Advance: главная проблема Киргизии – долги Китаю

13:17 27.01.2021

Новому президенту Киргизии предстоит найти внебюджетные источники дохода, чтобы обслуживать государственный долг



"Десятого января в Киргизии состоялись досрочные президентские выборы и прошел референдум о государственной политической системе. По данным Центрального избирательного комитета, победил на выборах Садыр Жапаров, получив почти 80% голосов. Такое же количество избирателей поддержали президентскую республику. Жапаров – опытный и харизматичный политик из Северной Киргизии. Свою карьеру он начинал в министерстве иностранных дел и бизнесе, возглавлял разные организации, в том числе службу по борьбе с коррупцией и националистическую партию "Ак жол" ("Светлый путь")",



– пишет подписное хорватское издание Advance.



Advance: Главная проблема Киргизии – долги Китаю



Издание отмечает, что авторитет Жапарова достаточно высок в Киргизии, что вызывает беспокойство на Западе. Так, Венецианская комиссия уже выразила свои сомнения в прозрачности прошедших выборов, а также в возможности политических реформ.



Однако не политические реформы сегодня самое важное для Киргизии, намного актуальнее найти средства на обслуживание растущего внешнего государственного долга, большая часть которого – перед Китаем. Причем средства эти следует искать не в государственном бюджете – там их просто нет. Тем временем Китайский экспортно-импортный банк не согласился (в отличие от других кредиторов) на предоставление очередной отсрочки Киргизии. Этому банку принадлежит $1,8 млрд. в общей сумме долга $4,8 млрд, пишет автор статьи политолог Ведран Обучина (Vedran Obućina).



Предыдущий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не раз пытался уговорить Пекин согласиться на предоставление отсрочки погашения долгов, однако китайская политика в отношении выплаты долгов менее гибкая, чем в других странах, что могут подтвердить те, кто брал кредиты у Пекина, отмечает Advance.



До 2020 года Бишкек справлялся с выплатой кредитов и обслуживанием своего внешнего долга до тех пор, пока пандемия не подкосила экономику страны, основанную на челночной торговле с Китаем. Экономический спад за прошлый год прогнозируется на уровне 8–10%, что слишком много для бедной страны, население которой станет еще беднее, прогнозирует автор.



Новый президент призывает народ потерпеть еще хотя бы год и отказался от повышения минимальных зарплат. Не всегда во время выплачивают зарплаты даже в парламенте – власти экономят на всем. Это позволяет изданию сделать вывод: "...в перспективе можно ожидать эскалации социального недовольства из-за экономических и социальных проблем".