредоточены на саудовской авиабазе принца Султана. Помимо этого США используют десятки объектов в регионе, включая "Аль-Удейд" в Катаре и порт в кувейтском городе эш-Шуайба.



Саудовская Аравия продолжает оставаться мишенью для ракетных обстрелов со стороны Йемена. Так, в минувшие выходные возглавляемая королевством аравийская коалиция, которая ведет войну с йеменскими мятежниками-хуситами, заявила, что смогла предотвратить нападение на Эр-Рияд. В атаке, по этим данным, был задействован беспилотный летательный аппарат. Несмотря на то что первым предположением было, что виновно хуситское движение "Ансар Аллах", сами повстанцы отвергли эти обвинения. Вместо них взяла ответственность до настоящего времени неизвестная иракская группировка "Бригады Аль-Ваад аль-Хак". В своем заявлении она обвинила аравийские монархии в поддержке террористов.



США в ответ пообещали саудовскому руководству поддержку. "Работая над снижением напряженности в регионе, мы также поможем нашему партнеру – Саудовской Аравии – защититься от нападений на свою территорию и привлечь к ответственности тех, кто пытается подорвать стабильность", – сказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс. На этом фоне появились сообщения, что Пентагон решил развернуть приобретенные у израильской стороны системы ПРО "Железный купол" в районе Персидского залива. Несмотря на то что о конкретном месте их возможного развертывания ничего не известно, наблюдатели предположили, что, возможно, речь идет именно о Саудовской Аравии.



Нефтяная инфраструктура королевства на протяжении всего 2020 года была крайне уязвимой для ракетных нападений со стороны хуситов. В ноябре произошла атака на инфраструктуру компании Saudi Aramco в Джидде. Годом ранее ей предшествовали сокрушительные комбинированные нападения на объекты той же компании в Хурайсе и Абкаике. В связи с этим в последние месяцы президентства Дональда Трампа Саудовская Аравия старалась воздерживаться от конфронтационной линии в отношении Ирана, который считается покровителем хуситов. Однако Эр-Рияд с одобрением встретил "прощальное" решение администрации 44-го президента США назначить "Ансар Аллах" террористической организацией.



"Хуситы по-прежнему действуют, исходя из предположения, что Байден будет оказывать давление на Саудовскую Аравию, чтобы та покинула Йемен, и в военном отношении они добиваются гораздо большего, – заметил в разговоре с "НГ" докторант Оксфордского университета Самуэль Рамани. – В частности, нападения хуситов в Таизе (йеменская провинция. – "НГ") скорее всего продолжатся". По словам аналитика, иранскую сторону вряд ли сдержат американские санкции, связанные с терроризмом: она продолжит питать надежду, что они, возможно, будут сняты администрацией Байдена в рамках переговоров по возвращению США членства в "ядерной сделке" 2015 года.



Вероятно, подход команды Байдена в отношении Саудовской Аравии будет осложнен сочетанием запроса на новые варианты базирования и необходимости отвечать на накопившиеся за последние годы претензии к королевству со стороны законодателей и правозащитников. Саудовские диссиденты, видящие в наследном принце Мухаммеде своего обидчика, по-прежнему ждут от США внятного разбирательства по каждому из скандальных досье.