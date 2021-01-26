Протесты Росвласть ничему не научили, - "СП"

11:49 27.01.2021 Почему российские власти не делают выводов и чем это чревато для страны?

Протесты власть ничему не научили, ответом на них будут репрессии



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Андрей Дмитриев Сергей Удальцов Федор Бирюков



На несогласованные акции, прошедшие в России 23 января, вышло мало людей, хотя "это тоже граждане России", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Если сопоставить цифры и сравнить число людей, поддерживающих власть, и тех, кто вышел на протестные акции, можно увидеть, насколько это мало людей", - подчеркнул он. "Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосует за Путина. И много людей голосовало за поправки к конституции".



Он также добавил, что с уважением относится к любым точкам зрения, однако "категорически против участия в незаконных акциях".



Ранее первый замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов высказал мнение, что в связи с прошедшими в субботу несогласованными акциями нет необходимости в срочных изменениях законодательства, но стоит провести анализ случившегося и сделать выводы.



"Я думаю, что срочно, пожарно законодательство под эту акцию пока не следует менять. Но, как всегда, анализ и выводы делать надо, и это будет сделано. Сейчас пока идет осмысление", - считает депутат.



Он добавил, что прошедшие акции, безусловно, поспособствуют распространению коронавируса. При этом, по словам Нилова, ответственность за возможную гибель людей в этом случае доказать сложно, но специалисты статистически могли бы дать оценку возможным последствиям.



Создается впечатление, что выводы власть если и сделала, то они неправильные…



- Главный вывод, который можно сделать по итогам протестов: государство напрочь потеряло доверие подрастающего поколения, - считает координатор партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Андрей Дмитриев. - Сейчас практически в каждой школе, в каждом старшем классе есть активные молодые люди и девушки, выходящие на "навальнинги". И неуклюжие действия властей - всяческие профилактические беседы, попытки давить на родителей, зачистки в соцсетях ну и задержания с полицейским насилием только способствуют росту протестных настроений. Кстати сказать, мне Алексей Навальный ни разу не союзник и на акции в его поддержку я не хожу, однако же господа полицейские заявились накануне митинга домой сперва к моим пожилым родителям, а утром в субботу и ко мне. Ломились в дверь, детей напугали… Вероятно, с целью "профилактики". Думаю, после таких визитов желающих выйти на "навальнинг" становится только больше. Кремль должен сам себе сказать "спасибо" за то, что устроил весь этот геморрой и сделал Навального кумиром подростков. Могли бы пойти на какой-нибудь экстравагантный шаг. Например, встретить берлинского пациента с цветами и взять, да и назначить его, скажем, министром экономического развития. А через полгодика уже посадить, как посадили министров Алексея Улюкаева и Михаила Абызова. И это воспринималось бы совсем иначе. Теперь же Навальный - герой, политзек № 1.



"СП": - Это опасно для власти?



- На данный момент для властей эти акции опасности не представляют. Вон в Белоруссии куда больше социальных слоев затронуто протестами, и тем не менее Александр Лукашенко усидел в своем кресле. Тем более и Владимир Путин при помощи Росгвардии справится с подростками. Но стратегически битва за умы молодежи проиграна. Признаваться в этом наши чиновники и



депутаты не хотят, поэтому рассуждают о том, что вышло "мало людей" (как Дмитрий Песков), хотя многотысячные несанкционированные акции по всей стране - это ни разу не мало. Или (как Олег Нилов) говорят о необходимости изменений в законодательстве. И уже понятно, в какую сторону они будут направлены - в сторону еще большего ужесточения полицейщины. Получается замкнутый круг: власть молодежи не доверяет, слушать ее не хочет и разговаривает при помощи полицейских дубинок, что эту самую молодежь только больше озлобляет и отталкивает.



- Протесты - и есть выводы из политической ситуации, - уверен директор Института свободы, член бюро политсовета партии "Родина" Федор Бирюков. - Причем протестная активность не является негативным фактором, это нормальная форма политической борьбы. Если, разумеется, акции не преследуют исключительно разрушительные и деморализующие общество цели. Но в случае акций "за Навального" дело обстоит именно так.



Навальнисты сегодня открыто выступают как штурмовые отряды внешнего вмешательства в российскую политику. И поэтому должны подавляться властями системно и последовательно. Все нужные механизмы есть в действующем законодательстве. А легковерных граждан, бросающих свое время и даже свободу на жертвенник Навального, можно только по-человечески пожалеть. Сейчас Навальный призывает их только к одному: "Сядем вместе".



А к властям в данной ситуации также есть претензии. Власти слишком заигрались с навальнистами, они во многих случаях потакают Навальному и его зарубежным куратором. Сами пиарят эту пятую колонну. Пора уже действовать по закону, а не по каким-то мало кому понятным соображениям в рамках межэлитных игр.



Навальный - злой рок для России. И дело вовсе не в этом конкретном гражданине, а в тех транснациональных силах, что стоят за ним и управляют марионетками навальнизма.



- Власти, безусловно, сейчас будут замалчивать протесты, отмахиваться от них, говорить, что они малочисленны, - убежден лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов. - На самом деле, думаю, для себя они по-другому анализируют ситуацию. Сейчас будут принимать репрессивные меры, в том числе - ужесточать законодательство. Позиция депутата Нилова тут не показательна, он не является человеком, принимающим решения.



Так что будут ужесточать - особенно в плане призывов к участию в несанкционированных акциях, действий в отношении полиции - уже сейчас предлагается закидывание снежками приравнять к использованию холодного оружия, т. е. к уголовно наказуемому деянию. Возможно, какие-то дополнительные эпидемиологические ограничения будут приняты. Организаторов акций будут или изолировать, или обкладывать большими штрафами. В общем, будут делать вид, что их эти протесты не волнуют, на практике же - ужесточать репрессии, в том числе точечные, по отношению к тем, кого они считают потенциально опасными.



"СП": - Могут ли власти под предлогом эпидемии еще больше закрутить гайки?



- Это изначально сомнительная история. Много раз властям Москвы и других регионов предлагали снимать запреты на проведение массовых акций. На фоне того, как идут стычки между группировками буржуазии, левым нужно активнее формировать собственную повестку, а не подпевать либералам, что глупо и бессмысленно. В первую очередь нужно усиливать давление на власти с тем, чтобы снять запрет на проведение уличных массовых акций. Все же опасность заражения там минимальна, можно соблюдать дистанцию - это улучшит картинку в плане заполняемости, что даже выгодно организаторам. И власти выгодно дать выход протестной энергии, а то ловить по всей Москве протестующих - это утомительно и несет издержки для имиджа.



Так что пора возвращать протестную деятельность на улицы, причем легально, чтобы люди могли на законных основаниях, без всяких эксцессов выражать свое мнение. Чтобы левая оппозиция могла высказываться, а то сейчас идет сбивание всех в стаю, в которой ужа с ежом скрещивают, кто громче крикнет - тот и главный в этом процессе, это, конечно, хаотичная ситуация. Мы в свое время имели опыт участия в коалициях, но сейчас с либералами никакой коалиции нет и близко - у них прослеживается задача манипуляции общественным мнением. Так что всем было бы выгодно, чтобы ситуация с массовыми акциями вернулась в легальное русло.



Но нет уверенности в том, что власти на это пойдут, хотя им же это было бы выгодно. Но если сделана ставка на зачистку оппозиционного актива накануне выборов, то да, можно людей методично нагружать штрафами, административными арестами, уголовными делами - в расчете на то, что к весне наиболее активная часть оппозиции или сядет, или выдохнется, или окажется скована другими ограничениями.



Для Кремля сейчас складывается крайне скверная ситуация

"СП": - Сохранится ли протестная активность?



- Протестная активность никуда не денется. Год выборов. Люди долго сидели под коронавирусными ограничениями. Сейчас идет накачка либералами этой протестной активности, немало денег вкачивается Западом. Но другие политические силы также должны эту ситуацию использовать, перехватывать инициативу, переводить повестку в более конструктивное - социальное русло, потому что нам нисколько не интересно выходить на протесты за каких-то либеральных "вождей", нам нужно менять курс развития страны.



Так что протестная активность будет сохраняться, может быть, с какими-то спадами и подъемами. Если митинги и собрания будут легализованы, это в одном русле будет развитие, если нет - градус недовольства будет нарастать. Готовы ли большие массы выходит в несогласованном формате - нет пока уверенности, ближайшее время покажет.



В целом власти, чтобы снять возникающее напряжение, связанное с деструктивными прозападными силами, нужно вести диалог с патриотической оппозицией, парламентской и непарламентской, обозначать готовность к существенным социальным реформам для увеличения доходов населения и ограничения аппетитов олигархии, вернуться к вопросу национализации природных ресурсов и стратегических отраслей промышленности. Если пойти таким путем - конечно, градус напряженности можно снять, выбить почву из-под ног прозападных либералов, чтобы не повторилось то, что мы видели в конце 80-х, когда народу навязывали всяких мошенников, пользуясь его наивностью, накопившимися проблемами и неспособностью власти вести диалог с обществом.



Такая вот развилка для власти. Какой путь она выберет? Традиционно в последние годы делалась ставка на репрессии. Тем больше будет проблем на выборах в Госдуму, которые могут стать колоссальной головной болью для нее… Источник - svpressa.ru

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