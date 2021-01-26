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|В незаконно нераспущенном КырПарламенте новый вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев
11:20 27.01.2021
Депутат Нурбек Сыдыгалиев избран вице-спикером ЖК. К креслу его проводили коллеги
Вице-спикером Жогорку Кенеша избран депутат Нурбек Сыдыгалиев ("Ата Мекен").
За него проголосовали 77 депутатов парламента.
За второго кандидата Улана Исмаилова ("Онугуу-Прогресс") проголосовали 38 депутатов.
Место вице-спикера стало вакантным после отставки Мирлана Бакирова.
Аксакалы парламента проводили Нурбека Сыдыгалиева к месту вице-спикера.