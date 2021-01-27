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России грозит главная болезнь позднего СССР, - Ю.Левыкин
12:14 27.01.2021

России грозит главная болезнь позднего СССР
"Заморозка" цен несет в себе системные риски
Воздыхателей по советскому прошлому, вполне возможно, ждет встреча с предметом собственных воздыханий. По данным "Экономического мониторинга" Счетной палаты, намерения российских властей затормозить продовольственную инфляцию путем жесткого регулирования цен "советского типа", может привести к не менее советскому результату – появлению продовольственного дефицита.

Счетная палата VS СССР

Авторы "Экономического мониторинга" из Счетной палаты бьют тревогу. По их мнению, классический принцип, согласно которому любые попытки директивного препятствования росту цен ведут к исчезновению "подешевевших" товаров из продажи, уже реализуется в полную силу.

Эксперты СП полагают, что "заморозка" оптовых и розничных цен, коснувшаяся сахара и подсолнечного масла, в скором времени может распространиться на макароны, яйца и картофель. Несмотря на то, что эти действия направлены якобы на поддержание низкодоходных групп населения, у которых высока доля расходов на питание, такой шаг несет в себе системные риски, в виде дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения.

В СП видят сразу несколько возможностей того, что полки российских продовольственных магазинов начнут пустеть. В первую очередь, производителям может оказаться невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно, чтобы покрыть упущенную прибыль. В итоге предприниматели будут переориентировать товарные потоки на экспорт или на склад, в ожидании отмены "заморозки".

"Кроме того, существует вероятность возникновения ажиотажного спроса на товары по сниженным ценам, что спровоцирует дефицит и будет побуждать торговые сети и производителей поднимать цены, вопреки взятым на себя обязательствам. Во-вторых, после отмены ограничений есть риск того, что цены вернутся к росту ускоренными темпами", – говорится в "Экономическом мониторинге".

Напомним, что в середине декабря, в РФ были введены предельные оптовые и розничные цены на сахар и подсолнечное масло: 36 и 46 рублей за кг и 95 и 110 рублей за литр соответственно. В январе региональным властям было поручено провести неформальные переговоры с производителями, дабы "убедить" их воздержаться от повышения цен на макароны, яйца и картофель. Если же производители не попытаются "войти в положение", их могут ждать официальные ограничения, по типу предпринятых в отношении зерна и сахара.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.comФото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Здравствуй СССР?

Почему правительство в сложившейся ситуации прибегает к механизмам из прошлой исторической эпохи? Скорее всего, потому, что иные меры на сегодняшний день уже недоступны, да и к тому же, в стране не так много специалистов, способных "разрулить" сложившуюся ситуацию. В условиях падения доходов целых социальных групп, совпавшего с санкциями и объективными экономическими трудностями, инструментарий правительства крайне скуден. "Советские" же методы способны привести к сравнительно быстрому результату, хотя и с множеством, следующих за ним, "побочных последствий".

Прочем, далеко не все эксперты считают, что действия правительства неизбежно приведут к появлению дефицита. По мнению исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артема Тузова, во-первых, государственное регулирование максимального уровня цен вводится для ограниченного круга продуктов. Во-вторых, эти меры носят временный характер. В-третьих, в России достаточно запасов (в том числе и стратегических, в каждом регионе страны), на случай нехватки какой-либо продукции в магазинах.

"Стоит ожидать следующего: пока введен мораторий, власти, контролирующие органы, ответственные ведомства, производители и торговые сети совместно проработают стратегию, чтобы избежать в дальнейшем роста цен, - пояснил изданию "Утро.ру" Артем Тузов. – Вероятно, будут рассмотрены рамки экспортных пошлин на ряд товаров, будут предложены необходимые квоты, а также методы поддержки предприятий АПК и пищевого сектора. Уже весной начнется новый сельскохозяйственный сезон, который также будет способствовать снижению цен".

По мнению первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, дефицит маловероятен, так как наличие или отсутствие продуктов зависит не только от их стоимости.

"Спрос на основные группы товаров остается высоким вне зависимости от времени года, торговые сети не захотят терять покупателей, которые сменят привычные магазины, если не будут находить на полках нужную продукцию по оптимальным ценам, – сказал он "Утро.ру". – В период восстановления экономики отток клиентов и репутационный удар опасен для любого ритейлера".

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.comФото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com

Не туда идем?

Существует и другая точка зрения на происходящее, согласно которой, государство изначально приняло ошибочное решение, не разобравшись в сути проблемы. По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, сегодня оно пытается зафиксировать максимальный уровень стоимости определенных товаров в рознице. Но дело в том, что розничные сети зависят от уровня отпускных цен производителей, у которых на протяжении всего 2020 года росли затраты.

Причин этому много – рост курса доллара и евро (в производстве продуктов питания, несмотря на импортозамещение, есть импортная составляющая). Также на затраты влияет размер налогов, акцизов, пошлин (которые растут), сильно отражается на стоимости продуктов цена топлива и т.д.

Розничные же сети не могут заставить производителей снизить цены, равно как и сами не имеют возможности сократить собственную торговую наценку, не уходя в убытки.

"Вот и получается, что госрегулирование цен надо начинать не с розницы, а с выяснения причин увеличения затрат производителей, – считает Деев. – В текущей ситуации регулирование цен может привести к тому, что производители станут придерживать продукцию на складах, пока мораторий на цены не будет снят (он действует три месяца). Конечно, у ритейлеров есть свои складские запасы, и дефицит вряд ли возникнет. Но какие-то перебои в поставках возможны, как и дальнейший рост цен".

По словам эксперта, постоянное регулирование стоимости продуктов питания со стороны государства – это нарушение рыночных принципов экономики. Многие же эксперты склоняются к тому, что вместо этого нужны действия по поддержке отраслей и импортозамещению, чтобы стоимость продуктов питания не росла из-за колебаний курса доллара и евро. Ну и конечно же, необходим стабильный рост доходов населения, на чем и стоило бы в первую очередь сосредоточиться правительству.

27.01.2021 Юрий ЛЕВЫКИН

Источник - ytro.ru
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