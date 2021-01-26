Киргизия меняет всю власть и Конституцию, - В.Панфилова

01:21 27.01.2021

Садыр Жапаров намерен сделать республику президентской



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

26.01.2021



Новый руководитель обещает гражданам лучшую жизнь.

Инаугурация нового президента Киргизии Садыра Жапарова состоится 28 января. Первоначально планировалось потратить на мероприятие 10 млн сомов (около 10 млн руб.). Однако Жапаров от пышных торжеств отказался, посчитав их неуместными, когда люди бедствуют. Это одобрили даже те граждане, которые не пришли на выборы. Тем более что впереди еще одни выборы – парламентские, которые тоже требуют расходов.

Победителем президентских выборов, прошедших в республике 10 января, признан Садыр Жапаров, набравший 79,2% голосов. Явка, по данным ЦИКа Киргизии, составила менее 40%. Соперники президентской гонки оспаривать результаты не стали, таким образом признав свое поражение. Однако многие из них все же надеются попасть во власть. В конце мая – начале июня 2021 года должны состояться выборы в парламент. Одновременно с ними пройдет и референдум по принятию новой Конституции.



Проект нового Основного закона, как сообщил глава Конституционного совещания (КС) Бекбосун Борубашов, уже готов. На днях документ будет передан на рассмотрение депутатам Жогорку Кенеша (парламента). А это значит, что общественных обсуждений не будет. Поскольку, как считает юрист Института Медиа Полиси Нурбек Сыдыков, Конституционное совещание должно было вначале предоставить проект общественности и только затем направлять его в парламент. "По закону при обсуждении проекта закона о назначении референдума даже депутаты не смогут менять текст новой Конституции. Депутаты будут уполномочены лишь назначить дату референдума. Выходит, что граждан вводят в заблуждение. Нам придется голосовать за тот вариант, который предложит совещание", – цитирует Сыдыкова kloop.kg



Не исключено, что ситуация может измениться и последнее слово скажет новый президент Садыр Жапаров. Именно он был инициатором принятия новой Конституции, которая призвана ввести в стране президентскую форму правления. Жапаров считает, что должен отвечать за экономику, внутреннюю и внешнюю политику.



Как он будет решать накопившиеся проблемы, пока неизвестно. Кризис в республике стремительно нарастает. Переводы мигрантов сократились, экономические показатели – худшие за все время независимости Киргизии. Власти заняты коррупционными разоблачениями и арестами. Это, конечно, людям импонирует. Но движения в экономике нет.



Правительство во главе с Садыром Жапаровым ушло в отставку. Министры исполняют свои обязанности последние дни до формирования нового кабинета, который временно возглавляет Артем Новиков, заменявший Жапарова на посту премьера во время предвыборной гонки.



Политолог Марс Сариев не исключает, что Артем Новиков может сохранить свой пост. "Это выгодно для Киргизии. Он уже зарекомендовал себя как грамотный управленец. У него большая поддержка среди киргизоязычного населения. Во-первых, у него не будет родственников. Когда назначают начальником киргиза, за постами выстраивается весь род. Во-вторых, он говорит на киргизском языке, в-третьих, он делает реальные шаги в экономике", – сказал "НГ" Марс Сариев.



Если Новикова утвердят премьером, то, как считает политолог, сохранится положительный тренд в направлении Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и России. Без помощи РФ республике не обойтись.



"Поэтому сегодня все внимание – на Россию. Дестабилизация России – это полная дезинтеграция евразийского пространства, которая сильно ударит по Киргизии", – отметил Сариев.



Что же касается состава нового правительства, то, по словам политолога, Садыр Жапаров намерен избавиться от старых кадров и собрать новую команду молодых управленцев, которые получили хорошее образование на Западе. Это же касается и будущих парламентариев. Партии, которые себя дискредитировали, вряд ли смогут принять участие в парламентских выборах.



А пока все заняты подготовкой к инаугурации президента. По сценарию, кортеж с новым главой государства должен пронестись по улицам столицы. В Бишкеке прошла репетиция – на несколько часов перекрыли центральные проспекты, чем вызвали пробки на дорогах и недовольство жителей. Люди обрушились с критикой на нового президента.



Однако уже на следующий день представитель пресс-службы аппарата президента Нургазы Анаркулов сообщил, что Садыр Жапаров решил сократить расходы и обойтись без излишеств на своей инаугурации, чтобы "отвечать требованиям народа".



Однако стрелять из пушек все-таки будут. Это не потребует затрат, пояснила пресс-секретарь президента Галина Байтерек. "Использование артиллерийской военной техники – один из атрибутов такого мероприятия и общепринятая практика. Следует особо отметить, что это не требует лишних затрат, так как артиллерийские расчеты в любом случае занимаются поддержанием уровня боевой подготовки в повседневном режиме. Согласно плану подготовки войск, военные артиллеристы проводят плановые занятия по боевой подготовке. Соответственно дополнительных затрат в данном случае не будет", – отметила Галина Байтерек.