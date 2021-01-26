 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 27.01.2021
12:58  Скончался Народный поэт Кыргызстана Рамис Рыскулов
12:17  Попался на взятке? Пропал аким Талгарского района Алматинской области
12:14  России грозит главная болезнь позднего СССР, - Ю.Левыкин
12:08  Главный архитектор Шымкента Байымбетов приговорен к 10 годам лишения свободы
12:06  Почему на Каспии снова массово гибнут тюлени?
12:01  Ханский размах. Продюсер Каз-исторического сериала "Касымхан" уличен в хищении 20 миллионов тенге
11:55  Правительство Эстонии возглавила милашка Кайя Каллас

11:49  Протесты Росвласть ничему не научили, - "СП"
11:38  Непоротое поколение сходит с ума, - Игорь Мальцев
11:33  Невыносимая легкость бытия в 90-е, - Евгений Фатеев
11:28  США: Скатывание к тирании пресс-ституции, - Пол Робертс
11:25  В Узбекистане процветает торговля младенцам, - Eurasianet.org
11:20  В незаконно нераспущенном КырПарламенте новый вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев
11:14  Соцсети США надо использовать для свержения диктаторов, - "New York Times"
10:11  Иран наводит мосты в Закавказья, - "Къ"
09:57  Бесконтрольное строительство выгодно слишком многим КазЧинушам, - Д.Ашимбаев
01:21  Киргизия меняет всю власть и Конституцию, - В.Панфилова
00:54  П.Своик: Казахский национализм против казахской государственности на фоне мировых изменений
00:53  Восстание TikTok-войск, - Der Spiegel
00:19  Пентагон расширяет границы саудовских возможностей, - И.Субботин
Вторник, 26.01.2021
23:47  Бывший премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев задержан за "незаконное обогащение"
23:38  В Голландии восстание лесбо-демо-шизо-меньшинств
20:52  Соединенное Королевство разваливается, - The Times
20:49  Bloomberg (США): обвал доллара только начинается
20:02  Премьер Италии Джузеппе Конте подал в отставку
19:34  Гаммельнский крысолов - берлинский пациент, - А.Чадаев
19:31  Гульмира Илеуова: Эти выборы в Казахстане ничего не решили
18:55  Си Цзиньпин пригрозил Байдену "холодной войной"
18:46  Экс-замКырМВД и кандидат в президенты Курсан Асанов задержан по подозрению в захвате здания МВД
18:17  В России хотят разыграть "белорусский сценарий". А смогут? - А.Коц
16:16  В Китае поднялась паника из-за шанхайского коронавируса "На улицах никого нет!" - МК
14:17  Иран зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
14:12  Умер сподвижник Ельцина бывший вице-премьер России Сергей Приходько
13:03  Минюст Туркменистана опубликовал правила подключения к интернету
12:17  Персональные данные граждан Узбекистана обязали хранить в стране
11:28  Eurasianet: Китай приоткрывает свой рынок для центральноазиатских экспортеров
11:17  Американское похмелье. С Байденом в прикуску, - The Economist
10:54  Вернуть величие: США при Байдене попробуют закрепиться в Индо-Пасифике, - К.Логинова
10:53  УзбАнтикорруп требует приостановить приватизацию Coca-Cola Uzbekistan
10:45  В Узбе создадут "отряды содействия Пограничным войскам - Чегара посбонлари"
10:43  Азиада по-казахски: вселенские понты, бессмысленные траты и дутый рекорд, - Ж.Байхожа
10:36  Город Орал. Что стало с землей уральских казаков в независимом Казахстане?
10:18  Протест протух? - Галина Иванкина
10:11  Сокращение Казаппарата. Токаев создает "Агентство по борьбе с экономическими преступлениями при Президенте"
10:08  Карагандинский суд оправдал экс-вице-министра Шкарупу. Не крал!
10:05  В Нур-Султане опять переименовывают улицы. Елбасизм на марше - ни одного русского названия!
10:02  Восстание школоты. Почему дети выходят на улицы? - Михаил Хазин
09:54  Экс-начальника Южной ветки КыргызЖД Юнусова освободили, после "добровольной выдачи" награбленного
08:58  Кремлю некуда деваться. В России назревает левый поворот, - "СП"
07:50  Дело "Спекулянта". РосПосольство в Бишкеке проснулось и решилось защищать интересы рос-бизнеса
00:54  Гражданство РФ надо заслужить политической лояльностью, - Е.Трифонова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США: Скатывание к тирании пресс-ституции, - Пол Робертс
11:28 27.01.2021

Пол Робертс об отправке 26 000 гвардейцев для подавления "мятежа Трампа"

Пропаганда пресститутками нарратива о восстании, осуществить которое в день инаугурации планировали якобы сторонники идеи превосходства белой расы, стала причиной отправки некоторыми штатами 26 000 национальных гвардейцев в округ Колумбия для подавления "мятежа Трампа". Конечно, никакого восстания не было. Это было очередным мошенничеством со стороны СМИ, и нацгвардейцы ни с какими инцидентами в области безопасности не столкнулись.

Но теперь, когда пропагандистское шоу окончено, гвардейцев домой не отпускают. Их - или многих из них - оставляют на улицах округа Колумбия до середины марта. Почему и зачем?

Возможно, ответ заключается в том, что военизированный город является хорошим фоном для проталкивания законопроекта о внутреннем терроризме, который криминализирует использование Первой поправки* (к конституции США - С. Д.). Город, наводненный войсками, создает образ угрозы и порождает атмосферу, способствующую принятию закона о борьбе с внутренним терроризмом. Истеблишменту нужен этот законопроект.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Байден может применить ядерное оружие и развязать Третью мировую войну, когда ему этого захочется
Байден может применить ядерное оружие и развязать Третью мировую войну, когда ему этого захочется
Что стоит между президентом США и ядерной кнопкой
Единственный существующий внутренний терроризм - это терроризм "Антифы" и BLM - ополченцев демократов, которых спустили с привязи и натравили на деловые кварталы Сиэтла, Портленда, Миннеаполиса, Чикаго, Атланты и других городов. Но не эти ополченцы демократов являются мишенью законопроекта Байдена о внутреннем терроризме. Мишень - те примерно 90 миллионов американцев, которые переизбрали президента Трампа. Это им нужно заткнуть рот и не позволить объединиться в политическую партию, способную заменить республиканцев, которые хотя и бесполезны для народа, но очень полезны для истеблишмента. МакКоннелл** важен для истеблишмента не меньше, чем Пелоси, Байден или Хиллари (Клинтон - С. Д.).

Цель законопроекта о внутреннем терроризме - отказ от нарративов, альтернативных нарративу истеблишмента. Функция гвардейцев, отрезанных от семьи и работы, - защищать Вашингтон от выдуманного насилия со стороны избирателей Трампа до тех пор, пока демократы и их шлюхи в СМИ не уничтожат Первую поправку. За этим последует уничтожение Второй поправки***.

Оглянитесь назад. Вы помните ту, "первую" войну с террором? Предполагалось, что это будет война против "мусульманских экстремистов", которые якобы устроили нам 11 сентября (2001 года - С. Д.) и навлекли на нас новый внутренний террор. Но война с террором велась не против мусульманских террористов. Это была война против конституционных гарантий по защите американского народа. Пострадали конституция США и наша гражданская свобода. "ПАТРИОТИЧЕСКИЙ Акт" применяется к американцам, а не к (ликвидированному американцами - С. Д.) Усаме бен Ладену и Аль-Каиде****. Не кто иной, как президент Джордж Буш объявил о своем праве задерживать американцев на неопределенный срок без соблюдения надлежащей правовой процедуры. Не кто иной, как президент Обама заявил о своем праве казнить американцев только по подозрению (в террористической деятельности - С. Д.) без надлежащей правовой процедуры.

Теперь, когда истеблишмент и их медиа-шлюхи превратили войну с мусульманскими террористами в войну с избирателями Трампа, они будут использовать закон о внутреннем терроризме, чтобы пополнить им свой арсенал оружия для ареста несогласных.

Американцы смирились с украденными выборами. Сейчас американцев ведут в тиранию.

Автор: Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты "Уолл-стрит джорнел", журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В свое время был автором

постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности. Публикуется с разрешения автора.

Перевод Сергея Духанова.

Copyright © Paul Craig Roberts

*Первая поправка к Конституции США является частью Билля о правах. Она гарантирует, что Конгресс США не будет:

· поддерживать какую-либо религию либо утверждать государственную религию;

· запрещать свободное вероисповедание;

· посягать на свободу слова;

· посягать на свободу прессы;

· ограничивать свободу собраний;

· ограничивать право народа обращаться к Правительству с петициями об удовлетворении жалоб.

**Митч МакКоннелл - (Addison Mitchell McConnell Jr., р. 20 февраля 1942 г.) американский политик-республиканец, сенатор США от штата Кентукки с 1985 года, лидер меньшинства.

***Вторая поправка гласит: "Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться".

****"Аль-Каида" решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611736080
Новости Казахстана
- Глава государства провел расширенное заседание Правительства Республики Казахстан
- Н.Нигматулин: Мажилис окажет законодательную поддержку всем поручениям Президента
- Сенаторы: Недостаточно внимания уделяется развитию архивов
- Зарегистрировать авто можно онлайн в мобильном приложении
- Издан сборник утвержденных терминов
- ДЭР по г. Алматы завершено досудебное расследование в отношении директора филиала "Кинопроект "Қасым хан" АО "Казахфильм"
- "Нужно перезагрузиться и начинать заново"
- 247 наркосайтов заблокированы по сигналу полиции Алматы
- Бывший председатель комитета Кайсар Джанаханов не оплатил штраф и сел в колонию
- 19-летний парень оформил кредит на мать своей девушки в Алматинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  