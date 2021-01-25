Попался на взятке? Пропал аким Талгарского района Алматинской области

12:17 27.01.2021

Попался на взятке? Аким Талгарского района не вышел на работу после информации в соцсетях



Аким Талгарского района Алматинской области и вся его команда попались на взятке. Такая информация появилась и бурно обсуждалась в казнете, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.



Информация о задержании Серикжана Ерекешева появилась в соцсетях. Акима Талгарского района, якобы, взяли вместе с заместителем и начальником отдела ЖКХ. Чиновников, по утверждениям пользователей, подозревают в получении 10 млн тенге в качестве взятки от директора подрядной организации за подписание акта выполненных работ.



Антикоррупционная служба Алматинской области пока не подтверждает, но и не опровергает эти факты. Самого Ерекешева и его подчиненных на рабочем месте нет.



На сегодняшний день аким района, заместитель и начальник отдела ЖКХ отсутствуют на работе. По какой причине, нам не известно, никакой информации у нас нет пока.

руководитель отдела внутренней политики Талгарского района области Еркин Тогузаков

Серикжан Ерекешев стал акимом Талгарского района в августе прошлого года после смерти предыдущего руководителя. За неполные 6 месяцев, которые Ерекешев находился на этом посту, к его работе со стороны населения появилось много нареканий.



Свои жалобы жители адресовали Ирине Смирновой. Помимо проблем с водоснабжением и изношенностью электросетей, люди рассказали депутату Мажилиса о поборах при подключении к газовой магистрали.



С газом проблемы таковы, что проходит труба высокого давления, и селам можно подключиться, но пришли к ним ходоки и сказали, что только бумаги на подключение будут стоить 480 тысяч тенге. А еще людям надо внутри отопление сделать, печку купить, и выйдет это в 1 млн тенге. И люди не могут подключиться. депутат Мажилиса Парламента РК



25 января 2021,