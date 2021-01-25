 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Восстание TikTok-войск, - Der Spiegel
00:53 27.01.2021

25 января 2021 г.
Кристина Хебель | Der Spiegel

"Школьники снимают со стен портреты Путина, подростки позируют в президентской резиденции: такими видео сторонники Навального набирают в TikTok миллионы просмотров и мобилизуют людей для протестов. (...) Окажется ли Кремль в интернете в оборонительной позиции?", - задается вопросом немецкий журнал Der Spiegel.

"После ареста оппозиционера Алексея Навального и публикации его нового разоблачительного фильма TikTok заполнили видео о Навальном. Они набрали около 800 млн просмотров, одни лишь хэштеги #свободаНавальному и #23января просмотрены около 300 млн раз", - отмечает журналистка Кристина Хебель.

"По хэштегам можно найти забавные видео: например, как одна молодая россиянка объясняет, что следует сказать на английском и, главное, каким должно быть правильное произношение, чтобы выдать себя за американца в случае задержания органами безопасности. Это видео понравилось более чем полумиллиону пользователей", - говорится в статье.

"Но есть и серьезные публикации: призывы выходить на улицу, протестовать против незаконного, по мнению юристов, ареста Навального; призывы больше не молчать, не бояться. Послание, которое неоднократно повторял после своего возвращения в Россию Навальный".

"Долгое время TikTok и в России был прежде всего развлекательным приложением, но теперь за несколько дней он превратился в место политической борьбы", - указывает издание.

"Борьба ведется за влияние и количество просмотров - и для Кремля ситуация выглядит менее благоприятной. Хэштег #противНавального насчитывает сейчас лишь около 43 млн просмотров, #ВладимирПутин - 180 млн".

"В последнее время прокремлевские блогеры усиленно публиковали посты, в которых порой почти одинаковыми формулировками они критиковали Навального. В соцсетях распространялись сообщения о том, что за негативные видео о Навальном платят 150 тыс. рублей. (...) Одна блогер подтвердила это предложение в разговоре с независимым онлайн-изданием Meduza".

"Для Навального и его соратников, менее активных в TikTok в сравнении с другими соцсетями, успехом являются одни только миллионные просмотры. На видеоплатформе активны прежде всего молодые россияне, важная целевая группа оппозиционера", - подчеркивает автор статьи.

"26-летний москвич Глеб - один из 20 млн россиян, использующих TikTok.(...) Он не сторонник Навального, сказал он в разговоре с Der Spiegel, но, по его словам, настало время определить свою позицию. "Если люди продолжат молчать, в России станет еще хуже", - считает он".

"Однако не всегда ясно, что на самом деле скрывается за видео. Так, один другой парень, представший перед камерой в форме полицейского и сорвавший с нее знаки отличия якобы в знак протеста, сказал, что он вовсе не полицейский. Он лишь снимает то, что сейчас в тренде".

"Тем временем российский режим усилил давление именно на молодых россиян. Как пишут СМИ, к школьникам приходят сотрудники полиции. Родителей могут привлечь к ответу, если их дети пойдут на протесты, сообщили ведомства".

"Роскомнадзор, ведомство, контролирующее интернет, призвал TikTok и другие соцсети удалить информацию, "вовлекающую несовершеннолетних участвовать в противозаконных мероприятиях". (...) Воспрепятствует ли TikTok распространению видео или даже удалит их, как уже бывало раньше, неясно. Дочерняя компания китайского предприятия ByteDance в прошлом подчеркивала свое желание сотрудничать с российскими властями. В сентябре исследователи TikTok смогли доказать, что соцсеть скрыла русскоязычный хэштег #гей - в отличие от Instagram и Facebook".

"Так или иначе информационный поток едва ли можно ограничить, говорит Артем Козлюк, руководитель независимой НПО "Роскомсвобода", по его словам, он "просто уже охватил слишком много людей". Российские власти как минимум на шаг отстают на всех фронтах - в том числе и в TikTok", - пишет Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel

Источник - инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611697980
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