В незаконно нераспущенном КырПарламенте новый вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев

11:20 27.01.2021

Депутат Нурбек Сыдыгалиев избран вице-спикером ЖК. К креслу его проводили коллеги

Вице-спикером Жогорку Кенеша избран депутат Нурбек Сыдыгалиев ("Ата Мекен").



За него проголосовали 77 депутатов парламента.



За второго кандидата Улана Исмаилова ("Онугуу-Прогресс") проголосовали 38 депутатов.



Место вице-спикера стало вакантным после отставки Мирлана Бакирова.



Аксакалы парламента проводили Нурбека Сыдыгалиева к месту вице-спикера.