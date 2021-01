Соцсети США надо использовать для свержения диктаторов, - "New York Times"

11:14 27.01.2021 Самая влиятельная газета США просит использовать Telegram для борьбы за свободу за границей, а не в США. Почему? Telegram и вправду неуязвим для цензуры. И когда соцсети США "забанили" собственного президента, в широкие ворота Telegram начался настоящий "марш несогласных". Газета согласна, что это "беженцы". Но это "неправильные" беженцы, в отличие от таких же в Минске или в Иране.

The New York Times (США): Telegram, инструмент продвижения демократии, оказался под ударом из-за новых фанов из числа наших крайне правых



Приложение помогло демдвижениям в Иране и Белоруссии. Но теперь его проверяют на безопасность, потому что в США оно стало убежищем для экстремистов и сторонников теории заговора. Они бегут в Telegram из-за репрессий со стороны Facebook и Twitter в отношении дезинформации.



Майкл Швиртц (Michael Schwirtz)

Приложение для обмена сообщениями Telegram долгое время было двигателем сопротивления и раздражителем для тиранов. Авторитарные лидеры России и Ирана пытались запретить его. Когда недавно вспыхнули протесты в Белоруссии и Гонконге, Telegram стал тем связующим звеном, которое скрепило демократические движения перед лицом жестоких репрессий со стороны могущественных служб безопасности. В последнее время, однако, Telegram быстро становится онлайн-убежищем для другого, нежелательного у нас вида сопротивления.



Ультраправые теоретики заговора, расисты и сторонники совсем не нужных нам связанных с насилием восстаний стекаются в Telegram в последние недели. Это происходит после того, как их изгнали с крупных американских социальных сетей из-за штурма здания Капитолия в Вашингтоне. Парламент, напомним, штурмовала преступная толпа, поддерживавшая президента Дональда Трампа, который сам оказался отрезан от Facebook и Twitter. Двадцать пять миллионов новых пользователей почти одномоментно наводнили Telegram в первые дни после того, как Twitter и Facebook, реагируя на неправильное восстание 6 января в Капитолии, удалили пользователей, которых они считали ответственными за подстрекательство к насилию или распространение дезинформации. Основатель компании Павел Дуров назвал это "крупнейшей цифровой миграцией в истории человечества".



Масса новых пользователей представляет новую сложность для г-на Дурова, который позиционирует себя как безоговорочный союзник человека с улицы и свободы слова. Он продвигал Telegram как убежище для преследуемых любителей вольного слова, а потому совместил в своей соцсети функции Facebook и Twitter с шифрованием сообщений и философией самого мягкого модерирования.



Эта философия сейчас совсем не походит Вашингтону и остальным Соединенным Штатам, которые находятся в состоянии повышенной боевой готовности после насилия у Капитолия. Многие достойные граждане опасаются, что те самые функции, которые делают Telegram таким нужным инструментом для сопротивления добрых протестующих авторитарным режимам, могут быть использованы недобрыми протестующими здесь. А именно - крайне правыми и радикальными сторонниками г-на Трампа. Вместо восстания в Белоруссии или в Иране они могут продолжить начавшуюся у Капитолия насильственную анархию в США. Уже сейчас ФБР предупредил офицеров полиции по всей стране, чтобы они были готовы дать отпор потенциальным нападениям вооруженных белых милиций. Приказано также беспощадно громить и расистских экстремистов.



"Существует вечное перетягивание каната между двумя группами людей, которые используют подобные Telegram мессенджеры, - считает Нина Янкович, аналитик по дезинформации из Центра Вильсона, независимой исследовательской группы. - Есть люди, которые используют эти мессенджеры в добрых, нужных нам целях. И есть люди, которые используют эти же мессенджеры для зла - для целей подрыва демократии. Та самая открытость и координация, которые так помогают устроителям демократических восстаний, могут подлым образом использоваться как удобное подспорье и враждебными экстремистами".



Сначала г-н Дуров приветствовал наплыв новых пользователей. Он раскритиковал своих американских конкурентов за исключение этих людей, предположив почему-то, что это исключение было попыткой США ограничить свободу слова. Однако в прошлый понедельник, в преддверии инаугурации президента США г-н Дуров кое-что понял: он объявил, что его команда заблокировала сотни сообщений с американских каналов, призывающих к насилию как раз накануне инаугурации.



"Последние две недели мир с беспокойством следит за событиями в Соединенных Штатах", - сказал Дуров в сообщении на собственном Telegram-канале. "Хотя США составляют менее 2% нашей пользовательской базы, мы в Telegram также внимательно следим за ситуацией". Г-н Дуров сказал, что 94% из 25 миллионов новых пользователей Telegram пришли из Азии, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Африки. Некоторые пришли в Telegram из опасений по поводу конфиденциальности своих сообщений после того, как WhatsApp сообщил своим клиентам, что делится информацией со своей материнской компанией Facebook.



"Фейсбука" честному человеку бояться нечего, а вот многие другие новые клиенты Telegram и вправду были беженцами, которых поделом выгнали из американских соцсетей за пропаганду экстремистских, а порой и просто повстанческих взглядов.



The Proud Boys ("Гордые мальчики"), крайне правая боевая группировка, направила новых подписчиков в чат-группы в Telegram с такими названиями, как Hate Facts ("Ненавижу факты") и Murder the Media ("Убей масс-медиа"). А в созданных на Telegram аккаунтах людей с неправильными правыми взглядами наблюдалось значительное увеличение членов. Платформа Telegram получила мощный приток правых, когда Энрике Таррио, лидер Proud Boys, отправил своим последователям сообщение, воспевающее Telegram. "Добро пожаловать, новички, в самую темную часть сети", - написал Таррио в сообщении Telegram. "Вы можете быть выгнаны отсюда за рассылку спама и порно. Все остальное - честная игра".



Это не первый раз, когда Telegram приходится бороться с сомнительными персонажами, которые пользуются теми же функциями, что привлекают славных активистов демократии в других, несвободных странах. После аналогичных репрессий в Twitter против исламистских радикалов несколько лет назад так называемое Исламское государство* (террористическая организация, запрещена в России - прим. ред.) перешло на Telegram и использовало его для организации террористических атак, распространения пропаганды и поиска новобранцев.



Несколько терактов во Франции были совершены боевиками этого самого "государства"**, которые использовали функцию зашифрованного чата Telegram для координации своих действий. Когда французские власти запросили информацию о злоумышленниках у г-на Дурова, он ответил, что протоколы секретности делают невозможным получение информации о пользователях даже для сотрудников Telegram. (То есть случилась та самая ситуация, из-за которой у Telegram были проблемы с российскими спецслужбами, опасавшимися, что услугами Telegram воспользуются террористы. Тогда Запад встал на сторону Telegram - прим. ред.)



Г-н Дуров, крайний либертарианец, которого часто называют российским Марком Цукербергом, в течение многих лет сопротивлялся попыткам Кремля заставить его замолчать в своей родной России. Теперь он живет в добровольном изгнании. Он основал Telegram вместе со своим братом в 2013 году в качестве цифрового форпоста свободы слова после того, как Кремль лишил его контроля над "Вконтакте", популярной социальной сетью, которую он создал как русскую версию Facebook.



Telegram не имеет рекламы или внешних инвесторов и почти полностью финансируется за счет личного состояния г-на Дурова. Он размещен на нескольких серверах, разбросанных по всему миру, а это гарантирует, что ни одно правительство не сможет осуществлять полный контроль над сервисом или получать доступ к информации о его пользователях. "Telegram никогда не поддавался давлению со стороны официальных лиц, которые хотели, чтобы мы осуществляли политическую цензуру", - написал г-н Дуров в своем электронном письме несколько лет назад.



В качестве инструмента сопротивления, Telegram действует как своего рода швейцарский армейский нож для социальных сетей, с новостной лентой, аналогичной Facebook или Twitter, для обмена информацией без цензуры. Он также может выступать в качестве службы шифровки для секретных сообщений. В августе прошлого года, когда результаты подсчетов стали показывать, что известный белорусский диктатор Александр Лукашенко, возможно, проиграл выборы, его правительство быстро отключило коммуникационную инфраструктуру страны, нацелившись на приложения социальных сетей, такие как WhatsApp, Twitter и Facebook. Ударили они и по Telegram, который тоже сначала дал несколько сбоев. Но господин Дуров быстро вмешался, позволив тому, что он назвал "антицензурными инструментами", поддерживать работу Telegram. Вероятно, включая так называемый фронтальный доступ к домену, который скрывает источник онлайн-трафика.



После того, как г-н Лукашенко объявил о своей победе, а протестующие хлынули на улицы, Telegram стал источником непрерывного потока информации и платформой для организации сопротивления. Канал Telegram Nexta, то есть новостная служба, управляемая белорусскими эмигрантами в соседней Польше, начал оказывать материально-техническую поддержку своим двум миллионам местных пользователей, перемежая видеозаписи разгона протестующих полицией с инструкциями о том, что делать на ежедневных демонстрациях и с маршрутами их движения. "На три дня в Беларуси был отключен интернет, и никто в мире не знал, что происходит, - сказал Степан Светлов, руководитель Nexta. - Единственным источником информации был Telegram". В Иране, где использование Telegram занимает 60 процентов пропускной способности интернета в стране, приложение было важной платформой для организации антиправительственных протестов в 2017 и 2019 годах. Приложение не просто позволило этим славным протестам распространяться, оно дало возможность протестующим обмениваться видеозаписями жестоких репрессий, когда профессиональные журналисты и их камеры на митингах были запрещены.



Правительство Ирана пыталось запретить приложение в 2018 году, но это мало что изменило. Иранцы просто использовали сети VPN, чтобы обойти блокировку со стороны правительства. "Это дыра в цензурных стенах Исламской Республики", - сказал Омид Мемарян, независимый аналитик по правам человека и технологиям в Иране. "Это лазейка, которая позволяет людям оставаться в курсе, оставаться на связи и организовываться. Telegram используют все, даже бабушки и дедушки, которые обычно не разбираются в технологиях", - сказал он. Так что Telegram был полезным инструментом для защитников демократии в Иране во время протестов против правительства в 2017 году. И очень хорошо, что попытки Ирана запретить приложение в следующем году мало что изменили.



Отношение г-на Дурова к правоохранительным органам доставляет ему неприятности в его родной России. В 2018 году московский суд предоставил российскому агентству по надзору за коммуникациями право блокировать Telegram после того, как г-н Дуров отказался предоставить ФСБ, всемогущему внутреннему разведывательному ведомству, доступ к зашифрованным сообщениям пользователей. Однако запрет был недолгим, и поскольку Telegram не зависит от серверов в России, в значительной степени неэффективным. Запрет был снят в прошлом году решением, которое приветствовали не только противники Кремля, но и высшие должностные лица страны, которые теперь, похоже, испытывают некую патриотическую гордость за российское происхождение Telegram.



Его использует пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. То же самое и со многими ведущими пропагандистами России, включая Маргариту Симоньян, которая в этом месяце сообщила своим последователям, что планирует перенести все свои сообщения исключительно в Telegram. Единственным исключением, пошутила она, были два убийцы, стоящие за отравлением в 2018 году бывшего российского шпиона в Великобритании, которые, как известно, в интервью г-же Симоньян заявили, что являются спортивным диетологами, а не офицерами разведки.



Вскоре после того, как Twitter заблокировал аккаунт Трампа, Дмитрий Полянский, заместитель представителя России в ООН, призвал президента также перейти на Telegram. "Похоже, пользоваться свободой слова в своей стране больше невозможно!" - написал г-н Полянский, имея в виду блокировку соцсетями аккаунтов действующего Президента США. Пока г-н Трамп воздерживается от пользования Telegram, хотя фальшивая учетная запись, созданная на его имя, уже имеет почти 800 000 подписчиков.



В пятницу его сын Дональд Трамп-младший объявил, что присоединился к Telegram, и призвал сторонников следить за его каналом. "Цензура со стороны Big Tech (пяти компаний Интернет-гигантов в США - прим. ред.) становится все хуже, и если эти тираны запретили моего отца, Президента Соединенных Штатов Америки, то кого они не запретят?" - написал он в Twitter. "Нам нужно место, где я могу связаться с вами, ребята, площадка, которая предоставляет свободу слова. Вот почему я присоединился к Telegram".



* террористическая организация, запрещена в России



**террористическая организация, запрещена в России



Оригинал публикации: Telegram, Pro-Democracy Tool, Struggles Over New Fans From Far RightОпубликовано 26/01/2021 Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611735240

