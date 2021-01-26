США: Скатывание к тирании пресс-ституции, - Пол Робертс

11:28 27.01.2021

Пол Робертс об отправке 26 000 гвардейцев для подавления "мятежа Трампа"



Пропаганда пресститутками нарратива о восстании, осуществить которое в день инаугурации планировали якобы сторонники идеи превосходства белой расы, стала причиной отправки некоторыми штатами 26 000 национальных гвардейцев в округ Колумбия для подавления "мятежа Трампа". Конечно, никакого восстания не было. Это было очередным мошенничеством со стороны СМИ, и нацгвардейцы ни с какими инцидентами в области безопасности не столкнулись.



Но теперь, когда пропагандистское шоу окончено, гвардейцев домой не отпускают. Их - или многих из них - оставляют на улицах округа Колумбия до середины марта. Почему и зачем?



Возможно, ответ заключается в том, что военизированный город является хорошим фоном для проталкивания законопроекта о внутреннем терроризме, который криминализирует использование Первой поправки* (к конституции США - С. Д.). Город, наводненный войсками, создает образ угрозы и порождает атмосферу, способствующую принятию закона о борьбе с внутренним терроризмом. Истеблишменту нужен этот законопроект.



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Единственный существующий внутренний терроризм - это терроризм "Антифы" и BLM - ополченцев демократов, которых спустили с привязи и натравили на деловые кварталы Сиэтла, Портленда, Миннеаполиса, Чикаго, Атланты и других городов. Но не эти ополченцы демократов являются мишенью законопроекта Байдена о внутреннем терроризме. Мишень - те примерно 90 миллионов американцев, которые переизбрали президента Трампа. Это им нужно заткнуть рот и не позволить объединиться в политическую партию, способную заменить республиканцев, которые хотя и бесполезны для народа, но очень полезны для истеблишмента. МакКоннелл** важен для истеблишмента не меньше, чем Пелоси, Байден или Хиллари (Клинтон - С. Д.).



Цель законопроекта о внутреннем терроризме - отказ от нарративов, альтернативных нарративу истеблишмента. Функция гвардейцев, отрезанных от семьи и работы, - защищать Вашингтон от выдуманного насилия со стороны избирателей Трампа до тех пор, пока демократы и их шлюхи в СМИ не уничтожат Первую поправку. За этим последует уничтожение Второй поправки***.



Оглянитесь назад. Вы помните ту, "первую" войну с террором? Предполагалось, что это будет война против "мусульманских экстремистов", которые якобы устроили нам 11 сентября (2001 года - С. Д.) и навлекли на нас новый внутренний террор. Но война с террором велась не против мусульманских террористов. Это была война против конституционных гарантий по защите американского народа. Пострадали конституция США и наша гражданская свобода. "ПАТРИОТИЧЕСКИЙ Акт" применяется к американцам, а не к (ликвидированному американцами - С. Д.) Усаме бен Ладену и Аль-Каиде****. Не кто иной, как президент Джордж Буш объявил о своем праве задерживать американцев на неопределенный срок без соблюдения надлежащей правовой процедуры. Не кто иной, как президент Обама заявил о своем праве казнить американцев только по подозрению (в террористической деятельности - С. Д.) без надлежащей правовой процедуры.



Теперь, когда истеблишмент и их медиа-шлюхи превратили войну с мусульманскими террористами в войну с избирателями Трампа, они будут использовать закон о внутреннем терроризме, чтобы пополнить им свой арсенал оружия для ареста несогласных.



Американцы смирились с украденными выборами. Сейчас американцев ведут в тиранию.



Автор: Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты "Уолл-стрит джорнел", журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В свое время был автором



постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности. Публикуется с разрешения автора.



Перевод Сергея Духанова.



Copyright © Paul Craig Roberts



*Первая поправка к Конституции США является частью Билля о правах. Она гарантирует, что Конгресс США не будет:



· поддерживать какую-либо религию либо утверждать государственную религию;



· запрещать свободное вероисповедание;



· посягать на свободу слова;



· посягать на свободу прессы;



· ограничивать свободу собраний;



· ограничивать право народа обращаться к Правительству с петициями об удовлетворении жалоб.



**Митч МакКоннелл - (Addison Mitchell McConnell Jr., р. 20 февраля 1942 г.) американский политик-республиканец, сенатор США от штата Кентукки с 1985 года, лидер меньшинства.



***Вторая поправка гласит: "Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться".



****"Аль-Каида" решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.