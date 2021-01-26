Скончался Народный поэт Кыргызстана Рамис Рыскулов

12:58 27.01.2021

26 января скончался поэт, переводчик, художник Рамис Рыскулов. Об этом сообщили в Союзе писателей Кыргызстана.



Р.Рыскулов родился 9 сентября 1934 г. в с. Кызыл-Тоо Московского района Киргизской ССР в семье служащего.



В 1951 г. окончил Фрунзенское педучилище, в 1959 г.- Литературный институт им. А. М. Горького при СП СССР в Москве. В 1953-1955 гг. учился в ВКШ при ЦК ВЛКСМ.



Трудовую биографию начал литсотрудником в редакции газеты "Кыргызстан пионери", затем трудился в редакции газеты "Ленинчил жаш", с 1959 - в редакции журнала "Ала-Too".



С 1960 г. занимался творческой работой.



Первый поэтический сборник Р. Рыскулова "Жаз" ("Весна") издан в 1959 г.



Автор ряда сборников стихотворений и поэм на родном, русском, латышском языках. Поэт является одним из экспериментаторов, обновивших кыргызскую советскую поэзию внедрением белого стиха. Им осуществлен перевод на кыргызский язык произведений А.Пушкина, В.В.Маяковского, Н.Некрасова, А.Вознесенского, X.Алимджана и др.



Поэтический сборник "Ырлар" ("Стихи") отмечен в 1986 г. литературной премией СП Киргизии им. А.Осмонова.



Награжден Почетными грамотами ЦК ЛКСМ Киргизии. В 1995 году ему присвоено звание "Заслуженного работника культуры КР", в 1996 году – "Народного поэта КР".