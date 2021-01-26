 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему на Каспии снова массово гибнут тюлени?
12:06 27.01.2021

Виталий Аньков

Одной из вероятных причин рассматривается выброс природного газа, который может вызывать нарушения центральной нервной системы у животных

НУР-СУЛТАН, 27 янв - Sputnik. На побережье Каспийского моря с российской стороны нашли более 300 погибших тюленей. Причиной гибели животных могли стать выбросы природного метана или сопутствующих газов, которые могли спровоцировать сейсмоактивность и штиль, говорится в заключении Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

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В декабре 2020 года о проблеме заявили жители Дагестана, публиковавшие в социальных сетях видеоролики, на которых видны десятки туш тюленей в морском прибое. Всего на берег было выброшено более 300 животных. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среде направил запросы в Минприроды, Генпрокуратуру и МВД Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

Версии об интоксикации животных тяжелыми металлами или пестицидами, а также об их гибели на рыбных промыслах не подтверждаются, заявили в Росрыболовстве.

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"В качестве наиболее вероятной причины такой асфиксии рассматривается выброс природного газа (метана и сопутствующих газов), который может вызывать гипоксию вследствие снижения количества кислорода во вдыхаемом воздухе, а также угнетение центральной нервной системы, в том числе паралич респираторного центра", - говорится в сообщении.
Как отмечают ученые, для Каспийского моря характерны различные нефтяные и газовые выбросы, интенсивность которых может резко возрастать при сейсмических явлениях. Анализ показал, что в ноябре на побережье Дагестана и западном шельфе Северного Каспия было зарегистрировано свыше 40 сейсмических толчков силой от 3,3 до 4,8 балла, в том числе 3, 8 и 11 ноября – в южной части дагестанского побережья. Именно в дни землетрясений на шельфе ветер стихал до одного метра в секунду.

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"В маловетреных условиях локальные выбросы метана могли формировать над поверхностью моря загазованные линзы воздуха, непригодного для дыхания, которые могли привести к массовой гибели каспийских тюленей, мигрирующих в это время вдоль побережья Дагестана на север, к местам размножения", - пришли к выводу ученые.

Отметим, по данным Минэкологии, в Казахстане фактов смерти тюленей не зарегистрировано.

Росрыболовство ранее указывало, что выбросы мертвых тюленей на дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет: случаи отмечались в 2012 и в 2016 годах.

Источник - ru.sputnik.kz
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