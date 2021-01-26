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Ханский размах. Продюсер Каз-исторического сериала "Касымхан" уличен в хищении 20 миллионов тенге
12:01 27.01.2021

Ханский размах
Продюсер исторического сериала "Касымхан" уличен в хищении 20 миллионов тенге на пиротехнике

Михаил КОЗАЧКОВ, 26 января 21

На прошлой неделе в Бостандыкском райсуде №2 Алматы огласили приговор бывшему продюсеру блокбастера "В потоках истории: обретая вечность. Касым хан" Куанышу АХМЕТОВУ. Он вместе со своим подчиненным Владимиром ЧИЖЕНКОВЫМ и бизнесменом Куанышем АНУАРБЕКОВЫМ сумели вывести со счетов "Казахфильма" около 30 миллионов тенге, причем 20 из них достались лично продюсеру, за что он получил реальный тюремный срок.
Проект "В потоках истории: обретая вечность. Касым хан" - один из так называемых долгостроев "Казахфильма". Изначально идея экранизировать историю жизни великого казахского правителя и полководца появилась в 2018 году. Причем тогда в Министерстве культуры и спорта решили, что полнометражного кино будет недостаточно, необходимо снять сериал совместно с коллегами из дальнего зарубежья.
Возглавить съемочную группу согласился известный турецкий режиссер Метин ГЮНАЙ, обладающий необходимым опытом. Именно он снял у себя на родине сериал "Возрождение: Эртугрул", посвященный зарождению Османской империи. Сюжеты в чем-то похожи - в обоих случаях речь идет о становлении новых государств, борьбе за власть и о войнах за территории. При этом "Касым хан" задумывался как 25-серийный фильм, каждая часть длительностью 90 минут.
Для съемок сериала даже зарегистрировали одноименный филиал, где около полугода трудился продюсером Куаныш Ахметов, довольно известный функционер в сфере киноиндустрии. Например, он исполнял обязанности продюсера в картине "Композитор", а также участвовал в других проектах. И именно у Ахметова, согласно материалам уголовного дела, возник преступный план по хищению денег, выделенных на историчес­кий сериал.
Поскольку для съемок батальных сцен в большом объеме требовалась пиротехника, Ахметов принял в штат филиала специалиста - работника "Казахфильма" Владимира Чиженкова. Спустя некоторое время продюсер объяснил, что через покупку всяких дымовых шашек и взрывчатых веществ подчиненному придется обналичить 30 миллионов тенге.
Чиженкову пришлось искать варианты. За помощью он обратился к директору ИП Parallax Production Куанышу Ануарбекову, и вскоре на счет предприятия упало около 30 миллионов тенге. После уплаты налогов часть суммы оказалась перечислена на карточку Чиженкова, а еще часть обналичил сам Ануарбеков. Как выяснили следователи департамента экономических расследований, 22,5 миллиона в итоге попали в руки Куаныша Ахметова. При этом пиротехнику на склад так и не завезли, а все документы подписали, как будто товар уже поставлен!
А когда у проекта сменилось руководство, все трое тут же завезли на склад необходимую продукцию, вот только в недостаточном количестве. Последовавшая ревизия установила, что пиротехники не хватает более чем на 8 миллионов. Этот ущерб тоже был погашен.
Куаныш Ахметов ни во время следствия, ни в суде своей вины не признал. Он заявил, что за пиротехнику отвечал лично Чиженков, а он ему во всем доверял. А вот Чиженков рассказал, как все было на самом деле. По его словам, он действительно обналичил крупную сумму и передал продюсеру. Признался в обнале и Ануарбеков. Только, по его словам, он даже не догадывался, что деньги в итоге похитят. И вот результат: все трое были признаны виновными, но лишь Ахметов получил два года реального срока, а его подельники отделались ограничением свободы.
Но это еще не конец фильма. Дело в том, что на "Касым хана" уже потратили 1,3 миллиарда тенге, поэтому в Министерстве культуры и спорта решили, что съемки необходимо продолжить. Сюжет сериала переделали под полно­метражное кино ну и заодно выделили дополнительное финансирование. На сайте госзакупок уже есть ряд договоров с поставщиками, и часть из них тоже может заинтересовать службу экономических расследований.
Например, "Казахфильм" согласился потратить свыше 75 миллионов тенге на изготовление оружия той эпохи. А техспецификация этого конкурса просто завораживает: за пошив одного флага заказчик готов платить 800 тысяч тенге, набор лучника оценили в 500 тысяч, меч - в 380, а топор - почти в 150 тысяч тенге. Причем необходимо изготовить по 10 единиц каждого предмета!
Еще 50 миллионов выделено на три ханские юрты, около 18 миллионов - на декорации, а использование двух микроавтобусов и одного грузовика обошлось киностудии в 1,6 миллиона тенге. Любопытно, что договор на аренду машин с ИП Arlan подписан 20 декабря прошлого года. И той же датой подписан акт выполненных работ. Получается, наем трех единиц техники обошелся "Казахфильму" в 1,6 миллиона тенге за один рабочий день!
Что еще более любопытно, ни на одном документе по "Касым хану", выложенном на сайте госзакупок, нет подписи действующего руководителя "Казахфильма" Акана САТАЕВА.
Все бумаги завизированы исполняющим обязанности президента киностудии.
Одним словом, размах у проекта "В потоках истории: обретая вечность. Касым хан" поистине ханский. Поэтому мы, как зрители и спонсоры этой картины, ждем от нее попадания как минимум в номинацию "Оскара" или сумасшедшего успеха в прокате.

Источник - "Время",
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611738060
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