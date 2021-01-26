 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 27.01.2021
12:58  Скончался Народный поэт Кыргызстана Рамис Рыскулов
12:17  Попался на взятке? Пропал аким Талгарского района Алматинской области
12:14  России грозит главная болезнь позднего СССР, - Ю.Левыкин
12:08  Главный архитектор Шымкента Байымбетов приговорен к 10 годам лишения свободы
12:06  Почему на Каспии снова массово гибнут тюлени?
12:01  Ханский размах. Продюсер Каз-исторического сериала "Касымхан" уличен в хищении 20 миллионов тенге
11:55  Правительство Эстонии возглавила милашка Кайя Каллас

11:49  Протесты Росвласть ничему не научили, - "СП"
11:38  Непоротое поколение сходит с ума, - Игорь Мальцев
11:33  Невыносимая легкость бытия в 90-е, - Евгений Фатеев
11:28  США: Скатывание к тирании пресс-ституции, - Пол Робертс
11:25  В Узбекистане процветает торговля младенцам, - Eurasianet.org
11:20  В незаконно нераспущенном КырПарламенте новый вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев
11:14  Соцсети США надо использовать для свержения диктаторов, - "New York Times"
10:11  Иран наводит мосты в Закавказья, - "Къ"
09:57  Бесконтрольное строительство выгодно слишком многим КазЧинушам, - Д.Ашимбаев
01:21  Киргизия меняет всю власть и Конституцию, - В.Панфилова
00:54  П.Своик: Казахский национализм против казахской государственности на фоне мировых изменений
00:53  Восстание TikTok-войск, - Der Spiegel
00:19  Пентагон расширяет границы саудовских возможностей, - И.Субботин
Вторник, 26.01.2021
23:47  Бывший премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев задержан за "незаконное обогащение"
23:38  В Голландии восстание лесбо-демо-шизо-меньшинств
20:52  Соединенное Королевство разваливается, - The Times
20:49  Bloomberg (США): обвал доллара только начинается
20:02  Премьер Италии Джузеппе Конте подал в отставку
19:34  Гаммельнский крысолов - берлинский пациент, - А.Чадаев
19:31  Гульмира Илеуова: Эти выборы в Казахстане ничего не решили
18:55  Си Цзиньпин пригрозил Байдену "холодной войной"
18:46  Экс-замКырМВД и кандидат в президенты Курсан Асанов задержан по подозрению в захвате здания МВД
18:17  В России хотят разыграть "белорусский сценарий". А смогут? - А.Коц
16:16  В Китае поднялась паника из-за шанхайского коронавируса "На улицах никого нет!" - МК
14:17  Иран зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
14:12  Умер сподвижник Ельцина бывший вице-премьер России Сергей Приходько
13:03  Минюст Туркменистана опубликовал правила подключения к интернету
12:17  Персональные данные граждан Узбекистана обязали хранить в стране
11:28  Eurasianet: Китай приоткрывает свой рынок для центральноазиатских экспортеров
11:17  Американское похмелье. С Байденом в прикуску, - The Economist
10:54  Вернуть величие: США при Байдене попробуют закрепиться в Индо-Пасифике, - К.Логинова
10:53  УзбАнтикорруп требует приостановить приватизацию Coca-Cola Uzbekistan
10:45  В Узбе создадут "отряды содействия Пограничным войскам - Чегара посбонлари"
10:43  Азиада по-казахски: вселенские понты, бессмысленные траты и дутый рекорд, - Ж.Байхожа
10:36  Город Орал. Что стало с землей уральских казаков в независимом Казахстане?
10:18  Протест протух? - Галина Иванкина
10:11  Сокращение Казаппарата. Токаев создает "Агентство по борьбе с экономическими преступлениями при Президенте"
10:08  Карагандинский суд оправдал экс-вице-министра Шкарупу. Не крал!
10:05  В Нур-Султане опять переименовывают улицы. Елбасизм на марше - ни одного русского названия!
10:02  Восстание школоты. Почему дети выходят на улицы? - Михаил Хазин
09:54  Экс-начальника Южной ветки КыргызЖД Юнусова освободили, после "добровольной выдачи" награбленного
08:58  Кремлю некуда деваться. В России назревает левый поворот, - "СП"
07:50  Дело "Спекулянта". РосПосольство в Бишкеке проснулось и решилось защищать интересы рос-бизнеса
00:54  Гражданство РФ надо заслужить политической лояльностью, - Е.Трифонова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Невыносимая легкость бытия в 90-е, - Евгений Фатеев
11:33 27.01.2021

тяжелые последствия начинают ощущаться только сегодня, но уже поздно

Самая большая трудность состоит в том, что мы проживаем наши жизни впервые. Каждый раз нашего существования - это первый раз. А в первый раз оно всегда как-то легче получается, даже если жутко и плохо, зато более или менее интересно.

Именно так мы и прожили 90-е годы. Прожили тяжело, с приключениями, которые для очень многих закончились плачевно, но и не без легкости. Не без некоторой адской, невыносимой легкости бытия. Эта легкость выражалась в том, что мы, многие из нас, очень многое не заметили. Это парадокс, но многие действительно не без легкости перемахнули через 90-е, очень многое не заметив. Многие перемахнули, будто убегая от догоняющей злой собаки, а потом долго удивлялись, как же мы смогли это сделать.

Многие из нас не заметили неслабую такую, скрытую от многих глаз, самую настоящую, но латентную, гражданскую войну. Войну, в которой погиб не один миллион человек.

Многие из нас не заметили то, как миллионы русских оказались людьми второго сорта во многих постсоветских государственных новообразованиях-опухолях. Кстати, многие из нас не заметили этого до сих пор.

Вообще мы как-то почти сразу перестали знать про весь отколовшийся от нас мир. Мы как-то сразу не заметили жизни и судьбы десятков миллионов наших вчерашних собратьев. Мы как-то почти сразу выкинули их из своего сердца.

Мы также не заметили, как нас ограбили. В какой-то странной дымке нас лишили социального государства. Поскольку нам было глобально по фиг, то и кучу всего, обозванного "совком", у нас просто забрали. А мы и не сопротивлялись. Ведь это же смешной и проклятый "совок". В 90-е годы нам как-то не очень удалось отыскать в себе душевные силы для защиты этого самого "совка". И опять же некоторые не могут и сегодня.

Мы как-то не заметили, как стали постоянно и фатально терять собственных детей, которые стали буквально испаряться в каких-то других мирах. Нам в борьбе за наших детей перестала помогать наша культура, которая тоже куда-то испарилась.



Онлайн-переводы денег
Переводите деньги по России и за рубеж не выходя из дома!
Узнать больше
koronapay.com
Финансовые услуги оказывает: РНКО "Платежный Центр" (ООО)
В 90-е годы мы не заметили, как куда-то делась наша культура. Делась, подевалась. Раньше она была и даже слишком часто напоминала нам о своем существовании. Была, была, а потом куда-то делась. А мы и не заметили.

Но самое главное – стали куда-то деваться люди. В 90-е годы стали куда-то деваться люди. Их стало уносить ветром, они стали уходить в осень и в закат. Их телефоны стали сами вычеркиваться из записных книжек.

Тяжелые последствия легкости нашего бытия в 90-е начинают ощущаться только сегодня. Но уже поздно. И хватит ли нам сил и терпения на то, чтобы сегодня начать заваривать и ковать нечто, последствия которого проявятся только лет через тридцать. Такое вообще возможно сегодня?

26 января 2021

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611736380
Новости Казахстана
- Глава государства провел расширенное заседание Правительства Республики Казахстан
- Н.Нигматулин: Мажилис окажет законодательную поддержку всем поручениям Президента
- Сенаторы: Недостаточно внимания уделяется развитию архивов
- Зарегистрировать авто можно онлайн в мобильном приложении
- Издан сборник утвержденных терминов
- ДЭР по г. Алматы завершено досудебное расследование в отношении директора филиала "Кинопроект "Қасым хан" АО "Казахфильм"
- "Нужно перезагрузиться и начинать заново"
- 247 наркосайтов заблокированы по сигналу полиции Алматы
- Бывший председатель комитета Кайсар Джанаханов не оплатил штраф и сел в колонию
- 19-летний парень оформил кредит на мать своей девушки в Алматинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  