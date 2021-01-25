 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Попался на взятке? Пропал аким Талгарского района Алматинской области
12:17 27.01.2021

Попался на взятке? Аким Талгарского района не вышел на работу после информации в соцсетях

Аким Талгарского района Алматинской области и вся его команда попались на взятке. Такая информация появилась и бурно обсуждалась в казнете, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Информация о задержании Серикжана Ерекешева появилась в соцсетях. Акима Талгарского района, якобы, взяли вместе с заместителем и начальником отдела ЖКХ. Чиновников, по утверждениям пользователей, подозревают в получении 10 млн тенге в качестве взятки от директора подрядной организации за подписание акта выполненных работ.

Антикоррупционная служба Алматинской области пока не подтверждает, но и не опровергает эти факты. Самого Ерекешева и его подчиненных на рабочем месте нет.

На сегодняшний день аким района, заместитель и начальник отдела ЖКХ отсутствуют на работе. По какой причине, нам не известно, никакой информации у нас нет пока.
руководитель отдела внутренней политики Талгарского района области Еркин Тогузаков
Серикжан Ерекешев стал акимом Талгарского района в августе прошлого года после смерти предыдущего руководителя. За неполные 6 месяцев, которые Ерекешев находился на этом посту, к его работе со стороны населения появилось много нареканий.

Свои жалобы жители адресовали Ирине Смирновой. Помимо проблем с водоснабжением и изношенностью электросетей, люди рассказали депутату Мажилиса о поборах при подключении к газовой магистрали.

С газом проблемы таковы, что проходит труба высокого давления, и селам можно подключиться, но пришли к ним ходоки и сказали, что только бумаги на подключение будут стоить 480 тысяч тенге. А еще людям надо внутри отопление сделать, печку купить, и выйдет это в 1 млн тенге. И люди не могут подключиться. депутат Мажилиса Парламента РК

25 января 2021,

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
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